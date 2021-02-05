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В Германии предложили ввести мораторий на "Северный поток — 2"
В Германии предложили ввести мораторий на "Северный поток — 2"
Глава комитета бундестага по внешней политике Норберт Реттген предложил России, США и Евросоюзу согласовать мораторий на достройку "Северного потока — 2". РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T15:11
2021-02-05T17:02
allseas
uniper
северный поток — 2
норберт реттген
газпром
москва
сша
украина
в мире
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Глава комитета бундестага по внешней политике Норберт Реттген предложил России, США и Евросоюзу согласовать мораторий на достройку "Северного потока — 2".По его словам, необходимо провести переговоры и убедиться, что газопровод не будет "использоваться как геополитическое оружие против восточноевропейских стран"."Возможно, оно (разрешение ситуации вокруг проекта. — Прим. ред.) могло бы выглядеть следующим образом: ЕС, Россия и США договариваются о моратории на строительство, однако на этот раз не в качестве санкции, а в качестве паузы для начала переговоров с целью рассеять самое большое беспокойство Запада", — сказал он в интервью радиостанции Deutschlandfunk, добавив, что это "ключевой момент"."Северный поток — 2"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток магистрали общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Он также пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании.Соединенные Штаты продвигают в Европу свой сжиженный природный газ и пытаются не допустить завершения строительства российского газопровода. Американские санкции против "Северного потока — 2" включены среди прочего в оборонный бюджет США, теперь они распространяются на услуги по тестированию, инспекции и сертификации, а также модернизации судов-укладчиков. Из-за этого норвежская компания DNV GL, датская консалтинговая фирма Rambøll и швейцарская Zurich Insurance Group заявили о выходе из проекта. В январе под рестрикции Вашингтона также попали судно-трубоукладчик "Фортуна", участвующее в завершении строительства "Северного потока — 2", и владеющая им компания "КВТ-Рус". В декабре оператор Nord Stream 2 AG при помощи трубоукладчика "Фортуна" уложил один из двух недостроенных участков магистрали — в водах Германии. Из общей протяженности двух ниток в 2460 километров для завершения проекта остается проложить около 148 километров труб: 120 километров в датских водах и 28 — в немецких. Копенгаген уже согласовал возможность дальнейшей прокладки труб при помощи "Фортуны" с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.После решения суда о реальном сроке заключения Алексею Навальному в некоторых странах предложили вернуться к теме антироссийских санкций, в частности ограничений против магистрали. В Еврокомиссии при этом подчеркнули, что газопровод реализует группа частных фирм и Евросоюз не может помешать им строить трубопровод.
https://ria.ru/20210205/gaz-1596107276.html
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allseas, uniper, северный поток — 2, норберт реттген, газпром, москва, сша, украина, в мире

В Германии предложили ввести мораторий на "Северный поток — 2"

15:11 05.02.2021 (обновлено: 17:02 05.02.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСудно-трубоукладчик "Фортуна" покидает порт Висмар
Судно-трубоукладчик Фортуна покидает порт Висмар - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Глава комитета бундестага по внешней политике Норберт Реттген предложил России, США и Евросоюзу согласовать мораторий на достройку "Северного потока — 2".
По его словам, необходимо провести переговоры и убедиться, что газопровод не будет "использоваться как геополитическое оружие против восточноевропейских стран".
Подготовка трубы для строительства газопровода Nord Stream 2 в Балтийском море - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
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Польский эксперт оценил шансы остановить прокладку "Северного потока — 2"
"Возможно, оно (разрешение ситуации вокруг проекта. — Прим. ред.) могло бы выглядеть следующим образом: ЕС, Россия и США договариваются о моратории на строительство, однако на этот раз не в качестве санкции, а в качестве паузы для начала переговоров с целью рассеять самое большое беспокойство Запада", — сказал он в интервью радиостанции Deutschlandfunk, добавив, что это "ключевой момент".

"Северный поток — 2

"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток магистрали общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Он также пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании.
Соединенные Штаты продвигают в Европу свой сжиженный природный газ и пытаются не допустить завершения строительства российского газопровода. Американские санкции против "Северного потока — 2" включены среди прочего в оборонный бюджет США, теперь они распространяются на услуги по тестированию, инспекции и сертификации, а также модернизации судов-укладчиков. Из-за этого норвежская компания DNV GL, датская консалтинговая фирма Rambøll и швейцарская Zurich Insurance Group заявили о выходе из проекта. В январе под рестрикции Вашингтона также попали судно-трубоукладчик "Фортуна", участвующее в завершении строительства "Северного потока — 2", и владеющая им компания "КВТ-Рус".
В декабре оператор Nord Stream 2 AG при помощи трубоукладчика "Фортуна" уложил один из двух недостроенных участков магистрали — в водах Германии. Из общей протяженности двух ниток в 2460 километров для завершения проекта остается проложить около 148 километров труб: 120 километров в датских водах и 28 — в немецких. Копенгаген уже согласовал возможность дальнейшей прокладки труб при помощи "Фортуны" с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.
После решения суда о реальном сроке заключения Алексею Навальному в некоторых странах предложили вернуться к теме антироссийских санкций, в частности ограничений против магистрали. В Еврокомиссии при этом подчеркнули, что газопровод реализует группа частных фирм и Евросоюз не может помешать им строить трубопровод.
Судно-трубоукладчик Фортуна в порту немецкого города Висмар - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
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США озвучили позицию по санкциям против "Северного потока — 2"
 
AllseasUniperСеверный поток — 2Норберт РеттгенГазпромМоскваСШАУкраинаВ мире
 
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