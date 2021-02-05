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Раскрыты детали инцидента с мужчиной, упавшим в Воронеже на коляску
Раскрыты детали инцидента с мужчиной, упавшим в Воронеже на коляску
Мужчина, упавший с высоты 17-го этажа на коляску с пятимесячным ребенком в Воронеже, был студентом государственного промышленно-гуманитарного колледжа,... РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T07:27
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воронеж
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 5 фев — РИА Новости. Мужчина, упавший с высоты 17-го этажа на коляску с пятимесячным ребенком в Воронеже, был студентом государственного промышленно-гуманитарного колледжа, говорится в сообщении прокуратуры области.Трагедия произошла около 17:00 в четверг в микрорайоне Шилово, возле дома № 168у по улице Острогожской.В этот момент во дворе дома гуляла женщина с детской коляской, в которой был пятимесячный мальчик. Молодой человек упал на коляску. Студент погиб на месте, младенец скончался в машине скорой помощи.По факту случившегося следствие возбудило уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности."Причины падения молодого человека устанавливаются. Ход расследования уголовного дела взят на контроль прокуратурой района", — отмечает надзорное ведомство.По данным местных СМИ, погибший малыш был единственным ребенком в семье.
https://radiosputnik.ria.ru/20210112/proisshestviya-1592722522.html
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Кадры падения мужчины на коляску с ребенком в Воронеже
Трагедия произошла около 17.00 в четверг в микрорайоне Шилово, возле дома №168у по улице Острогожская. В этот момент во дворе дома гуляла женщина с детской коляской, в которой был пятимесячный мальчик. Молодой человек упал на коляску. Студент погиб на месте, младенец скончался в машине скорой помощи.
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воронеж, происшествия

Раскрыты детали инцидента с мужчиной, упавшим в Воронеже на коляску

07:27 05.02.2021 (обновлено: 15:51 05.02.2021)
 
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ВОРОНЕЖ, 5 фев — РИА Новости. Мужчина, упавший с высоты 17-го этажа на коляску с пятимесячным ребенком в Воронеже, был студентом государственного промышленно-гуманитарного колледжа, говорится в сообщении прокуратуры области.
Трагедия произошла около 17:00 в четверг в микрорайоне Шилово, возле дома № 168у по улице Острогожской.

"Из 17-этажного многоквартирного жилого дома на проезжую часть упал 20-летний учащийся Воронежского государственного промышленно-гуманитарного колледжа", — говорится в сообщении надзорного ведомства.

В этот момент во дворе дома гуляла женщина с детской коляской, в которой был пятимесячный мальчик. Молодой человек упал на коляску. Студент погиб на месте, младенец скончался в машине скорой помощи.
По факту случившегося следствие возбудило уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
"Причины падения молодого человека устанавливаются. Ход расследования уголовного дела взят на контроль прокуратурой района", — отмечает надзорное ведомство.
По данным местных СМИ, погибший малыш был единственным ребенком в семье.
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