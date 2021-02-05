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Новое оружие России
https://ria.ru/20210205/oruzhie-1596103639.html
В РФ создают противотанковый комплекс, способный сбивать беспилотники
В РФ создают противотанковый комплекс, способный сбивать беспилотники
Конструкторское бюро приборостроения (КБП, входит в "Высокоточные комплексы" корпорации "Ростех") начало разработку первого в мире многоцелевого... РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T03:06
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новое оружие россии
россия
ростех
безопасность
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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Конструкторское бюро приборостроения (КБП, входит в "Высокоточные комплексы" корпорации "Ростех") начало разработку первого в мире многоцелевого противотанкового ракетного комплекса (ПТРК), который сможет эффективно сбивать беспилотники, сообщил РИА Новости индустриальный директор комплекса вооружений Ростеха Бекхан Оздоев.В настоящее время ни одна страна мира не имеет на вооружении противотанковых комплексов, которые могут уверенно поражать такие малоразмерные, маневренные и слабоконтрастные в тепловом спектре цели, как беспилотные летательные аппараты. Отдельные марки ПТРК могут сбивать крупные и малоскоростные воздушные цели с достаточным тепловым излучением, типа вертолетов.Для ракет нового многоцелевого комплекса разрабатываются уникальные для ПТРК комбинированные головки самонаведения сразу с двумя каналами – тепловизионным и оптическим. "Для нового комплекса создаются новые теле-тепловизионные головки самонаведения. Новые боеприпасы буду применяться по принципу "выстрелил - забыл", - добавил индустриальный директор.Как отметили в свою очередь в "Высокоточных комплексах", параллельно КБП ведет работы по улучшению технологии изготовления боевых частей для ракет ПТРК. В частности, для боеприпасов разрабатываются новые составы взрывчатых веществ.
https://radiosputnik.ria.ru/20210127/orlan-1594796230.html
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россия, ростех, безопасность

В РФ создают противотанковый комплекс, способный сбивать беспилотники

03:06 05.02.2021 (обновлено: 03:14 05.02.2021)
 
CC BY 2.0 / The National Guard / Беспилотник General Atomics MQ-9 Reaper
Беспилотник General Atomics MQ-9 Reaper - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
CC BY 2.0 / The National Guard /
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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Конструкторское бюро приборостроения (КБП, входит в "Высокоточные комплексы" корпорации "Ростех") начало разработку первого в мире многоцелевого противотанкового ракетного комплекса (ПТРК), который сможет эффективно сбивать беспилотники, сообщил РИА Новости индустриальный директор комплекса вооружений Ростеха Бекхан Оздоев.
В настоящее время ни одна страна мира не имеет на вооружении противотанковых комплексов, которые могут уверенно поражать такие малоразмерные, маневренные и слабоконтрастные в тепловом спектре цели, как беспилотные летательные аппараты. Отдельные марки ПТРК могут сбивать крупные и малоскоростные воздушные цели с достаточным тепловым излучением, типа вертолетов.
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"КБП начало разработку новых ПТРК. Это уже не узкоспециализированное противотанковое вооружение, а многоцелевое оборонительно-штурмовое оружие, способное эффективно поражать не только типовые цели – танки или бронетехнику, но и целый спектр ранее "недостижимых целей", таких как воздушные цели, в том числе беспилотные летательные аппараты", - сказал Оздоев, не уточнив название перспективного комплекса.
Для ракет нового многоцелевого комплекса разрабатываются уникальные для ПТРК комбинированные головки самонаведения сразу с двумя каналами – тепловизионным и оптическим. "Для нового комплекса создаются новые теле-тепловизионные головки самонаведения. Новые боеприпасы буду применяться по принципу "выстрелил - забыл", - добавил индустриальный директор.
Как отметили в свою очередь в "Высокоточных комплексах", параллельно КБП ведет работы по улучшению технологии изготовления боевых частей для ракет ПТРК. В частности, для боеприпасов разрабатываются новые составы взрывчатых веществ.
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