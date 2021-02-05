https://ria.ru/20210205/obvineniya-1596186948.html

В ФРГ предъявили обвинения 95-летней экс-секретарше коменданта концлагеря

В ФРГ предъявили обвинения 95-летней экс-секретарше коменданта концлагеря

В ФРГ выдвинуты обвинения против 95-летней экс-секретарши коменданта концлагеря Штутгоф в связи с причастностью к убийствам около 10 тысяч узников, а также к... РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T15:17

2021-02-05T15:17

2021-02-05T15:17

польша

германия

гданьск

в мире

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БЕРЛИН, 5 фев - РИА Новости. В ФРГ выдвинуты обвинения против 95-летней экс-секретарши коменданта концлагеря Штутгоф в связи с причастностью к убийствам около 10 тысяч узников, а также к попыткам убийств, заявил РИА Новости старший прокурор Петер Мюллер-Раков.Нацистский концентрационный лагерь Штутгоф был создан в 1939 году на территории оккупированной Польши к востоку от Гданьска. В лагере погибли около 65 тысяч узников. Над заключенными Штутгофа проводились медицинские эксперименты, было производство мыла из человеческих тел. В настоящее время на месте концлагеря работает музей.

https://ria.ru/20210205/istoriya-1596131470.html

польша

германия

гданьск

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польша, германия, гданьск, в мире