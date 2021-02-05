https://ria.ru/20210205/posol-1596243816.html
Посла России вызвали в МИД Германии, сообщил источник
Посла России вызвали в МИД Германии, сообщил источник
Посла РФ в Берлине Сергея Нечаева в пятницу вызвали в МИД ФРГ, ему заявили позицию Германии по высылке дипломата из России, сообщили РИА Новости в ведомстве. РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T19:41
2021-02-05T19:41
2021-02-05T19:41
россия
сергей нечаев (дипломат)
хайко маас
мид германии
москва
берлин (город)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155069/89/1550698925_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_5d3a9af324f83f434df95368697c0889.jpg
БЕРЛИН, 5 фев - РИА Новости. Посла РФ в Берлине Сергея Нечаева в пятницу вызвали в МИД ФРГ, ему заявили позицию Германии по высылке дипломата из России, сообщили РИА Новости в ведомстве."Госсекретарь (Мигель) Бергер сегодня пригласил российского посла на срочную беседу в министерство иностранных дел и четко заявил ему немецкую позицию", - сказал собеседник агентства.Ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас и канцлер Ангела Мекрель назвали высылку европейских дипломатов необоснованной. Маас пригрозил ответными мерами, если Москва не пересмотрит решение.Посольство РФ в ФРГ пока не комментировало информацию МИД Германии.
https://ria.ru/20210205/sanktsii-1596235720.html
россия
москва
берлин (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/155069/89/1550698925_64:0:1200:852_1920x0_80_0_0_6247349dd12cb0de9a7bc98f31304171.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей нечаев (дипломат), хайко маас, мид германии, москва, берлин (город), в мире