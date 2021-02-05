https://ria.ru/20210205/prichina-1596185685.html

Вдова адмирала Высоцкого назвала причину его смерти

Вдова адмирала Высоцкого назвала причину его смерти

Причиной смерти бывшего главкома ВМФ России адмирала Владимира Высоцкого стала сердечная недостаточность, сообщила РИА Новости его вдова Наталья Высоцкая. РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T15:06

2021-02-05T15:06

2021-02-05T15:07

россия

владимир высоцкий (адмирал)

вмф рф

общество

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Причиной смерти бывшего главкома ВМФ России адмирала Владимира Высоцкого стала сердечная недостаточность, сообщила РИА Новости его вдова Наталья Высоцкая.Высоцкий скончался на 67-м году жизни.С 2007 по 2012 год Высоцкий занимал должность главнокомандующего Военно-морским флотом РФ.Был членом совета старейшин РОО "Клуб адмиралов ВМФ России".В августе 2013 года был назначен на должность заместителя генерального директора АО "Атомредметзолото" по специальным проектам.Награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" IV степени, "За военные заслуги", "За службу Родине в Вооруженных силах СССР" III степени, Святого благоверного великого князя Димитрия Донского I степени.

https://ria.ru/20210205/vysotskiy-1596162643.html

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2021

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россия, владимир высоцкий (адмирал), вмф рф, общество