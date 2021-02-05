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Всероссийскую перепись населения перенесли на сентябрь
Всероссийскую перепись населения перенесли на сентябрь
Правительство РФ приняло решение о переносе проведения Всероссийской переписи населения с апреля на сентябрь 2021 года, к этому сроку ожидается стабилизация... РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T13:06
2021-02-05T13:34
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
общество
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Правительство РФ приняло решение о переносе проведения Всероссийской переписи населения с апреля на сентябрь 2021 года, к этому сроку ожидается стабилизация эпидемиологической ситуации в стране, сообщил в пятницу Росстат.Всероссийская перепись населения должна была пройти в октябре 2020 года, однако в июне постановлением правительства она была перенесена на апрель 2021 года."Было принято решение, что перепись нужно чуть-чуть отодвинуть и провести ее в сентябре. Более точная дата будет определена постановлением правительства... Основная причина новой даты переписи - остается не совсем ясная картина с эпидемиологической обстановкой. Мы видим, что улучшение, конечно, идет по всем показателям - падают как показатели заболеваемости, так и показатели смертности, потихоньку стремятся к нормальному уровню, но все-таки мы не знаем, как дальше будет складываться ситуация и нужно провести вакцинацию, чтобы сформировался коллективный иммунитет", - рассказал журналистам на брифинге заместитель руководителя Росстата Павел Смелов.По его словам, в течение месяца соответствующее постановление правительства будет подготовлено.В сообщении Росстата отмечается, что к сентябрю ожидается стабилизация эпидемиологической ситуации в стране. "В этой связи сентябрь 2021 года рассматривается как "окно возможностей" для проведения Всероссийской переписи в наиболее безопасный период", - указано в сообщении.Статистическое ведомство пояснило, что в сентябре на большей части территории страны сохраняются максимально комфортные погодные условия для работы переписчиков, а также не наблюдается массового распространения сезонных простудных заболеваний.Первого октября прошлого года перепись стартовала в труднодоступных районах России, где проживает свыше полумиллиона человек. По словам Смелова, перепись в труднодоступных районах приостановлена. Решение о возобновлении переписи в этих районах будет принято позднее.Предварительные данный переписи будут опубликованы в начале 2022 года и будут публиковаться в течение года по мере обратботки информации. Окончательные результаты переписи будут опубликованы в 2023 году.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), общество

Всероссийскую перепись населения перенесли на сентябрь

13:06 05.02.2021 (обновлено: 13:34 05.02.2021)
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкВсероссийская перепись населения в Свердловской области
Всероссийская перепись населения в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Правительство РФ приняло решение о переносе проведения Всероссийской переписи населения с апреля на сентябрь 2021 года, к этому сроку ожидается стабилизация эпидемиологической ситуации в стране, сообщил в пятницу Росстат.
Всероссийская перепись населения должна была пройти в октябре 2020 года, однако в июне постановлением правительства она была перенесена на апрель 2021 года.
"Было принято решение, что перепись нужно чуть-чуть отодвинуть и провести ее в сентябре. Более точная дата будет определена постановлением правительства... Основная причина новой даты переписи - остается не совсем ясная картина с эпидемиологической обстановкой. Мы видим, что улучшение, конечно, идет по всем показателям - падают как показатели заболеваемости, так и показатели смертности, потихоньку стремятся к нормальному уровню, но все-таки мы не знаем, как дальше будет складываться ситуация и нужно провести вакцинацию, чтобы сформировался коллективный иммунитет", - рассказал журналистам на брифинге заместитель руководителя Росстата Павел Смелов.
По его словам, в течение месяца соответствующее постановление правительства будет подготовлено.
В сообщении Росстата отмечается, что к сентябрю ожидается стабилизация эпидемиологической ситуации в стране. "В этой связи сентябрь 2021 года рассматривается как "окно возможностей" для проведения Всероссийской переписи в наиболее безопасный период", - указано в сообщении.
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Статистическое ведомство пояснило, что в сентябре на большей части территории страны сохраняются максимально комфортные погодные условия для работы переписчиков, а также не наблюдается массового распространения сезонных простудных заболеваний.
Первого октября прошлого года перепись стартовала в труднодоступных районах России, где проживает свыше полумиллиона человек. По словам Смелова, перепись в труднодоступных районах приостановлена. Решение о возобновлении переписи в этих районах будет принято позднее.
Предварительные данный переписи будут опубликованы в начале 2022 года и будут публиковаться в течение года по мере обратботки информации. Окончательные результаты переписи будут опубликованы в 2023 году.
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