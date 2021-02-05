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Вильфанд рассказал, сколько продержатся морозы в Центральной России
Вильфанд рассказал, сколько продержатся морозы в Центральной России
В центре Европейской России в следующий вторник температура будет на восемь градусов ниже нормы, холода продержатся до конца рабочей недели, сообщил РИА Новости РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T00:23
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россия
роман вильфанд
гидрометцентр
общество
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. В центре Европейской России в следующий вторник температура будет на восемь градусов ниже нормы, холода продержатся до конца рабочей недели, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Он отметил, что понижение температуры связано с приходом в Европейскую Россию холодных воздушных масс с северо-востока.По ночам температура будет опускаться до минус 20-25 градусов, днем - до минус 13-18 градусов, сообщил Вильфанд."Давление будет повышаться. В субботу и воскресенье облачная погода, местами снег, а в начале следующей неделе солнышко", - заключил синоптик.Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что из-за скандинавского циклона москвичей на следующей неделе ждут морозы, каких не было десять лет. Речь, по его словам, идет о "супераномальном холоде", с температурным фоном на 15-20 градусов ниже климатической нормы февраля.
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россия, роман вильфанд, гидрометцентр, общество

Вильфанд рассказал, сколько продержатся морозы в Центральной России

00:23 05.02.2021 (обновлено: 00:35 05.02.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкСнегопад
Снегопад - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. В центре Европейской России в следующий вторник температура будет на восемь градусов ниже нормы, холода продержатся до конца рабочей недели, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Температура (в центре Европейской России - ред.) будет ниже нормы начиная с воскресенья примерно на семь градусов, в понедельник-вторник - на восемь градусов. Резкого повышения точно не будет. Следующая неделя будет холодной. Аномалии температуры будут заметно отрицательными до конца рабочих дней", - сказал синоптик.

Он отметил, что понижение температуры связано с приходом в Европейскую Россию холодных воздушных масс с северо-востока.
По ночам температура будет опускаться до минус 20-25 градусов, днем - до минус 13-18 градусов, сообщил Вильфанд.
"Давление будет повышаться. В субботу и воскресенье облачная погода, местами снег, а в начале следующей неделе солнышко", - заключил синоптик.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что из-за скандинавского циклона москвичей на следующей неделе ждут морозы, каких не было десять лет. Речь, по его словам, идет о "супераномальном холоде", с температурным фоном на 15-20 градусов ниже климатической нормы февраля.
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