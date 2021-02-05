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Проект освоения Сырадасайского месторождения даст новые рабочие места
Проект освоения Сырадасайского месторождения даст новые рабочие места
Порядка двух тысяч рабочих мест появится в процессе реализации проекта по освоению Сырадасайского месторождения на Таймыре в Красноярском крае, сообщает... РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T09:06
2021-02-05T09:06
2021-02-05T09:06
россия
таймыр
красноярский край
экономика
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КРАСНОЯРСК, 5 фев - РИА Новости. Порядка двух тысяч рабочих мест появится в процессе реализации проекта по освоению Сырадасайского месторождения на Таймыре в Красноярском крае, сообщает пресс-служба главы региона и правительства.Освоение месторождения предполагает строительство Западно-Таймырского промышленного кластера по производству угольных концентратов из коксующихся углей на полуострове Таймыр. Проект строительства кластера входит в комплексный инвестиционный проект "Енисейская Сибирь" и будет включать угольный разрез, обогатительную фабрику глубокой переработки, вахтовый посёлок и морской угольный терминал "Енисей", жилой городок, а также угольно-пыльевую станцию с системой очистки выбросов."В рамках проекта планируется создать не менее 2 000 новых рабочих мест. Объем финансирования проекта составит более 45 миллиардов рублей до 2024 года. До 2028 года планируется обеспечить более 6 миллиардов рублей налоговых поступлений в региональный и муниципальные бюджеты", - говорится в сообщении.Ранее правительство РФ утвердило перечень инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территории Арктической зоны страны. В число шести инвестпроектов, которые получат государственную поддержку, вошел проект освоения Сырадасайского каменноугольного месторождения.По данным пресс-службы, компания "Северная звезда", реализующая проект освоения месторождения, сможет рассчитывать на безвозвратную субсидию от государства в размере до 20% своих вложений. Средства можно будет потратить на создание новой инфраструктуры для промышленных объектов."Реализация инвестпроекта будет способствовать модернизации и развитию инфраструктуры, которая обеспечит транспортную доступность поселка Диксон и позволит создать современный опорный пункт на трассе Северного морского пути", - отмечается в сообщении.Месторождение расположено в 105 километрах от порта Диксон. Продукция будет поставляться на экспорт в страны Юго-Восточной Азии по Северному морскому пути. Добычу планируется начать в 2021 году.
https://ria.ru/20210128/transport-1594935990.html
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россия, таймыр, красноярский край, экономика
КРАСНОЯРСК, 5 фев - РИА Новости.
Порядка двух тысяч рабочих мест появится в процессе реализации проекта по освоению Сырадасайского месторождения на Таймыре
в Красноярском крае
, сообщает пресс-служба главы региона и правительства.
Освоение месторождения предполагает строительство Западно-Таймырского промышленного кластера по производству угольных концентратов из коксующихся углей на полуострове Таймыр. Проект строительства кластера входит в комплексный инвестиционный проект "Енисейская Сибирь" и будет включать угольный разрез, обогатительную фабрику глубокой переработки, вахтовый посёлок и морской угольный терминал "Енисей", жилой городок, а также угольно-пыльевую станцию с системой очистки выбросов.
"В рамках проекта планируется создать не менее 2 000 новых рабочих мест. Объем финансирования проекта составит более 45 миллиардов рублей до 2024 года. До 2028 года планируется обеспечить более 6 миллиардов рублей налоговых поступлений в региональный и муниципальные бюджеты", - говорится в сообщении.
Ранее правительство РФ
утвердило перечень инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территории Арктической зоны страны. В число шести инвестпроектов, которые получат государственную поддержку, вошел проект освоения Сырадасайского каменноугольного месторождения.
По данным пресс-службы, компания "Северная звезда", реализующая проект освоения месторождения, сможет рассчитывать на безвозвратную субсидию от государства в размере до 20% своих вложений. Средства можно будет потратить на создание новой инфраструктуры для промышленных объектов.
"Реализация инвестпроекта будет способствовать модернизации и развитию инфраструктуры, которая обеспечит транспортную доступность поселка Диксон
и позволит создать современный опорный пункт на трассе Северного морского пути", - отмечается в сообщении.
Месторождение расположено в 105 километрах от порта Диксон. Продукция будет поставляться на экспорт в страны Юго-Восточной Азии
по Северному морскому пути. Добычу планируется начать в 2021 году.