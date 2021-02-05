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"Яндекс.Карты" ночью показывают десятибалльные пробки по всей Москве
"Яндекс.Карты" ночью показывают десятибалльные пробки по всей Москве
"Яндекс.Карты" показывают 10-балльные пробки по всей Москве в ночь на пятницу. РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T04:44
2021-02-05T04:44
2021-02-05T04:44
яндекс
москва
общество
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. "Яндекс.Карты" показывают 10-балльные пробки по всей Москве в ночь на пятницу.По состоянию на 4.30 мск красным цветом, означающим максимальную загруженность, выделены в том числе МКАД и ТТК. На карте отмечены многочисленные дорожные работы, ДТП и опасные участки.Кроме того, данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах, показывают немногочисленные жалобы пользователей на неполадки в работе "Яндекса" с 3.35 по московскому времени.По данным Downdetector, 60% пользователей жалуются на работу сайта, 40% - на работу почты.При этом на Google Maps дорожная ситуация, характерная для ночи пятницы – дороги пустые.
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яндекс, москва, общество
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости.
"Яндекс
.Карты" показывают 10-балльные пробки по всей Москве
в ночь на пятницу.
По состоянию на 4.30 мск красным цветом, означающим максимальную загруженность, выделены в том числе МКАД и ТТК. На карте отмечены многочисленные дорожные работы, ДТП и опасные участки.
Кроме того, данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах, показывают немногочисленные жалобы пользователей на неполадки в работе "Яндекса" с 3.35 по московскому времени.
По данным Downdetector, 60% пользователей жалуются на работу сайта, 40% - на работу почты.
При этом на Google
Maps дорожная ситуация, характерная для ночи пятницы – дороги пустые.