https://ria.ru/20210205/protest-1596186515.html

Япония выразила протест из-за российских учений на Курилах

Япония выразила протест из-за российских учений на Курилах

Министерство иностранных дел Японии направило России ноту протеста из-за учений на острове Кунашир. Об этом пишет газета "Санкэй симбун". РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T15:12

2021-02-05T15:12

2021-02-05T16:15

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мид японии‎

курильские острова

япония

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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Министерство иностранных дел Японии направило России ноту протеста из-за учений на острове Кунашир. Об этом пишет газета "Санкэй симбун".Москва в среду уведомила Токио о том, что с 5 по 12 февраля российская армия проведет маневры со стрельбами на южном побережье одного из островов Курильской гряды.В Токио связали "рост военной активности" России на Южных Курилах с приближающимся саммитом "Большой двадцатки" (G20), который пройдет в Осаке. По мнению японских наблюдателей, с помощью учений Москва якобы "посылает сдерживающий сигнал" Токио.Россия неоднократно подчеркивала, что у Японии нет оснований протестовать против военных учений, которые Москва проводит на собственной территории.Две страны не подписали мирный договор по окончании Второй мировой войны, Токио увязывает этот вопрос с принадлежностью четырех островов Курильской гряды — Кунашира, Итурупа, Шикотана и Хабомаи. Позиция Москвы состоит в том, что эти территории вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.Полный текст читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20201102/kurily-1582669362.html

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россия, мид японии‎, курильские острова, япония