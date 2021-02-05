https://ria.ru/20210205/nornikel-1596201368.html

В Минфине рассказали, куда направят взысканные с "Норникеля" средства

В Минфине рассказали, куда направят взысканные с "Норникеля" средства

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Сумма взыскания, которую дочерняя компания "Норникеля" заплатит в федеральный бюджет, будет направлена в резервный фонд... РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T16:27

2021-02-05T16:27

2021-02-05T17:28

разлив дизельного топлива в норильске

россия

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

красноярский край

норильск

происшествия

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Сумма взыскания, которую дочерняя компания "Норникеля" заплатит в федеральный бюджет, будет направлена в резервный фонд правительства, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минфина РФ.В пятницу арбитражный суд Красноярского края взыскал с АО "НТЭК" (структура "Норникеля") 146,2 миллиарда рублей из-за аварии на ТЭЦ в Норильске, почти полностью удовлетворив рекордный иск Росприроднадзора."Часть взысканных с дочерней компании "Норникеля" средств, подлежащая зачислению в федеральный бюджет по Бюджетному кодексу, поступит в федеральный бюджет по соответствующему коду бюджетной классификации (платежи по искам о возмещении вреда, причиненного водным объектам в федеральной собственности). Далее средства будут направлены в резервный фонд правительства", - сообщили в Минфине.Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит НТЭК) в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Возбуждено уголовное дело, задержаны сотрудники ТЭЦ. Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей, однако "Норникель" не согласился с методикой расчета и провел свою экспертизу, которая дала цифру в семь раз меньше - 21,4 миллиарда рублей. Ведомство обратилось для взыскания в суд.

https://ria.ru/20210205/nornikel-1596185138.html

https://ria.ru/20210205/nornikel-1596195605.html

россия

красноярский край

норильск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

разлив дизельного топлива в норильске, россия, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), красноярский край, норильск, происшествия