В Германии предложили ввести мораторий на "Северный поток — 2"
15:11 05.02.2021 (обновлено: 17:02 05.02.2021)
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСудно-трубоукладчик "Фортуна" покидает порт Висмар
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Глава комитета бундестага по внешней политике Норберт Реттген предложил России, США и Евросоюзу согласовать мораторий на достройку "Северного потока — 2".
По его словам, необходимо провести переговоры и убедиться, что газопровод не будет "использоваться как геополитическое оружие против восточноевропейских стран".
"Возможно, оно (разрешение ситуации вокруг проекта. — Прим. ред.) могло бы выглядеть следующим образом: ЕС, Россия и США договариваются о моратории на строительство, однако на этот раз не в качестве санкции, а в качестве паузы для начала переговоров с целью рассеять самое большое беспокойство Запада", — сказал он в интервью радиостанции Deutschlandfunk, добавив, что это "ключевой момент".
"Северный поток — 2
Соединенные Штаты продвигают в Европу свой сжиженный природный газ и пытаются не допустить завершения строительства российского газопровода. Американские санкции против "Северного потока — 2" включены среди прочего в оборонный бюджет США, теперь они распространяются на услуги по тестированию, инспекции и сертификации, а также модернизации судов-укладчиков. Из-за этого норвежская компания DNV GL, датская консалтинговая фирма Rambøll и швейцарская Zurich Insurance Group заявили о выходе из проекта. В январе под рестрикции Вашингтона также попали судно-трубоукладчик "Фортуна", участвующее в завершении строительства "Северного потока — 2", и владеющая им компания "КВТ-Рус".
В декабре оператор Nord Stream 2 AG при помощи трубоукладчика "Фортуна" уложил один из двух недостроенных участков магистрали — в водах Германии. Из общей протяженности двух ниток в 2460 километров для завершения проекта остается проложить около 148 километров труб: 120 километров в датских водах и 28 — в немецких. Копенгаген уже согласовал возможность дальнейшей прокладки труб при помощи "Фортуны" с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.
После решения суда о реальном сроке заключения Алексею Навальному в некоторых странах предложили вернуться к теме антироссийских санкций, в частности ограничений против магистрали. В Еврокомиссии при этом подчеркнули, что газопровод реализует группа частных фирм и Евросоюз не может помешать им строить трубопровод.
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