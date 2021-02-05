https://ria.ru/20210205/premiya-1596129267.html

Актерская гильдия США назвала номинантов на свою премию

Актерская гильдия США назвала номинантов на свою премию

Фильмы "Минари", "Суд над чикагской семеркой", "Ма Рейни: Мать блюза", "Одна ночь в Майами" и "Пятеро одной крови" номинированы на награду Актерской гильдии США РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T11:25

2021-02-05T11:25

2021-02-05T15:37

культура

гленн клоуз

чедвик боузман

кино и сериалы

новости культуры

саша барон коэн

гэри олдман

джаред лето

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1581034886_146:0:1913:994_1920x0_80_0_0_2d4af6298b8a2d2d220f3008451a7e60.jpg

ВАШИНГТОН, 4 фев - РИА Новости. Фильмы "Минари", "Суд над чикагской семеркой", "Ма Рейни: Мать блюза", "Одна ночь в Майами" и "Пятеро одной крови" номинированы на награду Актерской гильдии США SAG Awards (Screen Actors Guild), сообщили организаторы.Двадцать седьмая церемония вручения престижной профессиональной награды состоится 4 апреля.SAG Awards считается главным показателем настроения киноакадемии США в отношении актерских работ минувшего года. В соответствии с тенденцией на расширение расового разнообразия в киноиндустрии США, практически все отобранные SAG картины-номинанты представлены по большей части "цветными" актерами – от истории южнокорейских иммигрантов, до блюзовой легенды Ма Рейни.Персональные актерские категории также расово разнообразны. Так, в категории "Лучшая мужская главная роль" на награду SAG номинированы британец Риз Ахмед за "Звук металла", афроамериканец Чедвик Боузман с картиной "Ма Рейни: Мать блюза", Энтони Хопкинс за "Отец", Гэри Олдман ("Манк") и южнокорейский актер Стивен Ён ("Минари"). За награду за роль второго плана среди мужчин будут бороться Саша Барон Коэн ("Борат 2"), Чедвик Боузман (за "Пятеро одной крови"), Дэниэл Калуя ("Иуда и черный мессия"), Джаред Лето ("Дьявол в деталях") и Лесли Одом младший ("Одна ночь в Майями").В номинации "Лучшая женская главная роль" за награду поборются Эми Адамс ("Эллегия Хиллбилли"), Виола Дэвис "Ма Рейни: Мать блюза", Ванесса Кирби ("Фрагменты женщины"), Фрэнсис Макдорманд ("Земля кочевников") и Кэри Маллиган за "Девушка, подающая надежды". За "Лучшую женскую роль второго плана" номинацию SAG получили Мария Бакалова ("Борат 2"), Гленн Клоуз ("Эллегия Хиллбилли"), Иловия Колман ("Отец"), Юн Ё-джон ("Минари") и Хелен Зенгель ("Новости со всех концов света").Награда SAG также вручается за актерские работы в телесериалах. Номинации за актерский состав получили драматический сериал "Лучше звоните Солу", "Бриджертоны", "Корона", "Озарк" и "Страна Лавкрафта", а также комедийные сериалы "Прощай навсегда", "Стюардесса", "Великая", "Шиттс Крик" и "Тед Лассо".SAG (Screen Actors Guild) объединяет около 120 тысяч актеров, работающих в США. Премия SAG Awards вручается с 1995 года. Победители получают бронзовую статуэтку, изображающую актера, держащего в руке маску.

https://ria.ru/20201205/mank-1587720313.html

https://ria.ru/20210202/serialy-1595549572.html

https://ria.ru/20210203/premiya-1595891579.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гленн клоуз, чедвик боузман, кино и сериалы, новости культуры, саша барон коэн, гэри олдман, джаред лето