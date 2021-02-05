Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь
Наука
https://ria.ru/20210205/rak-1596100882.html
Вздутие живота назвали симптомом смертельно опасной болезни
Вздутие живота назвали симптомом смертельно опасной болезни
Вздутие живота может указывать не только на чрезмерное употребление продуктов, вызывающих повышенное газообразование, но и на рак кишечника. Об этом пишет... РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T00:51
2021-02-05T00:51
наука
онкология
весь мир
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/97889/51/978895106_0:117:2256:1386_1920x0_80_0_0_6feec79344cc077a9b27af208534fb47.jpg
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Вздутие живота может указывать не только на чрезмерное употребление продуктов, вызывающих повышенное газообразование, но и на рак кишечника. Об этом пишет Express со ссылкой на данные Британской онкологической ассоциации.Вздутие брюшной полости, как правило, указывает на асцит – состояние, при котором в животе скапливается жидкость. Однако асцит, в свою очередь, является первым признаком развития онкологического заболевания.Помимо рака, существует множество других состояний, которые могут вызвать вздутие живота. Это, например, гастропарез, синдром раздраженного кишечника, глютеновая болезнь, запор.В любом случае причину возникновения вздутия необходимо установить у врача и пройти соответствующее лечение, рекомендуют специалисты.Ранее стало известно, что чернослив уменьшает риск развития рака толстой кишки. Кроме того, данный фрукт содержит марганец и медь, которые обладают антиоксидантными свойствами и защищают здоровые клетки от повреждений.
https://ria.ru/20210204/rak-1596032755.html
весь мир
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/97889/51/978895106_128:0:2129:1501_1920x0_80_0_0_f5905d4c0ad843ff19e1e8d5267a4345.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
онкология, весь мир

Вздутие живота назвали симптомом смертельно опасной болезни

00:51 05.02.2021
 
© Fotolia / photophonieБоль в животе
Боль в животе - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
© Fotolia / photophonie
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Вздутие живота может указывать не только на чрезмерное употребление продуктов, вызывающих повышенное газообразование, но и на рак кишечника. Об этом пишет Express со ссылкой на данные Британской онкологической ассоциации.
Вздутие брюшной полости, как правило, указывает на асцит – состояние, при котором в животе скапливается жидкость. Однако асцит, в свою очередь, является первым признаком развития онкологического заболевания.
Помимо рака, существует множество других состояний, которые могут вызвать вздутие живота. Это, например, гастропарез, синдром раздраженного кишечника, глютеновая болезнь, запор.
В любом случае причину возникновения вздутия необходимо установить у врача и пройти соответствующее лечение, рекомендуют специалисты.
Раковая клетка - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
Вчера, 16:00Наука
Ученые назвали самый распространенный вид рака
Ранее стало известно, что чернослив уменьшает риск развития рака толстой кишки. Кроме того, данный фрукт содержит марганец и медь, которые обладают антиоксидантными свойствами и защищают здоровые клетки от повреждений.
 
НаукаОнкологияВесь мир
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:42Названы семь ошибок при приготовлении домашних блюд
06:03Опрос: большинство россиян доверяет отечественным вакцинам
05:49ФБР обыскало дом женщины, замешанной в беспорядках в Капитолии
05:34Невеста внезапно умерла за несколько часов до свадьбы
05:27СМИ: Британия за год выслала из страны трех китайских шпионов
05:06Врачи ищут связь между мутациями COVID-19 и ростом заболеваемости у детей
04:44"Яндекс.Карты" ночью показывают десятибалльные пробки по всей Москве
04:40Россиянка похоронила 11 мужей
04:36Пентагон проведет обзор расположения американских военных по всему миру
04:35В Омске загорелся продуктовый склад
04:07Инфекционист рассказал, когда стоит привиться переболевшим COVID-19
04:02В Магадане сотрудник "Сбербанка" украл у клиентов шесть миллионов рублей
03:42Эксперты объяснили, как Китай "накажет" Украину из-за "Мотор Сичи"
03:33Россия получит линейку двигателей для дронов
03:31В США наказали конгрессвумен, которая внесла импичмент против Байдена
03:21США отвергли обвинения Турции в причастности к попытке переворота
03:07В России испытают электрический авиадвигатель на базе Як-40
03:06В РФ создают противотанковый комплекс, способный сбивать беспилотники
03:02Вильфанд рассказал о похолодании в российских регионах
02:45"Все-таки можете": немецкий журналист оценил эффективность "Спутник V"
Лента новостейМолния