https://ria.ru/20210205/probka-1596198996.html

На МКАД после ДТП образовалась девятикилометровая пробка

На МКАД после ДТП образовалась девятикилометровая пробка

Девятикилометровая пробка образовалась на юго-западе столицы на внешней стороне МКАД после ДТП с двумя легковыми автомобилями и грузовиком, сообщает... РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T16:14

2021-02-05T16:14

2021-02-05T16:14

москва

происшествия

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Девятикилометровая пробка образовалась на юго-западе столицы на внешней стороне МКАД после ДТП с двумя легковыми автомобилями и грузовиком, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в своем Telegram-канале."Два легковых автомобиля и грузовик столкнулись на 35-м километре МКАД, внешняя сторона, в районе пересечения с улицей Поляны. Движение затруднено на 9 километров. По возможности, выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении.Согласно данным сервиса "Яндекс.Пробки", по состоянию на 16.07 (мск), пробки в Москве достигли уровня в 6 баллов.

https://ria.ru/20210205/dtp-1596183396.html

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия