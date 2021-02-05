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https://ria.ru/20210205/potok-1596204618.html
Лидер ХДС счел верным курс властей на поддержку "Северного потока — 2"
Лидер ХДС счел верным курс властей на поддержку "Северного потока — 2"
Новый председатель правящей в Германии партии Христианско-демократический союз (ХДС) Армин Лашет, который может сменить Ангелу Меркель на посту канцлера,... РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T16:45
2021-02-05T16:45
армин лашет
россия
allseas
nord stream 2 ag
хдс/хсс
северный поток — 2
ангела меркель
сша
украина
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Новый председатель правящей в Германии партии Христианско-демократический союз (ХДС) Армин Лашет, который может сменить Ангелу Меркель на посту канцлера, считает верным курс правительства на поддержку "Северного потока — 2"."На протяжении 50 лет, даже в агрессивные времена холодной войны, Германия покупала газ у Советского Союза, теперь - у России. Правительство Германии следует правильным курсом", - заявил Лашет в интервью агентству Рейтер.Он отметил, что поддерживает санкции ЕС в отношении России из-за украинского кризиса, однако не увязывает его с проектом "Северного потока — 2". "Мы должны обеспечить защиту геополитических интересов Украины и гарантировать наше энергоснабжение с помощью этого частного проекта", - сказал Лашет.Лидер ХДС также положительно оценил шансы на формирование коалиции на выборах с "Зелеными" - одной из наиболее вероятных партнеров для ХДС/ХСС на выборах в сентябре, несмотря на их возражение против строительства. "Не думаю, что "Северный поток — 2" станет большой проблемой на выборах. Более того, я думаю возможен консенсус с "Зелеными", например", - отметил он."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG (оператор проекта), недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров - в водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров в водах Германии. С датскими властями согласована возможность укладки при помощи "Фортуны" с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.
https://ria.ru/20210205/gaz-1596107276.html
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армин лашет, россия, allseas, nord stream 2 ag, хдс/хсс, северный поток — 2, ангела меркель, сша, украина

Лидер ХДС счел верным курс властей на поддержку "Северного потока — 2"

16:45 05.02.2021
 
© REUTERS / Hannibal HanschkeНовоизбранный лидер партии Христианско-демократический союз Армин Лашет
Новоизбранный лидер партии Христианско-демократический союз Армин Лашет - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
© REUTERS / Hannibal Hanschke
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Новый председатель правящей в Германии партии Христианско-демократический союз (ХДС) Армин Лашет, который может сменить Ангелу Меркель на посту канцлера, считает верным курс правительства на поддержку "Северного потока — 2".
"На протяжении 50 лет, даже в агрессивные времена холодной войны, Германия покупала газ у Советского Союза, теперь - у России. Правительство Германии следует правильным курсом", - заявил Лашет в интервью агентству Рейтер.
Подготовка трубы для строительства газопровода Nord Stream 2 в Балтийском море - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
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Польский эксперт оценил шансы остановить прокладку "Северного потока — 2"
Он отметил, что поддерживает санкции ЕС в отношении России из-за украинского кризиса, однако не увязывает его с проектом "Северного потока — 2". "Мы должны обеспечить защиту геополитических интересов Украины и гарантировать наше энергоснабжение с помощью этого частного проекта", - сказал Лашет.
Лидер ХДС также положительно оценил шансы на формирование коалиции на выборах с "Зелеными" - одной из наиболее вероятных партнеров для ХДС/ХСС на выборах в сентябре, несмотря на их возражение против строительства. "Не думаю, что "Северный поток — 2" станет большой проблемой на выборах. Более того, я думаю возможен консенсус с "Зелеными", например", - отметил он.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.
Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG (оператор проекта), недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров - в водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров в водах Германии. С датскими властями согласована возможность укладки при помощи "Фортуны" с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.
Председатель правления, генеральный директор OMV AG Райнер Зеле - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
4 февраля, 14:57
Глава OMV ждет завершения "Северного потока — 2", скрестив пальцы
 
Армин ЛашетРоссияAllseasNord Stream 2 AGХДС/ХСССеверный поток — 2Ангела МеркельСШАУкраина
 
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