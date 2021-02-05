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"Яндекс" объяснил, откуда в Москве ночью взялись десятибалльные пробки
"Яндекс" объяснил, откуда в Москве ночью взялись десятибалльные пробки
Сервис "Яндекс.Пробки" в ночь на пятницу показывал десятибалльные пробки в Москве из-за поступления большого числа фейковых сигналов GPS, специалисты компании... РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T11:58
2021-02-05T13:06
яндекс
gps
москва
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Сервис "Яндекс.Пробки" в ночь на пятницу показывал десятибалльные пробки в Москве из-за поступления большого числа фейковых сигналов GPS, специалисты компании оперативно устранили проблему и добавили усиленную фильтрацию, чтобы избежать повторения такой ситуации, рассказали РИА Новости в компании.В ночь на пятницу на "Яндекс.Картах" отображались десятибалльные пробки по всей Москве. По состоянию на 04:30 мск красным цветом, означающим максимальную загруженность дорог, были выделены в том числе МКАД и ТТК. На карте были отмечены многочисленные дорожные работы, ДТП и опасные участки."Этой ночью в "Яндекс.Пробки" поступило большое число фейковых сигналов GPS. Специалисты сервиса оперативно обнаружили и устранили проблему до того, как водители массово выехали утром на дороги", — сказали в пресс-службе сервиса.Там отметили, что пробки в сервисе строятся на основе анонимных треков от водителей."Днем таких треков миллионы, любая попытка вмешательства тонет в реальных данных, и алгоритму проще вычислить фрод. Ночью, когда на дорогах почти никого нет, количество треков падает до десятков тысяч. В такой ситуации даже сравнительно небольшой объем "виртуальных" данных на короткое время перекрасил улицы в красный", — пояснили в компании."Перекос в данных был вовремя обнаружен и отфильтрован. Мы добавили усиленную фильтрацию сигналов, в том числе и в ночное время, чтобы исключить повторение такой ситуации в будущем", — заверили в пресс-службе.
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яндекс, gps, москва, общество

"Яндекс" объяснил, откуда в Москве ночью взялись десятибалльные пробки

11:58 05.02.2021 (обновлено: 13:06 05.02.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобильное движение в Москве
Автомобильное движение в Москве - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Сервис "Яндекс.Пробки" в ночь на пятницу показывал десятибалльные пробки в Москве из-за поступления большого числа фейковых сигналов GPS, специалисты компании оперативно устранили проблему и добавили усиленную фильтрацию, чтобы избежать повторения такой ситуации, рассказали РИА Новости в компании.
В ночь на пятницу на "Яндекс.Картах" отображались десятибалльные пробки по всей Москве. По состоянию на 04:30 мск красным цветом, означающим максимальную загруженность дорог, были выделены в том числе МКАД и ТТК. На карте были отмечены многочисленные дорожные работы, ДТП и опасные участки.
"Этой ночью в "Яндекс.Пробки" поступило большое число фейковых сигналов GPS. Специалисты сервиса оперативно обнаружили и устранили проблему до того, как водители массово выехали утром на дороги", — сказали в пресс-службе сервиса.
Там отметили, что пробки в сервисе строятся на основе анонимных треков от водителей.
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"Днем таких треков миллионы, любая попытка вмешательства тонет в реальных данных, и алгоритму проще вычислить фрод. Ночью, когда на дорогах почти никого нет, количество треков падает до десятков тысяч. В такой ситуации даже сравнительно небольшой объем "виртуальных" данных на короткое время перекрасил улицы в красный", — пояснили в компании.
"Перекос в данных был вовремя обнаружен и отфильтрован. Мы добавили усиленную фильтрацию сигналов, в том числе и в ночное время, чтобы исключить повторение такой ситуации в будущем", — заверили в пресс-службе.
 
ЯндексGPSМоскваОбщество
 
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