https://ria.ru/20210205/pereselenie-1596167099.html

Приамурье получит почти 800 миллионов рублей на переселение из бараков

Приамурье получит почти 800 миллионов рублей на переселение из бараков

Фонд содействия реформирования ЖКХ одобрил заявку Амурской области на выделение дополнительно почти 800 миллионов рублей для переселения из ветхого и аварийного РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T13:36

2021-02-05T13:36

2021-02-05T13:36

василий орлов

амурская область

общество

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 5 фев – РИА Новости. Фонд содействия реформирования ЖКХ одобрил заявку Амурской области на выделение дополнительно почти 800 миллионов рублей для переселения из ветхого и аварийного жилья по нацпроекту "Жилье и городская среда", сообщил губернатор Василий Орлов."Регион дополнительно получит из средств Фонда ЖКХ 793,17 миллиона рублей. Они будут направлены на переселение более 800 амурчан из аварийного жилья. Эти люди живут в семи муниципальных образованиях Амурской области: город Белогорск, Благовещенский, Белогорский, Зейский, Константиновский, Серышевский и Тамбовский районы. С учетом дополнительных средств объем финансирования этапа 2021 - 2022 годов составит 1,36 миллиарда рублей. Мы сможем обеспечить новым комфортным жильем более 1,3 тысячи амурчан", - приводит слова Орлова пресс-служба правительства региона.Всего по федеральному проекту до сентября 2025 года планируется обеспечить переселение 7 тысяч жителей Амурской области из 959 аварийных многоквартирных домов, признанных таковыми до 2017 года. Общая площадь аварийного жилья, подлежащего расселению, составляет 122 тысячи квадратных метров."Объем финансирования составит 6,73 миллиарда рублей, в том числе средства фонда ЖКХ – 6,44 миллиарда рублей, бюджета Амурской области – 29 миллионов рублей", - уточнили в областном правительстве.Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилья" национального проекта "Жилье и городская среда" стартовал в регионе в начале 2019 года. Расселению подлежат дома, признанные аварийными до начала 2017 года. В 2019 году в Приамурье расселили около 7 тысяч квадратных метров аварийного жилья, в новое жилье переехали более 300 человек. В 2020 году расселили около 500 человек с 9,5 тысячи квадратных метров аварийного жилья.Программа переселения граждан из аварийного жилищного фонда реализуется в рамках федерального закона. Впервые Приамурье поучаствовало в этой программе в 2009 году. За последние 12 лет в области расселили 300 тысяч "квадратов", из бараков переехали около 17 тысяч человек. На это в Амурской области потратили почти 11 миллиардов рублей: 9,5 миллиарда были выделены фондом ЖКХ, остальные 1,5 миллиарда – областные и муниципальные средства.После 2017 года в Приамурье признаны аварийными около 100 тысяч квадратных метров жилья. Непригодными для проживания считаются отдельные одноквартирные дома, которые, как уточняют власти, в отличие от многоэтажек в программу по переселению не входят. "На сегодняшний день в регионе расселили 60% аварийного фонда. Осталось переселить амурчан почти из 200 тысяч квадратных метров аварийного жилья", - сообщает правительство области.

https://ria.ru/20210202/most-1595618671.html

https://ria.ru/20210201/ukhod-1595461053.html

амурская область

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василий орлов, амурская область, общество