https://ria.ru/20210205/prichina-1596235002.html

Названа причина смерти актера Виталия Альшанского

Названа причина смерти актера Виталия Альшанского

Причиной смерти актера Виталия Альшанского могла стать сердечная недостаточность, сообщила РИА Новости его знакомая и коллега Ольга Сидорова. РИА Новости, 06.02.2021

2021-02-05T18:42

2021-02-05T18:42

2021-02-06T05:24

культура

виталий альшанский

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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Причиной смерти актера Виталия Альшанского могла стать сердечная недостаточность, сообщила РИА Новости его знакомая и коллега Ольга Сидорова. Актриса сообщила, что точно не знает, что именно произошло с Альшанским, однако в качестве вероятной причины смерти назвала сердечную недостаточность.Она добавила, что виделась с ним недавно, и он чувствовал себя хорошо. Ранее стало известно о смерти 52-летнего актера. Крестная Альшанского Элеонора Шашкова рассказала, что тот не выходил на связь два дня, после чего она решила вызвать полицию. Актер окончил режиссерский факультет Щукинского училища, служил в Театре имени Пушкина. За свою карьеру Альшанский принял участие более чем в ста проектах. Наиболее известные из них — "Бригада", "Полицейский с Рублевки", "Доярка из Хацапетовки". Также он был режиссером сериала "Молодежка".

https://ria.ru/20210127/lakhin-1594820098.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

виталий альшанский