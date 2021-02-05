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В Польше снимают часть ограничений, введенных из-за коронавируса
В Польше снимают часть ограничений, введенных из-за коронавируса
В Польше через неделю откроется доступ на некоторые не работавшие из-за пандемии объекты спорта и культуры, сообщил журналистам министр культуры и спорта страны РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T15:13
2021-02-05T15:13
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ВАРШАВА, 5 фев – РИА Новости. В Польше через неделю откроется доступ на некоторые не работавшие из-за пандемии объекты спорта и культуры, сообщил журналистам министр культуры и спорта страны Петр Глиньский.Ранее премьер-министр Матеуш Моравецкий сообщил, что с будущей пятницы открываются отели с условием заполняемости не более 50 процентов мест."С 12 февраля заработают кинотеатры, театры, филармонии, оперы, а также спортивные объекты на открытом пространстве – стадионы, теннисные корты, горнолыжные склоны", – сказал Глиньский. Он отметил, что в этих местах можно будет находиться только в масках.Министр добавил, что также открываются бассейны.Изменения войдут в силу с будущей пятницы и будут действовать две недели.Из-за высокого числа выявляемых случаев коронавируса правительство Польши ввело национальный карантин. В стране закрыты рестораны, бары, кафе, они могут обслуживать клиентов только на вынос. Не работают бассейны, тренажерные залы, отели. Запрещены собрания более пяти человек, за исключением людей, проживающих вместе. Маски обязательны, в том числе на улице. С 1 февраля правительство пошло на некоторые облегчения режима эпидемии. В частности, открылись торговые центры.
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театр, новости культуры, музеи, коронавирус covid-19, туризм, матеуш моравецкий, туристы, новости - туризм, польша

В Польше снимают часть ограничений, введенных из-за коронавируса

15:13 05.02.2021
 
© Depositphotos / rognarБазилика Святых Михаила и Флориана
Базилика Святых Михаила и Флориана - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
© Depositphotos / rognar
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ВАРШАВА, 5 фев – РИА Новости. В Польше через неделю откроется доступ на некоторые не работавшие из-за пандемии объекты спорта и культуры, сообщил журналистам министр культуры и спорта страны Петр Глиньский.
Ранее премьер-министр Матеуш Моравецкий сообщил, что с будущей пятницы открываются отели с условием заполняемости не более 50 процентов мест.
"С 12 февраля заработают кинотеатры, театры, филармонии, оперы, а также спортивные объекты на открытом пространстве – стадионы, теннисные корты, горнолыжные склоны", – сказал Глиньский. Он отметил, что в этих местах можно будет находиться только в масках.
Министр добавил, что также открываются бассейны.
Изменения войдут в силу с будущей пятницы и будут действовать две недели.
Из-за высокого числа выявляемых случаев коронавируса правительство Польши ввело национальный карантин. В стране закрыты рестораны, бары, кафе, они могут обслуживать клиентов только на вынос. Не работают бассейны, тренажерные залы, отели. Запрещены собрания более пяти человек, за исключением людей, проживающих вместе. Маски обязательны, в том числе на улице. С 1 февраля правительство пошло на некоторые облегчения режима эпидемии. В частности, открылись торговые центры.
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