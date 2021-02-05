https://ria.ru/20210205/posol-1596243816.html

Посла России вызвали в МИД Германии, сообщил источник

Посла России вызвали в МИД Германии, сообщил источник

Посла РФ в Берлине Сергея Нечаева в пятницу вызвали в МИД ФРГ, ему заявили позицию Германии по высылке дипломата из России, сообщили РИА Новости в ведомстве. РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T19:41

2021-02-05T19:41

2021-02-05T19:41

россия

сергей нечаев (дипломат)

хайко маас

мид германии

москва

берлин (город)

в мире

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БЕРЛИН, 5 фев - РИА Новости. Посла РФ в Берлине Сергея Нечаева в пятницу вызвали в МИД ФРГ, ему заявили позицию Германии по высылке дипломата из России, сообщили РИА Новости в ведомстве."Госсекретарь (Мигель) Бергер сегодня пригласил российского посла на срочную беседу в министерство иностранных дел и четко заявил ему немецкую позицию", - сказал собеседник агентства.Ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас и канцлер Ангела Мекрель назвали высылку европейских дипломатов необоснованной. Маас пригрозил ответными мерами, если Москва не пересмотрит решение.Посольство РФ в ФРГ пока не комментировало информацию МИД Германии.

https://ria.ru/20210205/sanktsii-1596235720.html

россия

москва

берлин (город)

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2021

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россия, сергей нечаев (дипломат), хайко маас, мид германии, москва, берлин (город), в мире