https://ria.ru/20210205/rak-1596100882.html

Вздутие живота назвали симптомом смертельно опасной болезни

Вздутие живота назвали симптомом смертельно опасной болезни

Вздутие живота может указывать не только на чрезмерное употребление продуктов, вызывающих повышенное газообразование, но и на рак кишечника. Об этом пишет... РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T00:51

2021-02-05T00:51

2021-02-05T00:51

наука

онкология

весь мир

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Вздутие живота может указывать не только на чрезмерное употребление продуктов, вызывающих повышенное газообразование, но и на рак кишечника. Об этом пишет Express со ссылкой на данные Британской онкологической ассоциации.Вздутие брюшной полости, как правило, указывает на асцит – состояние, при котором в животе скапливается жидкость. Однако асцит, в свою очередь, является первым признаком развития онкологического заболевания.Помимо рака, существует множество других состояний, которые могут вызвать вздутие живота. Это, например, гастропарез, синдром раздраженного кишечника, глютеновая болезнь, запор.В любом случае причину возникновения вздутия необходимо установить у врача и пройти соответствующее лечение, рекомендуют специалисты.Ранее стало известно, что чернослив уменьшает риск развития рака толстой кишки. Кроме того, данный фрукт содержит марганец и медь, которые обладают антиоксидантными свойствами и защищают здоровые клетки от повреждений.

https://ria.ru/20210204/rak-1596032755.html

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