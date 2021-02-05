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Майк Пенс станет ведущим подкаста о консерватизме
Майк Пенс станет ведущим подкаста о консерватизме
Бывший вице-президент США Майк Пенс присоединится к консервативной молодежной организации Young America's Foundation (YAF) и станет автором её подкаста,... РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T19:23
2021-02-05T19:23
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Бывший вице-президент США Майк Пенс присоединится к консервативной молодежной организации Young America's Foundation (YAF) и станет автором её подкаста, сообщается на сайте организации.Ранее сообщалось, что Пенс присоединится к консервативному экспертному центру Heritage Foundation в качестве заслуженного приглашенного научного сотрудника. Пенс будет консультировать экспертов Heritage по вопросам государственной политики и в рамках своей деятельности в экспертном центре планирует выступить с серией речей по политическим вопросам, он также будет вести ежемесячную колонку для The Daily Signal, мультимедийного информационного издания Heritage Foundation."(48-й - ред.) Вице-президент Пенс был непоколебимым защитником свободы личности, традиционных ценностей, свободных рынков ... на протяжении всей своей выдающейся службы для нашей страны. Теперь, в партнерстве с YAF, вице-президент продолжит привлекать новые сердца и умы к консервативному делу, передавая идеи свободы", - заявил глава YAF Скотт Уолкер.Пенс будет давать лекции, а также выступать на студенческих конференциях и публиковать ежемесячные статьи по актуальным вопросах, сообщает организация. Он также "запустит новый видеоподкаст, чтобы делиться хорошими новостями о консерватизме".
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майк пенс, heritage foundation, сша, в мире

Майк Пенс станет ведущим подкаста о консерватизме

19:23 05.02.2021
 
© REUTERS / Kevin LamarqueВице-президент США Майк Пенс и его жена Карен прибывают на инаугурацию Джо Байдена
Вице-президент США Майк Пенс и его жена Карен прибывают на инаугурацию Джо Байдена - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
© REUTERS / Kevin Lamarque
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Бывший вице-президент США Майк Пенс присоединится к консервативной молодежной организации Young America's Foundation (YAF) и станет автором её подкаста, сообщается на сайте организации.
Ранее сообщалось, что Пенс присоединится к консервативному экспертному центру Heritage Foundation в качестве заслуженного приглашенного научного сотрудника. Пенс будет консультировать экспертов Heritage по вопросам государственной политики и в рамках своей деятельности в экспертном центре планирует выступить с серией речей по политическим вопросам, он также будет вести ежемесячную колонку для The Daily Signal, мультимедийного информационного издания Heritage Foundation.
"(48-й - ред.) Вице-президент Пенс был непоколебимым защитником свободы личности, традиционных ценностей, свободных рынков ... на протяжении всей своей выдающейся службы для нашей страны. Теперь, в партнерстве с YAF, вице-президент продолжит привлекать новые сердца и умы к консервативному делу, передавая идеи свободы", - заявил глава YAF Скотт Уолкер.
Пенс будет давать лекции, а также выступать на студенческих конференциях и публиковать ежемесячные статьи по актуальным вопросах, сообщает организация. Он также "запустит новый видеоподкаст, чтобы делиться хорошими новостями о консерватизме".
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