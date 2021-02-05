Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210205/obvineniya-1596186948.html
В ФРГ предъявили обвинения 95-летней экс-секретарше коменданта концлагеря
В ФРГ предъявили обвинения 95-летней экс-секретарше коменданта концлагеря
В ФРГ выдвинуты обвинения против 95-летней экс-секретарши коменданта концлагеря Штутгоф в связи с причастностью к убийствам около 10 тысяч узников, а также к... РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T15:17
2021-02-05T15:17
польша
германия
гданьск
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570124910_0:158:3080:1891_1920x0_80_0_0_d3e84bccf320fa83ee0efdfddcae7c9d.jpg
БЕРЛИН, 5 фев - РИА Новости. В ФРГ выдвинуты обвинения против 95-летней экс-секретарши коменданта концлагеря Штутгоф в связи с причастностью к убийствам около 10 тысяч узников, а также к попыткам убийств, заявил РИА Новости старший прокурор Петер Мюллер-Раков.Нацистский концентрационный лагерь Штутгоф был создан в 1939 году на территории оккупированной Польши к востоку от Гданьска. В лагере погибли около 65 тысяч узников. Над заключенными Штутгофа проводились медицинские эксперименты, было производство мыла из человеческих тел. В настоящее время на месте концлагеря работает музей.
https://ria.ru/20210205/istoriya-1596131470.html
польша
германия
гданьск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570124910_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_164f95867e3f9930fae1e5229e1ddacf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
польша, германия, гданьск, в мире

В ФРГ предъявили обвинения 95-летней экс-секретарше коменданта концлагеря

15:17 05.02.2021
 
© РИА Новости / Олег КноррингВид с самолета на Берлин. Май 1945 года
Вид с самолета на Берлин. Май 1945 года - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
© РИА Новости / Олег Кнорринг
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 5 фев - РИА Новости. В ФРГ выдвинуты обвинения против 95-летней экс-секретарши коменданта концлагеря Штутгоф в связи с причастностью к убийствам около 10 тысяч узников, а также к попыткам убийств, заявил РИА Новости старший прокурор Петер Мюллер-Раков.
"Мы выдвинули обвинения против бывшей секретарши коменданта концлагеря Штутгоф. Мы обвиняем ее в причастности к более чем 10 тысячам убийств и по другим эпизодам - причастности к попыткам убийств", - заявил он.
Дети в финском концлагерь в Петрозаводске - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
Вчера, 11:0175 лет Великой Победы
Историк: создатели детского концлагеря под Гатчиной избежали суда
Нацистский концентрационный лагерь Штутгоф был создан в 1939 году на территории оккупированной Польши к востоку от Гданьска. В лагере погибли около 65 тысяч узников. Над заключенными Штутгофа проводились медицинские эксперименты, было производство мыла из человеческих тел. В настоящее время на месте концлагеря работает музей.
 
ПольшаГерманияГданьскВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:43WSJ: МАГАТЭ осенью нашло следы радиоактивных веществ на объектах в Иране
06:30Китайский блогер назвал четыре причины любви россиян к своей стране
06:17Fox News уберет из эфира программу, ведущий которой поддерживает Трампа
06:12Блинкен пообещал "привлекать Китай к ответственности"
06:00"Давление не срабатывает": японцев напугали российские учения на Курилах
05:22В Подмосковье потушили пожар в ангаре со спорттоварами
04:52Дефицит электроэнергии на Украине объяснили "вмешательством Москвы"
04:32Глава МИД ФРГ отреагировал на высылку европейских дипломатов из России
04:21Подросток пролетел сотни километров "зайцем" в самолете и остался жив
04:09Названы фильмы и сериалы, которые россияне чаще всего смотрели в январе
04:07Эксперт рассказал, как подготовить машину к весне
03:36Эксперт оценил вероятность третьей волны COVID-19 в России
03:35В США задержали проникшего на авиабазу, где базируется самолет президента
03:28Эксперт спрогнозировал снижение заболеваемости COVID-19 в Москве
03:25Эксперт отметил снижение числа заболевших COVID-19 в ряде регионов
03:17Эксперт научил, как быть, если ваше фото без спроса попало в соцсети
03:11Ученая рассказала, какие проблемы со здоровьем может вызвать невесомость
03:07Источник: Ту-22М3 провел испытательные стрельбы "убийцами авианосцев"
03:04Роспотребнадзор сообщил о справке для въезжающих в Россию на поезде
03:02Последнее сообщение умирающей от COVID-19 женщины поразило ее родных
Лента новостейМолния