Вильфанд рассказал, сколько продержатся морозы в Центральной России
00:23 05.02.2021 (обновлено: 00:35 05.02.2021)
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. В центре Европейской России в следующий вторник температура будет на восемь градусов ниже нормы, холода продержатся до конца рабочей недели, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Температура (в центре Европейской России - ред.) будет ниже нормы начиная с воскресенья примерно на семь градусов, в понедельник-вторник - на восемь градусов. Резкого повышения точно не будет. Следующая неделя будет холодной. Аномалии температуры будут заметно отрицательными до конца рабочих дней", - сказал синоптик.
Он отметил, что понижение температуры связано с приходом в Европейскую Россию холодных воздушных масс с северо-востока.
По ночам температура будет опускаться до минус 20-25 градусов, днем - до минус 13-18 градусов, сообщил Вильфанд.
"Давление будет повышаться. В субботу и воскресенье облачная погода, местами снег, а в начале следующей неделе солнышко", - заключил синоптик.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что из-за скандинавского циклона москвичей на следующей неделе ждут морозы, каких не было десять лет. Речь, по его словам, идет о "супераномальном холоде", с температурным фоном на 15-20 градусов ниже климатической нормы февраля.