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https://ria.ru/20210205/premiya-1596129267.html
Актерская гильдия США назвала номинантов на свою премию
Актерская гильдия США назвала номинантов на свою премию
Фильмы "Минари", "Суд над чикагской семеркой", "Ма Рейни: Мать блюза", "Одна ночь в Майами" и "Пятеро одной крови" номинированы на награду Актерской гильдии США РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T11:25
2021-02-05T15:37
культура
гленн клоуз
чедвик боузман
кино и сериалы
новости культуры
саша барон коэн
гэри олдман
джаред лето
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ВАШИНГТОН, 4 фев - РИА Новости. Фильмы "Минари", "Суд над чикагской семеркой", "Ма Рейни: Мать блюза", "Одна ночь в Майами" и "Пятеро одной крови" номинированы на награду Актерской гильдии США SAG Awards (Screen Actors Guild), сообщили организаторы.Двадцать седьмая церемония вручения престижной профессиональной награды состоится 4 апреля.SAG Awards считается главным показателем настроения киноакадемии США в отношении актерских работ минувшего года. В соответствии с тенденцией на расширение расового разнообразия в киноиндустрии США, практически все отобранные SAG картины-номинанты представлены по большей части "цветными" актерами – от истории южнокорейских иммигрантов, до блюзовой легенды Ма Рейни.Персональные актерские категории также расово разнообразны. Так, в категории "Лучшая мужская главная роль" на награду SAG номинированы британец Риз Ахмед за "Звук металла", афроамериканец Чедвик Боузман с картиной "Ма Рейни: Мать блюза", Энтони Хопкинс за "Отец", Гэри Олдман ("Манк") и южнокорейский актер Стивен Ён ("Минари"). За награду за роль второго плана среди мужчин будут бороться Саша Барон Коэн ("Борат 2"), Чедвик Боузман (за "Пятеро одной крови"), Дэниэл Калуя ("Иуда и черный мессия"), Джаред Лето ("Дьявол в деталях") и Лесли Одом младший ("Одна ночь в Майями").В номинации "Лучшая женская главная роль" за награду поборются Эми Адамс ("Эллегия Хиллбилли"), Виола Дэвис "Ма Рейни: Мать блюза", Ванесса Кирби ("Фрагменты женщины"), Фрэнсис Макдорманд ("Земля кочевников") и Кэри Маллиган за "Девушка, подающая надежды". За "Лучшую женскую роль второго плана" номинацию SAG получили Мария Бакалова ("Борат 2"), Гленн Клоуз ("Эллегия Хиллбилли"), Иловия Колман ("Отец"), Юн Ё-джон ("Минари") и Хелен Зенгель ("Новости со всех концов света").Награда SAG также вручается за актерские работы в телесериалах. Номинации за актерский состав получили драматический сериал "Лучше звоните Солу", "Бриджертоны", "Корона", "Озарк" и "Страна Лавкрафта", а также комедийные сериалы "Прощай навсегда", "Стюардесса", "Великая", "Шиттс Крик" и "Тед Лассо".SAG (Screen Actors Guild) объединяет около 120 тысяч актеров, работающих в США. Премия SAG Awards вручается с 1995 года. Победители получают бронзовую статуэтку, изображающую актера, держащего в руке маску.
https://ria.ru/20201205/mank-1587720313.html
https://ria.ru/20210202/serialy-1595549572.html
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гленн клоуз, чедвик боузман, кино и сериалы, новости культуры, саша барон коэн, гэри олдман, джаред лето

Актерская гильдия США назвала номинантов на свою премию

11:25 05.02.2021 (обновлено: 15:37 05.02.2021)
 
© Фото : Netflix 2020Чедвик Боузман в фильме "Ма Рейни: мать блюза"
Чедвик Боузман в фильме Ма Рейни: мать блюза - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
© Фото : Netflix 2020
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ВАШИНГТОН, 4 фев - РИА Новости. Фильмы "Минари", "Суд над чикагской семеркой", "Ма Рейни: Мать блюза", "Одна ночь в Майами" и "Пятеро одной крови" номинированы на награду Актерской гильдии США SAG Awards (Screen Actors Guild), сообщили организаторы.
Двадцать седьмая церемония вручения престижной профессиональной награды состоится 4 апреля.
SAG Awards считается главным показателем настроения киноакадемии США в отношении актерских работ минувшего года. В соответствии с тенденцией на расширение расового разнообразия в киноиндустрии США, практически все отобранные SAG картины-номинанты представлены по большей части "цветными" актерами – от истории южнокорейских иммигрантов, до блюзовой легенды Ма Рейни.
Персональные актерские категории также расово разнообразны. Так, в категории "Лучшая мужская главная роль" на награду SAG номинированы британец Риз Ахмед за "Звук металла", афроамериканец Чедвик Боузман с картиной "Ма Рейни: Мать блюза", Энтони Хопкинс за "Отец", Гэри Олдман ("Манк") и южнокорейский актер Стивен Ён ("Минари").
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За награду за роль второго плана среди мужчин будут бороться Саша Барон Коэн ("Борат 2"), Чедвик Боузман (за "Пятеро одной крови"), Дэниэл Калуя ("Иуда и черный мессия"), Джаред Лето ("Дьявол в деталях") и Лесли Одом младший ("Одна ночь в Майями").
В номинации "Лучшая женская главная роль" за награду поборются Эми Адамс ("Эллегия Хиллбилли"), Виола Дэвис "Ма Рейни: Мать блюза", Ванесса Кирби ("Фрагменты женщины"), Фрэнсис Макдорманд ("Земля кочевников") и Кэри Маллиган за "Девушка, подающая надежды". За "Лучшую женскую роль второго плана" номинацию SAG получили Мария Бакалова ("Борат 2"), Гленн Клоуз ("Эллегия Хиллбилли"), Иловия Колман ("Отец"), Юн Ё-джон ("Минари") и Хелен Зенгель ("Новости со всех концов света").
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Награда SAG также вручается за актерские работы в телесериалах. Номинации за актерский состав получили драматический сериал "Лучше звоните Солу", "Бриджертоны", "Корона", "Озарк" и "Страна Лавкрафта", а также комедийные сериалы "Прощай навсегда", "Стюардесса", "Великая", "Шиттс Крик" и "Тед Лассо".
SAG (Screen Actors Guild) объединяет около 120 тысяч актеров, работающих в США. Премия SAG Awards вручается с 1995 года. Победители получают бронзовую статуэтку, изображающую актера, держащего в руке маску.
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КультураГленн КлоузЧедвик БоузманКино и сериалыНовости культурыСаша Барон КоэнГэри ОлдманДжаред Лето
 
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