https://ria.ru/20210205/potok-1596251101.html

Макрон поддержал позицию Германии по "Северному потоку — 2"

Макрон поддержал позицию Германии по "Северному потоку — 2"

Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал позицию Германии по трубопроводу "Северный поток — 2". РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T20:34

2021-02-05T20:34

2021-02-05T22:19

россия

allseas

nord stream 2 ag

северный поток — 2

эммануэль макрон

ангела меркель

германия

сша

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ПАРИЖ, 5 фев — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал позицию Германии по трубопроводу "Северный поток — 2".В пятницу на онлайн-заседании франко-немецкого Совета по обороне и безопасности канцлер ФРГ Ангела Меркель отметила важность магистрали для Берлина, который завершает переход с угля и атомной энергии на возобновляемые источники. Она также заявила, что будет обсуждать тему "Северного потока — 2" с администрацией президента США Джо Байдена. По словам Меркель, расхождения стран Запада в позиции по газопроводу не такие большие, как кажется."Я разделяю то, что сказала госпожа канцлер. Наш приоритет в Европе — это обеспечить энергетический переход в соответствии с нашими обязательствами по сокращению выбросов CO2. В этих рамках газ является частью энергии этого перехода", — сказал Макрон на пресс-конференции по итогам заседания, обратив внимание на проблемы экологии.Он также подчеркнул необходимость укрепления энергетического суверенитета Европы."У нас тесная координация по этому вопросу с госпожой канцлер. Несмотря на все комментарии, которые можно видеть, наши позиции скоординированы. Решение было принято. И я полностью солидарен", — заключил Макрон."Северный поток — 2""Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток магистрали общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Он также пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании.Соединенные Штаты продвигают в Европу свой сжиженный природный газ и пытаются не допустить завершения строительства российского газопровода. Американские санкции против "Северного потока — 2" включены среди прочего в оборонный бюджет США, теперь они распространяются на услуги по тестированию, инспекции и сертификации, а также модернизации судов-укладчиков. Из-за этого норвежская компания DNV GL, датская консалтинговая фирма Rambøll и швейцарская Zurich Insurance Group заявили о выходе из проекта. В январе под рестрикции Вашингтона также попали судно-трубоукладчик "Фортуна", участвующее в завершении строительства "Северного потока — 2", и владеющая им компания "КВТ-Рус".В декабре оператор Nord Stream 2 AG при помощи трубоукладчика "Фортуна" уложил один из двух недостроенных участков магистрали — в водах Германии. Из общей протяженности двух ниток в 2460 километров для завершения проекта остается проложить около 148 километров труб: 120 километров в датских водах и 28 — в немецких. Копенгаген уже согласовал возможность дальнейшей прокладки труб при помощи "Фортуны" с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.

https://ria.ru/20210205/potok-1596245518.html

https://ria.ru/20210205/potok-1596204618.html

россия

германия

сша

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россия, allseas, nord stream 2 ag, северный поток — 2, эммануэль макрон, ангела меркель, германия, сша