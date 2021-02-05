Япония выразила протест из-за российских учений на Курилах
15:12 05.02.2021 (обновлено: 16:15 05.02.2021)
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкБереговой ракетный комплекс "Бал" выполняет стрельбу по кораблям условного противника во время учений бригад морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ)
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Министерство иностранных дел Японии направило России ноту протеста из-за учений на острове Кунашир. Об этом пишет газета "Санкэй симбун".
Москва в среду уведомила Токио о том, что с 5 по 12 февраля российская армия проведет маневры со стрельбами на южном побережье одного из островов Курильской гряды.
"Япония не перестает протестовать против такой деятельности России, заявляя при этом, что ее позиция в отношении "северных территорий" (Курильских островов. — Прим. ред.) остается неизменной", — пишет издание.
В Токио связали "рост военной активности" России на Южных Курилах с приближающимся саммитом "Большой двадцатки" (G20), который пройдет в Осаке. По мнению японских наблюдателей, с помощью учений Москва якобы "посылает сдерживающий сигнал" Токио.
Россия неоднократно подчеркивала, что у Японии нет оснований протестовать против военных учений, которые Москва проводит на собственной территории.
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Две страны не подписали мирный договор по окончании Второй мировой войны, Токио увязывает этот вопрос с принадлежностью четырех островов Курильской гряды — Кунашира, Итурупа, Шикотана и Хабомаи. Позиция Москвы состоит в том, что эти территории вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.
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