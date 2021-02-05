https://ria.ru/20210205/probki-1596105652.html

"Яндекс.Карты" ночью показывают десятибалльные пробки по всей Москве

"Яндекс.Карты" ночью показывают десятибалльные пробки по всей Москве

"Яндекс.Карты" показывают 10-балльные пробки по всей Москве в ночь на пятницу. РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T04:44

2021-02-05T04:44

2021-02-05T04:44

яндекс

москва

общество

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. "Яндекс.Карты" показывают 10-балльные пробки по всей Москве в ночь на пятницу.По состоянию на 4.30 мск красным цветом, означающим максимальную загруженность, выделены в том числе МКАД и ТТК. На карте отмечены многочисленные дорожные работы, ДТП и опасные участки.Кроме того, данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах, показывают немногочисленные жалобы пользователей на неполадки в работе "Яндекса" с 3.35 по московскому времени.По данным Downdetector, 60% пользователей жалуются на работу сайта, 40% - на работу почты.При этом на Google Maps дорожная ситуация, характерная для ночи пятницы – дороги пустые.

https://ria.ru/20210201/probki-1595498944.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

яндекс, москва, общество