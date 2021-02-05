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Посла России вызвали в МИД Германии, сообщил источник
Посла России вызвали в МИД Германии, сообщил источник
Посла РФ в Берлине Сергея Нечаева в пятницу вызвали в МИД ФРГ, ему заявили позицию Германии по высылке дипломата из России, сообщили РИА Новости в ведомстве. РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T19:41
2021-02-05T19:41
россия
сергей нечаев (дипломат)
хайко маас
мид германии
москва
берлин (город)
в мире
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БЕРЛИН, 5 фев - РИА Новости. Посла РФ в Берлине Сергея Нечаева в пятницу вызвали в МИД ФРГ, ему заявили позицию Германии по высылке дипломата из России, сообщили РИА Новости в ведомстве."Госсекретарь (Мигель) Бергер сегодня пригласил российского посла на срочную беседу в министерство иностранных дел и четко заявил ему немецкую позицию", - сказал собеседник агентства.Ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас и канцлер Ангела Мекрель назвали высылку европейских дипломатов необоснованной. Маас пригрозил ответными мерами, если Москва не пересмотрит решение.Посольство РФ в ФРГ пока не комментировало информацию МИД Германии.
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россия, сергей нечаев (дипломат), хайко маас, мид германии, москва, берлин (город), в мире

Посла России вызвали в МИД Германии, сообщил источник

19:41 05.02.2021
 
© Министерство иностранных дел Российской ФедерацииЧрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Германии
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Германии - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
© Министерство иностранных дел Российской Федерации
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 5 фев - РИА Новости. Посла РФ в Берлине Сергея Нечаева в пятницу вызвали в МИД ФРГ, ему заявили позицию Германии по высылке дипломата из России, сообщили РИА Новости в ведомстве.
"Госсекретарь (Мигель) Бергер сегодня пригласил российского посла на срочную беседу в министерство иностранных дел и четко заявил ему немецкую позицию", - сказал собеседник агентства.
Ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас и канцлер Ангела Мекрель назвали высылку европейских дипломатов необоснованной. Маас пригрозил ответными мерами, если Москва не пересмотрит решение.
Посольство РФ в ФРГ пока не комментировало информацию МИД Германии.
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встреч - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
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РоссияСергей Нечаев (дипломат)Хайко МаасМИД ГерманииМоскваБерлин (город)В мире
 
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