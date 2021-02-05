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В популярных марках детского питания нашли мышьяк, свинец и ртуть
В популярных марках детского питания нашли мышьяк, свинец и ртуть
Высокие уровни присутствия тяжелых токсичных металлов, включая мышьяк, свинец, кадмий и ртуть, зафиксированы в детском питании некоторых американских... РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T10:41
2021-02-05T16:38
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Высокие уровни присутствия тяжелых токсичных металлов, включая мышьяк, свинец, кадмий и ртуть, зафиксированы в детском питании некоторых американских производителей, что может привести к нарушениям неврологического характера у детей, сообщается в исследовании палаты представителей США.Эксперты подкомитета по экономической и потребительской политике изучили внутреннюю документацию компаний Gerber, Nurture Inc, Hain Celestial Group Inc, Beech-Nutrition, которые предоставили данные на добровольной основе в ответ на запрос подкомитета. Он основывался на сообщениях о присутствии металлов, появившихся годом ранее.Компании Walmart, Campbell и Sprout Organic Foods отказались взаимодействовать с проводившими расследование специалистами."Расследование подкомитета доказывает, что коммерческое детское питание содержит опасные уровни мышьяка, свинца, ртути и кадмия. Эти тяжелые токсичные металлы создают серьезную опасность для здоровья младенцев и детей ясельного возраста. Производители сознательно продают эту продукцию ничего не подозревающим родителям, несмотря на внутренние стандарты компании и результаты анализов и без какой-либо предупреждающей маркировки", — говорится в тексте исследования подкомитета по экономической и потребительской политике в структуре комитета по надзору и реформированию в палате представителей США.Отмечается, что воздействие токсичных тяжелых металлов приводит к "постоянному снижению IQ", а также к понижению "неврологического развития младенцев и долговременной функции мозга". По данным американского регулятора и ВОЗ, эти четыре тяжелых металла опасны для здоровья человека, "особенно для младенцев и детей, которые наиболее подвержены их нейтротоксическому воздействию".
https://ria.ru/20200815/1575813258.html
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walmart, здоровье - общество, воз, сша, в мире

В популярных марках детского питания нашли мышьяк, свинец и ртуть

10:41 05.02.2021 (обновлено: 16:38 05.02.2021)
 
© Depositphotos / tycoonЯблочное пюре
Яблочное пюре - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
© Depositphotos / tycoon
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Высокие уровни присутствия тяжелых токсичных металлов, включая мышьяк, свинец, кадмий и ртуть, зафиксированы в детском питании некоторых американских производителей, что может привести к нарушениям неврологического характера у детей, сообщается в исследовании палаты представителей США.
Эксперты подкомитета по экономической и потребительской политике изучили внутреннюю документацию компаний Gerber, Nurture Inc, Hain Celestial Group Inc, Beech-Nutrition, которые предоставили данные на добровольной основе в ответ на запрос подкомитета. Он основывался на сообщениях о присутствии металлов, появившихся годом ранее.
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Сахар в детском питании признали опасным для взрослых
Компании Walmart, Campbell и Sprout Organic Foods отказались взаимодействовать с проводившими расследование специалистами.
"Расследование подкомитета доказывает, что коммерческое детское питание содержит опасные уровни мышьяка, свинца, ртути и кадмия. Эти тяжелые токсичные металлы создают серьезную опасность для здоровья младенцев и детей ясельного возраста. Производители сознательно продают эту продукцию ничего не подозревающим родителям, несмотря на внутренние стандарты компании и результаты анализов и без какой-либо предупреждающей маркировки", — говорится в тексте исследования подкомитета по экономической и потребительской политике в структуре комитета по надзору и реформированию в палате представителей США.
Отмечается, что воздействие токсичных тяжелых металлов приводит к "постоянному снижению IQ", а также к понижению "неврологического развития младенцев и долговременной функции мозга". По данным американского регулятора и ВОЗ, эти четыре тяжелых металла опасны для здоровья человека, "особенно для младенцев и детей, которые наиболее подвержены их нейтротоксическому воздействию".
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