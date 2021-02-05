https://ria.ru/20210205/proezdnye-1596220000.html

Проездные студентов подмосковных вузов разблокируют 7 февраля

Проездные студентов подмосковных вузов разблокируют 7 февраля

Проездные студентов высших учебных заведений Московской области разблокируют в воскресенье, 7 февраля, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребёнка в... РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T17:49

2021-02-05T17:49

2021-02-05T17:49

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

ксения мишонова

коронавирусы

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Проездные студентов высших учебных заведений Московской области разблокируют в воскресенье, 7 февраля, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребёнка в Подмосковье Ксения Мишонова."Карты будут заблокированы по 6 февраля включительно, их разблокируют в воскресенье", - сказала Мишонова.Ранее министр образования Подмосковья Ирина Каклюгина сообщила, что студенты вузов Подмосковья перейдут на очный формат обучения с 8 февраля.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210205/vaktsinatsiya-1596171626.html

https://ria.ru/20210204/ogranicheniya-1596090978.html

россия

московская область (подмосковье)

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2021

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, ксения мишонова, коронавирусы, московская область (подмосковье), общество