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Макрон поддержал позицию Германии по "Северному потоку — 2"
Макрон поддержал позицию Германии по "Северному потоку — 2"
Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал позицию Германии по трубопроводу "Северный поток — 2". РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T20:34
2021-02-05T22:19
россия
allseas
nord stream 2 ag
северный поток — 2
эммануэль макрон
ангела меркель
германия
сша
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ПАРИЖ, 5 фев — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал позицию Германии по трубопроводу "Северный поток — 2".В пятницу на онлайн-заседании франко-немецкого Совета по обороне и безопасности канцлер ФРГ Ангела Меркель отметила важность магистрали для Берлина, который завершает переход с угля и атомной энергии на возобновляемые источники. Она также заявила, что будет обсуждать тему "Северного потока — 2" с администрацией президента США Джо Байдена. По словам Меркель, расхождения стран Запада в позиции по газопроводу не такие большие, как кажется."Я разделяю то, что сказала госпожа канцлер. Наш приоритет в Европе — это обеспечить энергетический переход в соответствии с нашими обязательствами по сокращению выбросов CO2. В этих рамках газ является частью энергии этого перехода", — сказал Макрон на пресс-конференции по итогам заседания, обратив внимание на проблемы экологии.Он также подчеркнул необходимость укрепления энергетического суверенитета Европы."У нас тесная координация по этому вопросу с госпожой канцлер. Несмотря на все комментарии, которые можно видеть, наши позиции скоординированы. Решение было принято. И я полностью солидарен", — заключил Макрон."Северный поток — 2""Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток магистрали общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Он также пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании.Соединенные Штаты продвигают в Европу свой сжиженный природный газ и пытаются не допустить завершения строительства российского газопровода. Американские санкции против "Северного потока — 2" включены среди прочего в оборонный бюджет США, теперь они распространяются на услуги по тестированию, инспекции и сертификации, а также модернизации судов-укладчиков. Из-за этого норвежская компания DNV GL, датская консалтинговая фирма Rambøll и швейцарская Zurich Insurance Group заявили о выходе из проекта. В январе под рестрикции Вашингтона также попали судно-трубоукладчик "Фортуна", участвующее в завершении строительства "Северного потока — 2", и владеющая им компания "КВТ-Рус".В декабре оператор Nord Stream 2 AG при помощи трубоукладчика "Фортуна" уложил один из двух недостроенных участков магистрали — в водах Германии. Из общей протяженности двух ниток в 2460 километров для завершения проекта остается проложить около 148 километров труб: 120 километров в датских водах и 28 — в немецких. Копенгаген уже согласовал возможность дальнейшей прокладки труб при помощи "Фортуны" с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.
https://ria.ru/20210205/potok-1596245518.html
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россия, allseas, nord stream 2 ag, северный поток — 2, эммануэль макрон, ангела меркель, германия, сша

Макрон поддержал позицию Германии по "Северному потоку — 2"

20:34 05.02.2021 (обновлено: 22:19 05.02.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон на саммите ЕС в Брюсселе
Президент Франции Эммануэль Макрон на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ПАРИЖ, 5 фев — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал позицию Германии по трубопроводу "Северный поток — 2".
В пятницу на онлайн-заседании франко-немецкого Совета по обороне и безопасности канцлер ФРГ Ангела Меркель отметила важность магистрали для Берлина, который завершает переход с угля и атомной энергии на возобновляемые источники. Она также заявила, что будет обсуждать тему "Северного потока — 2" с администрацией президента США Джо Байдена. По словам Меркель, расхождения стран Запада в позиции по газопроводу не такие большие, как кажется.
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"Я разделяю то, что сказала госпожа канцлер. Наш приоритет в Европе — это обеспечить энергетический переход в соответствии с нашими обязательствами по сокращению выбросов CO2. В этих рамках газ является частью энергии этого перехода", — сказал Макрон на пресс-конференции по итогам заседания, обратив внимание на проблемы экологии.
Он также подчеркнул необходимость укрепления энергетического суверенитета Европы.
"У нас тесная координация по этому вопросу с госпожой канцлер. Несмотря на все комментарии, которые можно видеть, наши позиции скоординированы. Решение было принято. И я полностью солидарен", — заключил Макрон.

"Северный поток — 2"

"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток магистрали общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Он также пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании.
Соединенные Штаты продвигают в Европу свой сжиженный природный газ и пытаются не допустить завершения строительства российского газопровода. Американские санкции против "Северного потока — 2" включены среди прочего в оборонный бюджет США, теперь они распространяются на услуги по тестированию, инспекции и сертификации, а также модернизации судов-укладчиков. Из-за этого норвежская компания DNV GL, датская консалтинговая фирма Rambøll и швейцарская Zurich Insurance Group заявили о выходе из проекта. В январе под рестрикции Вашингтона также попали судно-трубоукладчик "Фортуна", участвующее в завершении строительства "Северного потока — 2", и владеющая им компания "КВТ-Рус".
В декабре оператор Nord Stream 2 AG при помощи трубоукладчика "Фортуна" уложил один из двух недостроенных участков магистрали — в водах Германии. Из общей протяженности двух ниток в 2460 километров для завершения проекта остается проложить около 148 километров труб: 120 километров в датских водах и 28 — в немецких. Копенгаген уже согласовал возможность дальнейшей прокладки труб при помощи "Фортуны" с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.
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