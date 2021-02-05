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В Уфе на нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар
В Уфе на нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар
Трубопровод загорелся на территории нефтеперерабатывающего завода в Уфе, высота факельного горения достигает 10 метров, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T22:11
2021-02-05T22:11
2021-02-05T22:16
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уфа
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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Трубопровод загорелся на территории нефтеперерабатывающего завода в Уфе, высота факельного горения достигает 10 метров, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона."Трубопровод загорелся на территории нефтеперерабатывающего завода в Уфе, высота факельного горения достигает 10 метров", - сказал собеседник агентства.По его словам, по предварительным данным, пострадавших в результате пожара нет, эвакуация не проводилась. На месте работает пожарная охрана предприятия.
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