https://ria.ru/20210205/probka-1596198996.html
На МКАД после ДТП образовалась девятикилометровая пробка
На МКАД после ДТП образовалась девятикилометровая пробка
Девятикилометровая пробка образовалась на юго-западе столицы на внешней стороне МКАД после ДТП с двумя легковыми автомобилями и грузовиком, сообщает... РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T16:14
2021-02-05T16:14
2021-02-05T16:14
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/148634/33/1486343395_0:214:4206:2580_1920x0_80_0_0_3a0ca918b66e2e5697694b55f64e18dc.jpg
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Девятикилометровая пробка образовалась на юго-западе столицы на внешней стороне МКАД после ДТП с двумя легковыми автомобилями и грузовиком, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в своем Telegram-канале."Два легковых автомобиля и грузовик столкнулись на 35-м километре МКАД, внешняя сторона, в районе пересечения с улицей Поляны. Движение затруднено на 9 километров. По возможности, выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении.Согласно данным сервиса "Яндекс.Пробки", по состоянию на 16.07 (мск), пробки в Москве достигли уровня в 6 баллов.
https://ria.ru/20210205/dtp-1596183396.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/148634/33/1486343395_241:0:3966:2794_1920x0_80_0_0_1ecb321cdaf587013f490b534162a467.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Девятикилометровая пробка образовалась на юго-западе столицы на внешней стороне МКАД после ДТП с двумя легковыми автомобилями и грузовиком, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в своем Telegram-канале.
"Два легковых автомобиля и грузовик столкнулись на 35-м километре МКАД, внешняя сторона, в районе пересечения с улицей Поляны. Движение затруднено на 9 километров. По возможности, выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении.
Согласно данным сервиса "Яндекс
.Пробки", по состоянию на 16.07 (мск), пробки в Москве
достигли уровня в 6 баллов.