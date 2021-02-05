https://ria.ru/20210205/putin-1596168811.html
Путину доверяют 66% россиян, показал опрос ВЦИОМ
Путину доверяют 66% россиян, показал опрос ВЦИОМ
Президенту России Владимиру Путину доверяют 66% россиян, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ. РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T13:46
2021-02-05T13:46
2021-02-05T13:47
россия
вциом
владимир путин
общество
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину доверяют 66% россиян, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.Респондентам предложили выбрать из списка политиков тех, кому они доверяют, 66% указали президента, 29,8% сообщили о недоверии к нему.Кроме того, опрошенные выбирали из списка политиков тех, чью деятельность они одобряют. Путина назвали 61,8%, не одобряют его деятельность 27,8%.Опрос проводился с 25 по 31 января. В подобных инициативных всероссийских опросах, которые "ВЦИОМ-Спутник" проводит с февраля, принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. С 18 июня 2018 года ежедневно опрашиваются 1,6 тысячи респондентов. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 11,2 тысячи респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1%.
https://ria.ru/20210128/koronavirus-1594880778.html
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россия, вциом, владимир путин, общество
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости.
Президенту России Владимиру Путину
доверяют 66% россиян, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ
.
Респондентам предложили выбрать из списка политиков тех, кому они доверяют, 66% указали президента, 29,8% сообщили о недоверии к нему.
Кроме того, опрошенные выбирали из списка политиков тех, чью деятельность они одобряют. Путина назвали 61,8%, не одобряют его деятельность 27,8%.
Опрос проводился с 25 по 31 января. В подобных инициативных всероссийских опросах, которые "ВЦИОМ-Спутник" проводит с февраля, принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. С 18 июня 2018 года ежедневно опрашиваются 1,6 тысячи респондентов. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 11,2 тысячи респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1%.