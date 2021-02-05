https://ria.ru/20210205/potok-1596204618.html

Лидер ХДС счел верным курс властей на поддержку "Северного потока — 2"

Лидер ХДС счел верным курс властей на поддержку "Северного потока — 2"

Новый председатель правящей в Германии партии Христианско-демократический союз (ХДС) Армин Лашет, который может сменить Ангелу Меркель на посту канцлера,... РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T16:45

2021-02-05T16:45

2021-02-05T16:45

армин лашет

россия

allseas

nord stream 2 ag

хдс/хсс

северный поток — 2

ангела меркель

сша

украина

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Новый председатель правящей в Германии партии Христианско-демократический союз (ХДС) Армин Лашет, который может сменить Ангелу Меркель на посту канцлера, считает верным курс правительства на поддержку "Северного потока — 2"."На протяжении 50 лет, даже в агрессивные времена холодной войны, Германия покупала газ у Советского Союза, теперь - у России. Правительство Германии следует правильным курсом", - заявил Лашет в интервью агентству Рейтер.Он отметил, что поддерживает санкции ЕС в отношении России из-за украинского кризиса, однако не увязывает его с проектом "Северного потока — 2". "Мы должны обеспечить защиту геополитических интересов Украины и гарантировать наше энергоснабжение с помощью этого частного проекта", - сказал Лашет.Лидер ХДС также положительно оценил шансы на формирование коалиции на выборах с "Зелеными" - одной из наиболее вероятных партнеров для ХДС/ХСС на выборах в сентябре, несмотря на их возражение против строительства. "Не думаю, что "Северный поток — 2" станет большой проблемой на выборах. Более того, я думаю возможен консенсус с "Зелеными", например", - отметил он."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG (оператор проекта), недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров - в водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров в водах Германии. С датскими властями согласована возможность укладки при помощи "Фортуны" с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.

https://ria.ru/20210205/gaz-1596107276.html

https://ria.ru/20210204/gazoprovod-1596022484.html

россия

сша

украина

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армин лашет, россия, allseas, nord stream 2 ag, хдс/хсс, северный поток — 2, ангела меркель, сша, украина