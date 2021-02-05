https://ria.ru/20210205/pozhar-1596258458.html

В Уфе на нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар

В Уфе на нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар

Трубопровод загорелся на территории нефтеперерабатывающего завода в Уфе, высота факельного горения достигает 10 метров, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T22:11

2021-02-05T22:11

2021-02-05T22:16

республика башкортостан

уфа

происшествия

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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Трубопровод загорелся на территории нефтеперерабатывающего завода в Уфе, высота факельного горения достигает 10 метров, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона."Трубопровод загорелся на территории нефтеперерабатывающего завода в Уфе, высота факельного горения достигает 10 метров", - сказал собеседник агентства.По его словам, по предварительным данным, пострадавших в результате пожара нет, эвакуация не проводилась. На месте работает пожарная охрана предприятия.

https://ria.ru/20210201/pozhar-1595589183.html

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уфа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика башкортостан, уфа, происшествия