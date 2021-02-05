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На МКАД после ДТП образовалась девятикилометровая пробка
На МКАД после ДТП образовалась девятикилометровая пробка
Девятикилометровая пробка образовалась на юго-западе столицы на внешней стороне МКАД после ДТП с двумя легковыми автомобилями и грузовиком, сообщает... РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T16:14
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москва
происшествия
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Девятикилометровая пробка образовалась на юго-западе столицы на внешней стороне МКАД после ДТП с двумя легковыми автомобилями и грузовиком, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в своем Telegram-канале."Два легковых автомобиля и грузовик столкнулись на 35-м километре МКАД, внешняя сторона, в районе пересечения с улицей Поляны. Движение затруднено на 9 километров. По возможности, выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении.Согласно данным сервиса "Яндекс.Пробки", по состоянию на 16.07 (мск), пробки в Москве достигли уровня в 6 баллов.
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москва, происшествия

На МКАД после ДТП образовалась девятикилометровая пробка

16:14 05.02.2021
 
© Фото : АГН "Москва"Сотрудники ДПС и скорой помощи на месте ДТП на МКАДе
Сотрудники ДПС и скорой помощи на месте ДТП на МКАДе - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
© Фото : АГН "Москва"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Девятикилометровая пробка образовалась на юго-западе столицы на внешней стороне МКАД после ДТП с двумя легковыми автомобилями и грузовиком, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в своем Telegram-канале.
"Два легковых автомобиля и грузовик столкнулись на 35-м километре МКАД, внешняя сторона, в районе пересечения с улицей Поляны. Движение затруднено на 9 километров. По возможности, выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении.
Согласно данным сервиса "Яндекс.Пробки", по состоянию на 16.07 (мск), пробки в Москве достигли уровня в 6 баллов.
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