https://ria.ru/20210205/padenie-1596107984.html

Раскрыты детали инцидента с мужчиной, упавшим в Воронеже на коляску

Раскрыты детали инцидента с мужчиной, упавшим в Воронеже на коляску

Мужчина, упавший с высоты 17-го этажа на коляску с пятимесячным ребенком в Воронеже, был студентом государственного промышленно-гуманитарного колледжа,... РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T07:27

2021-02-05T07:27

2021-02-05T15:51

воронеж

происшествия

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ВОРОНЕЖ, 5 фев — РИА Новости. Мужчина, упавший с высоты 17-го этажа на коляску с пятимесячным ребенком в Воронеже, был студентом государственного промышленно-гуманитарного колледжа, говорится в сообщении прокуратуры области.Трагедия произошла около 17:00 в четверг в микрорайоне Шилово, возле дома № 168у по улице Острогожской.В этот момент во дворе дома гуляла женщина с детской коляской, в которой был пятимесячный мальчик. Молодой человек упал на коляску. Студент погиб на месте, младенец скончался в машине скорой помощи.По факту случившегося следствие возбудило уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности."Причины падения молодого человека устанавливаются. Ход расследования уголовного дела взят на контроль прокуратурой района", — отмечает надзорное ведомство.По данным местных СМИ, погибший малыш был единственным ребенком в семье.

https://radiosputnik.ria.ru/20210112/proisshestviya-1592722522.html

воронеж

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Кадры падения мужчины на коляску с ребенком в Воронеже Трагедия произошла около 17.00 в четверг в микрорайоне Шилово, возле дома №168у по улице Острогожская. В этот момент во дворе дома гуляла женщина с детской коляской, в которой был пятимесячный мальчик. Молодой человек упал на коляску. Студент погиб на месте, младенец скончался в машине скорой помощи. 2021-02-05T07:27 true PT0M40S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

воронеж, происшествия