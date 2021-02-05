Макрон поддержал позицию Германии по "Северному потоку — 2"
20:34 05.02.2021 (обновлено: 22:19 05.02.2021)
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон на саммите ЕС в Брюсселе
ПАРИЖ, 5 фев — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал позицию Германии по трубопроводу "Северный поток — 2".
В пятницу на онлайн-заседании франко-немецкого Совета по обороне и безопасности канцлер ФРГ Ангела Меркель отметила важность магистрали для Берлина, который завершает переход с угля и атомной энергии на возобновляемые источники. Она также заявила, что будет обсуждать тему "Северного потока — 2" с администрацией президента США Джо Байдена. По словам Меркель, расхождения стран Запада в позиции по газопроводу не такие большие, как кажется.
"Я разделяю то, что сказала госпожа канцлер. Наш приоритет в Европе — это обеспечить энергетический переход в соответствии с нашими обязательствами по сокращению выбросов CO2. В этих рамках газ является частью энергии этого перехода", — сказал Макрон на пресс-конференции по итогам заседания, обратив внимание на проблемы экологии.
Он также подчеркнул необходимость укрепления энергетического суверенитета Европы.
"У нас тесная координация по этому вопросу с госпожой канцлер. Несмотря на все комментарии, которые можно видеть, наши позиции скоординированы. Решение было принято. И я полностью солидарен", — заключил Макрон.
"Северный поток — 2"
Соединенные Штаты продвигают в Европу свой сжиженный природный газ и пытаются не допустить завершения строительства российского газопровода. Американские санкции против "Северного потока — 2" включены среди прочего в оборонный бюджет США, теперь они распространяются на услуги по тестированию, инспекции и сертификации, а также модернизации судов-укладчиков. Из-за этого норвежская компания DNV GL, датская консалтинговая фирма Rambøll и швейцарская Zurich Insurance Group заявили о выходе из проекта. В январе под рестрикции Вашингтона также попали судно-трубоукладчик "Фортуна", участвующее в завершении строительства "Северного потока — 2", и владеющая им компания "КВТ-Рус".
В декабре оператор Nord Stream 2 AG при помощи трубоукладчика "Фортуна" уложил один из двух недостроенных участков магистрали — в водах Германии. Из общей протяженности двух ниток в 2460 километров для завершения проекта остается проложить около 148 километров труб: 120 километров в датских водах и 28 — в немецких. Копенгаген уже согласовал возможность дальнейшей прокладки труб при помощи "Фортуны" с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.