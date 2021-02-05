В Госдуме оценили идею о моратории на достройку "Северного потока — 2"
© REUTERS / Stine Jacobsen/File PhotoПодготовка трубы для строительства газопровода Nord Stream 2 в Балтийском море
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Депутат Госдумы Антон Морозов назвал предложение коллеги из бундестага Норберт Реттгена ввести мораторий на завершение строительства газопровода "Северный поток — 2" истерикой, сообщает "Дума ТВ".
Морозов отметил, что предложение немецкого депутата — одна из многочисленных антироссийских инициатив. Он исключил использование газопровода в качестве "геополитического оружия".
"Я думаю, что рано или поздно эта истерика прекратится. <…> Мы реализуем этот проект, "Северный поток — 2", по просьбе наших немецких партнеров. Они испытывают экономический кризис и им необходимо расширять поставки дешевых, экологически чистых энергоресурсов", — сказал парламентарий.
Он также выразил сомнения в том, что идея немецкого депутата найдет понимание в стране.
3 февраля, 14:22В Германии назвали преимущества запуска "Северного потока — 2"
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.
Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG (оператор проекта), недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров - в водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров в водах Германии. С датскими властями согласована возможность укладки при помощи "Фортуны" с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.
30 сентября 2019, 11:18Инфографика"Северный поток — 2"