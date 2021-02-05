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Япония выразила протест из-за российских учений на Курилах
Япония выразила протест из-за российских учений на Курилах
Министерство иностранных дел Японии направило России ноту протеста из-за учений на острове Кунашир. Об этом пишет газета "Санкэй симбун". РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T15:12
2021-02-05T16:15
россия
мид японии‎
курильские острова
япония
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Министерство иностранных дел Японии направило России ноту протеста из-за учений на острове Кунашир. Об этом пишет газета "Санкэй симбун".Москва в среду уведомила Токио о том, что с 5 по 12 февраля российская армия проведет маневры со стрельбами на южном побережье одного из островов Курильской гряды.В Токио связали "рост военной активности" России на Южных Курилах с приближающимся саммитом "Большой двадцатки" (G20), который пройдет в Осаке. По мнению японских наблюдателей, с помощью учений Москва якобы "посылает сдерживающий сигнал" Токио.Россия неоднократно подчеркивала, что у Японии нет оснований протестовать против военных учений, которые Москва проводит на собственной территории.Две страны не подписали мирный договор по окончании Второй мировой войны, Токио увязывает этот вопрос с принадлежностью четырех островов Курильской гряды — Кунашира, Итурупа, Шикотана и Хабомаи. Позиция Москвы состоит в том, что эти территории вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.Полный текст читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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россия, мид японии‎, курильские острова, япония

Япония выразила протест из-за российских учений на Курилах

15:12 05.02.2021 (обновлено: 16:15 05.02.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкБереговой ракетный комплекс "Бал" выполняет стрельбу по кораблям условного противника во время учений бригад морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ)
Береговой ракетный комплекс Бал выполняет стрельбу по кораблям условного противника во время учений бригад морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Министерство иностранных дел Японии направило России ноту протеста из-за учений на острове Кунашир. Об этом пишет газета "Санкэй симбун".
Москва в среду уведомила Токио о том, что с 5 по 12 февраля российская армия проведет маневры со стрельбами на южном побережье одного из островов Курильской гряды.

"Япония не перестает протестовать против такой деятельности России, заявляя при этом, что ее позиция в отношении "северных территорий" (Курильских островов. — Прим. ред.) остается неизменной", — пишет издание.

В Токио связали "рост военной активности" России на Южных Курилах с приближающимся саммитом "Большой двадцатки" (G20), который пройдет в Осаке. По мнению японских наблюдателей, с помощью учений Москва якобы "посылает сдерживающий сигнал" Токио.
Россия неоднократно подчеркивала, что у Японии нет оснований протестовать против военных учений, которые Москва проводит на собственной территории.
Побережье острова Итуруп - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
2 ноября 2020, 15:30
"Островов нам не видать". Японцы оценили статью о новом "шансе" на Курилы
Две страны не подписали мирный договор по окончании Второй мировой войны, Токио увязывает этот вопрос с принадлежностью четырех островов Курильской гряды — Кунашира, Итурупа, Шикотана и Хабомаи. Позиция Москвы состоит в том, что эти территории вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.
Полный текст читайте на сайте ИноСМИ >>
 
РоссияМИД Японии‎Курильские островаЯпония
 
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