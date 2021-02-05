https://ria.ru/20210205/pogoda-1596099646.html

Вильфанд рассказал, сколько продержатся морозы в Центральной России

Вильфанд рассказал, сколько продержатся морозы в Центральной России

В центре Европейской России в следующий вторник температура будет на восемь градусов ниже нормы, холода продержатся до конца рабочей недели, сообщил РИА Новости РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T00:23

2021-02-05T00:23

2021-02-05T00:35

россия

роман вильфанд

гидрометцентр

общество

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. В центре Европейской России в следующий вторник температура будет на восемь градусов ниже нормы, холода продержатся до конца рабочей недели, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Он отметил, что понижение температуры связано с приходом в Европейскую Россию холодных воздушных масс с северо-востока.По ночам температура будет опускаться до минус 20-25 градусов, днем - до минус 13-18 градусов, сообщил Вильфанд."Давление будет повышаться. В субботу и воскресенье облачная погода, местами снег, а в начале следующей неделе солнышко", - заключил синоптик.Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что из-за скандинавского циклона москвичей на следующей неделе ждут морозы, каких не было десять лет. Речь, по его словам, идет о "супераномальном холоде", с температурным фоном на 15-20 градусов ниже климатической нормы февраля.

https://ria.ru/20210125/kholod-1594406723.html

россия

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2021

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россия, роман вильфанд, гидрометцентр, общество