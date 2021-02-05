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Названа причина смерти актера Виталия Альшанского
Названа причина смерти актера Виталия Альшанского
Причиной смерти актера Виталия Альшанского могла стать сердечная недостаточность, сообщила РИА Новости его знакомая и коллега Ольга Сидорова. РИА Новости, 06.02.2021
2021-02-05T18:42
2021-02-06T05:24
культура
виталий альшанский
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Причиной смерти актера Виталия Альшанского могла стать сердечная недостаточность, сообщила РИА Новости его знакомая и коллега Ольга Сидорова. Актриса сообщила, что точно не знает, что именно произошло с Альшанским, однако в качестве вероятной причины смерти назвала сердечную недостаточность.Она добавила, что виделась с ним недавно, и он чувствовал себя хорошо. Ранее стало известно о смерти 52-летнего актера. Крестная Альшанского Элеонора Шашкова рассказала, что тот не выходил на связь два дня, после чего она решила вызвать полицию. Актер окончил режиссерский факультет Щукинского училища, служил в Театре имени Пушкина. За свою карьеру Альшанский принял участие более чем в ста проектах. Наиболее известные из них — "Бригада", "Полицейский с Рублевки", "Доярка из Хацапетовки". Также он был режиссером сериала "Молодежка".
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виталий альшанский

Названа причина смерти актера Виталия Альшанского

18:42 05.02.2021 (обновлено: 05:24 06.02.2021)
 
© "Синебридж" (2004)Виталий Альшанский в фильме "Игра мимо нот"
Виталий Альшанский в фильме Игра мимо нот - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
© "Синебридж" (2004)
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Причиной смерти актера Виталия Альшанского могла стать сердечная недостаточность, сообщила РИА Новости его знакомая и коллега Ольга Сидорова.
Актриса сообщила, что точно не знает, что именно произошло с Альшанским, однако в качестве вероятной причины смерти назвала сердечную недостаточность.
"Виталик был совершенно здоровый, по крайней мере, как я его знала", — подчеркнула Сидорова.
Она добавила, что виделась с ним недавно, и он чувствовал себя хорошо.
Юрий Лахин - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
27 января, 16:24Культура
Названа причина смерти актера Юрия Лахина
Ранее стало известно о смерти 52-летнего актера. Крестная Альшанского Элеонора Шашкова рассказала, что тот не выходил на связь два дня, после чего она решила вызвать полицию.
Актер окончил режиссерский факультет Щукинского училища, служил в Театре имени Пушкина. За свою карьеру Альшанский принял участие более чем в ста проектах. Наиболее известные из них — "Бригада", "Полицейский с Рублевки", "Доярка из Хацапетовки". Также он был режиссером сериала "Молодежка".
 
КультураВиталий Альшанский
 
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