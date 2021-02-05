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Перезагружаться будем? Вашингтону шлют сигналы
Перезагружаться будем? Вашингтону шлют сигналы
Пекин предпринял дипломатическую акцию в сфере, от состояния которой зависит в целом ситуация в мире на ближайшие десятилетия: предложил США вернуть отношения к РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T08:00
2021-02-05T08:02
россия
энтони блинкен
джо байден
москва
китай
сша
авторы
мнение - авторы
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Пекин предпринял дипломатическую акцию в сфере, от состояния которой зависит в целом ситуация в мире на ближайшие десятилетия: предложил США вернуть отношения к нормальности.Заметим, Китай играет по всем правилам международной дипломатии, тщательно взвешивая тонкости. Выступал Ян Цзечи, член политбюро правящей партии и глава офиса по международным делам ЦК этой партии. Ян — не министр иностранных дел (тот — исполнитель), а начальник министра Ван И. Но, с другой стороны, Ян обращался к Национальному комитету по отношениям США — КНР, в котором выступают и иностранцы (например, архитектор прежних отношений двух стран Генри Киссинджер). То есть речь о не вполне официальном, но очень серьезном призыве — дословно — к "возврату на курс разумных и устойчивых отношений". Примерно ко временам, допустим, демократа Барака Обамы, у которого нынешний президент Джо Байден был вице-президентом.Что конкретно для этого нужно сделать: список, вообще-то, длинноват, хотя вполне соответствует перечню акций прежней администрации, которые следует просто отменить. Для начала — "Китай нужно видеть таким, какой он есть". То есть прекратить изображать его коммунистической диктатурой, угрожающей своему и прочим народам, а попросту начать говорить про эту страну правду.Далее — надо перестать "видеть Китай как главного стратегического конкурента, даже противника", поскольку тут прежняя администрация была "исторически, фундаментально и стратегически неправа".О частностях: Америке следует не политизировать торговлю, не мешать гражданским обществам вести диалог, то есть нужно прекратить преследовать китайских студентов в США и заново открыть культурные представительства (институты Конфуция). А также перестать вмешиваться в дела Тайваня, Гонконга, Тибета и Синьцзяна.Это не полный список необходимого для перезагрузки, но у него есть особенности. Первое: вместо Китая тут легко вставить Россию, поменяв некоторую конкретику. И второе: действительно, без отказа от всех этих и еще многих "инициатив" администрации Трампа нормальные отношения США с Пекином (или Москвой) невозможны. При этом у Соединенных Штатов нет шансов ответить своим списком претензий, потому что как Китай, так и Россия не подвергали отношения с США такой бомбардировке, как это делала сама Америка с ними, в том числе и при Обаме. То есть перезагрузка, возврат к нормальности не может быть двусторонним движением. Даже если кому-то очень захочется его таковым изобразить. Ссорилась одна сторона, другая не делала для этой ссоры ровно ничего.Китайские комментарии к выступлению Яна довольно мрачные. От "это Вашингтон должен сделать первый шаг к примирению" до "в Вашингтоне установился консенсус, что прежнюю политику надо продолжать". Имеется в виду консенсус двухпартийный — уникальный случай по сегодняшним временам.Отмечают, что новый госсекретарь Энтони Блинкен успел уже назвать Китай "самым значительным вызовом" для его страны, а также то, что на ключевые дипломатические посты назначаются личности, неприятные Пекину. Но можно и по-другому: нет голосов, которые прямо и открыто признали бы, что конфронтация с Пекином или Москвой была ошибкой, навредившей прежде всего самой Америке.Здесь следует напомнить, что за четыре года правления республиканцев появилось несколько статей о внешней политике демократов, написанных или подписанных всеми ключевыми персонажами таковых, начиная с Джо Байдена. И единственная запоминающаяся мысль там — что конфронтацию с этими и еще множеством государств надо вести вместе с союзниками, а Дональд Трамп пытался это делать в одиночку, на чем и погорел.В итоге общая ситуация для США такая: страна погрузилась в самый страшный внутренний кризис с 60-х годов XIX века, то есть с Гражданской войны. К чему приведет попытка демократов развязать тотальный террор против половины населения страны, не согласной с другой половиной почти ни в чем, — неизвестно, и главный фактор здесь временной: в идеале на восстановление общества и политической системы уйдет... десять лет? Двадцать? К тому же пока и представить себе трудно, каким будет восстановление экономики после "вирусного" кризиса, и не забудем про экономику союзников США. Неясно, кто будет править Америкой и другими странами через год, два и далее, хотя есть подозрения, что нынешняя верхушка не удержится почти нигде.И в этой ситуации слышны голоса лишь тех, кто продолжает утверждать, что нужно вернуться к "настоящей" (по стилю и содержанию) американской внешней политике то ли четырехлетней давности, то ли вообще в 90-е годы прошлого века. Ну, или к точно так же провалившейся политике прошлого, к примеру, года. То есть существует ощущение, что говорить с нынешней Америкой не о чем и беседовать там не с кем. Максимум, чего от них сейчас можно ожидать, это фальшивой имитации той самой, "настоящей" американской внешней политики (грозной и наглой) — с истинной целью не дать никому отгрызать куски мяса у раненого зверя.И наконец, пару слов об унылой страшилке, упорно вбрасываемой в российское массовое сознание, — насчет того, что наш великий друг Китай в любой момент продаст нас, заново подружившись с американцами. С демократической командой у Пекина якобы есть давние связи — да вот и команда Трампа только об этом и говорила, присвоив нынешнему президенту кличку Пекинский Джо. Кстати, и в самом Китае такие мнения часто звучали. Как минимум — что хуже, чем при Трампе, быть не может, а ведь Трамп симпатичен многим русским... Публика, которая нас пугала "изменой китайцев", заодно традиционно подсказывала — измените им сами, подружитесь с Западом, для чего следует (тут шел длинный список подсказок по части полной смены курса)...Сейчас мы видим пока что полную неспособность Америки разобраться с тем, сможет ли она вернуться к нормальным отношениям с Пекином или Москвой, вместе или поодиночке. Но вспомним, как было, к примеру, при Обаме, когда у Китая с США все шло неплохо: мы очень от этого страдали, мы имели проблемы с Пекином? Вроде бы нет. И сейчас не возражали бы, если бы кто-то в США всерьез воспринял "меморандум Ян Цзечи" и начал строить новую нормальность с Китаем.
https://ria.ru/20210125/biden-1594411756.html
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Дмитрий Косырев
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
россия, энтони блинкен, джо байден, москва, китай, сша, авторы, мнение - авторы

Перезагружаться будем? Вашингтону шлют сигналы

08:00 05.02.2021 (обновлено: 08:02 05.02.2021)
 
© AP Photo / Andrew HarnikВоеннослужащие США с флагами США и Китая на фоне Белого дома в Вашингтоне
Военнослужащие США с флагами США и Китая на фоне Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
© AP Photo / Andrew Harnik
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Дмитрий Косырев
Дмитрий Косырев
Все материалы
Пекин предпринял дипломатическую акцию в сфере, от состояния которой зависит в целом ситуация в мире на ближайшие десятилетия: предложил США вернуть отношения к нормальности.
Заметим, Китай играет по всем правилам международной дипломатии, тщательно взвешивая тонкости. Выступал Ян Цзечи, член политбюро правящей партии и глава офиса по международным делам ЦК этой партии. Ян — не министр иностранных дел (тот — исполнитель), а начальник министра Ван И. Но, с другой стороны, Ян обращался к Национальному комитету по отношениям США — КНР, в котором выступают и иностранцы (например, архитектор прежних отношений двух стран Генри Киссинджер). То есть речь о не вполне официальном, но очень серьезном призыве — дословно — к "возврату на курс разумных и устойчивых отношений". Примерно ко временам, допустим, демократа Барака Обамы, у которого нынешний президент Джо Байден был вице-президентом.
Избранный президент США Джо Байден перед началом церемонии инаугурации - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
25 января, 05:56
США при Байдене сохранят курс на сдерживание Китая, считает эксперт
Что конкретно для этого нужно сделать: список, вообще-то, длинноват, хотя вполне соответствует перечню акций прежней администрации, которые следует просто отменить. Для начала — "Китай нужно видеть таким, какой он есть". То есть прекратить изображать его коммунистической диктатурой, угрожающей своему и прочим народам, а попросту начать говорить про эту страну правду.
Далее — надо перестать "видеть Китай как главного стратегического конкурента, даже противника", поскольку тут прежняя администрация была "исторически, фундаментально и стратегически неправа".
О частностях: Америке следует не политизировать торговлю, не мешать гражданским обществам вести диалог, то есть нужно прекратить преследовать китайских студентов в США и заново открыть культурные представительства (институты Конфуция). А также перестать вмешиваться в дела Тайваня, Гонконга, Тибета и Синьцзяна.
Это не полный список необходимого для перезагрузки, но у него есть особенности. Первое: вместо Китая тут легко вставить Россию, поменяв некоторую конкретику. И второе: действительно, без отказа от всех этих и еще многих "инициатив" администрации Трампа нормальные отношения США с Пекином (или Москвой) невозможны. При этом у Соединенных Штатов нет шансов ответить своим списком претензий, потому что как Китай, так и Россия не подвергали отношения с США такой бомбардировке, как это делала сама Америка с ними, в том числе и при Обаме. То есть перезагрузка, возврат к нормальности не может быть двусторонним движением. Даже если кому-то очень захочется его таковым изобразить. Ссорилась одна сторона, другая не делала для этой ссоры ровно ничего.
Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
3 февраля, 17:12
США намерены добиваться снижения ядерной угрозы со стороны Китая
Китайские комментарии к выступлению Яна довольно мрачные. От "это Вашингтон должен сделать первый шаг к примирению" до "в Вашингтоне установился консенсус, что прежнюю политику надо продолжать". Имеется в виду консенсус двухпартийный — уникальный случай по сегодняшним временам.
Отмечают, что новый госсекретарь Энтони Блинкен успел уже назвать Китай "самым значительным вызовом" для его страны, а также то, что на ключевые дипломатические посты назначаются личности, неприятные Пекину. Но можно и по-другому: нет голосов, которые прямо и открыто признали бы, что конфронтация с Пекином или Москвой была ошибкой, навредившей прежде всего самой Америке.
Здесь следует напомнить, что за четыре года правления республиканцев появилось несколько статей о внешней политике демократов, написанных или подписанных всеми ключевыми персонажами таковых, начиная с Джо Байдена. И единственная запоминающаяся мысль там — что конфронтацию с этими и еще множеством государств надо вести вместе с союзниками, а Дональд Трамп пытался это делать в одиночку, на чем и погорел.
Женщина убирает флаги с Национальной аллеи после инаугурации президента США Джо Байдена в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
1 февраля, 11:50
"Рано или поздно": китайский политолог описал сценарий упадка США
В итоге общая ситуация для США такая: страна погрузилась в самый страшный внутренний кризис с 60-х годов XIX века, то есть с Гражданской войны. К чему приведет попытка демократов развязать тотальный террор против половины населения страны, не согласной с другой половиной почти ни в чем, — неизвестно, и главный фактор здесь временной: в идеале на восстановление общества и политической системы уйдет... десять лет? Двадцать? К тому же пока и представить себе трудно, каким будет восстановление экономики после "вирусного" кризиса, и не забудем про экономику союзников США. Неясно, кто будет править Америкой и другими странами через год, два и далее, хотя есть подозрения, что нынешняя верхушка не удержится почти нигде.
И в этой ситуации слышны голоса лишь тех, кто продолжает утверждать, что нужно вернуться к "настоящей" (по стилю и содержанию) американской внешней политике то ли четырехлетней давности, то ли вообще в 90-е годы прошлого века. Ну, или к точно так же провалившейся политике прошлого, к примеру, года. То есть существует ощущение, что говорить с нынешней Америкой не о чем и беседовать там не с кем. Максимум, чего от них сейчас можно ожидать, это фальшивой имитации той самой, "настоящей" американской внешней политики (грозной и наглой) — с истинной целью не дать никому отгрызать куски мяса у раненого зверя.
И наконец, пару слов об унылой страшилке, упорно вбрасываемой в российское массовое сознание, — насчет того, что наш великий друг Китай в любой момент продаст нас, заново подружившись с американцами. С демократической командой у Пекина якобы есть давние связи — да вот и команда Трампа только об этом и говорила, присвоив нынешнему президенту кличку Пекинский Джо. Кстати, и в самом Китае такие мнения часто звучали. Как минимум — что хуже, чем при Трампе, быть не может, а ведь Трамп симпатичен многим русским... Публика, которая нас пугала "изменой китайцев", заодно традиционно подсказывала — измените им сами, подружитесь с Западом, для чего следует (тут шел длинный список подсказок по части полной смены курса)...
Американский государственный и политический деятель Джон Салливан - РИА Новости, 1920, 30.01.2021
30 января, 12:09
Есть прогресс. Американский посол дал оценку отношениям России и США
Сейчас мы видим пока что полную неспособность Америки разобраться с тем, сможет ли она вернуться к нормальным отношениям с Пекином или Москвой, вместе или поодиночке. Но вспомним, как было, к примеру, при Обаме, когда у Китая с США все шло неплохо: мы очень от этого страдали, мы имели проблемы с Пекином? Вроде бы нет. И сейчас не возражали бы, если бы кто-то в США всерьез воспринял "меморандум Ян Цзечи" и начал строить новую нормальность с Китаем.
 
РоссияЭнтони БлинкенДжо БайденМоскваКитайСШААвторыМнение - Авторы
 
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