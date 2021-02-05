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Невзоров отказался "каяться" за слова о Космодемьянской
Невзоров отказался "каяться" за слова о Космодемьянской
Журналист Александр Невзоров прокомментировал обращение Российского военно-исторического общества (РВИО) к Генпрокуратуре с просьбой проверить его слова о герое РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T15:24
2021-02-05T18:17
российское военно-историческое общество (рвио)
генеральная прокуратура рф
александр невзоров
общество
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Журналист Александр Невзоров прокомментировал обращение Российского военно-исторического общества (РВИО) к Генпрокуратуре с просьбой проверить его слова о герое Советского Союза Зое Космодемьянской на предмет нарушения уголовной статьи о реабилитации нацизма.Невзоров назвал это "доносом на высшем уровне" и заявил, что его обвиняют "в недостатке бездумного почтения к мифам сталинской пропаганды"."Я ни каяться, ни извиняться не буду", — подчеркнул Невзоров в своем посте в Instagram.Ранее РВИО обратилось в Генеральную прокуратуру с призывом проверить высказывания Невзорова, прозвучавшие в эфире "Эха Москвы" 3 февраля. Комментируя выход нового фильма "Зоя", журналист сказал следующее: "Заслуги-то никакой не было. &lt;…&gt; Фанатик, исполняющий преступный приказ".Историки полагают, что высказывания Невзорова изложены в "уничижительно-агрессивной форме с использованием оскорбительной лексики, направлены на отрицание подвига" Космодемьянской и в итоге — "на умаление памяти о Великой Отечественной войне, ее событиях, участниках, ветеранах и жертвах".Зоя Космодемьянская — партизанка, красноармеец, разведчица диверсионной бригады Западного фронта. Фашисты схватили ее в подмосковной деревне Петрищево при попытке поджога дома на оккупированной территории. Ее пытали и повесили 29 ноября 1941 года. Она стала первой из 89 женщин — Героев Советского Союза, удостоенных этого высокого звания в годы Великой Отечественной войны.
https://ria.ru/20200508/1571146491.html
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российское военно-историческое общество (рвио), генеральная прокуратура рф, александр невзоров, общество

Невзоров отказался "каяться" за слова о Космодемьянской

15:24 05.02.2021 (обновлено: 18:17 05.02.2021)
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкПартизанка Зоя Космодемьянская
Партизанка Зоя Космодемьянская - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
© РИА Новости
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Журналист Александр Невзоров прокомментировал обращение Российского военно-исторического общества (РВИО) к Генпрокуратуре с просьбой проверить его слова о герое Советского Союза Зое Космодемьянской на предмет нарушения уголовной статьи о реабилитации нацизма.
Невзоров назвал это "доносом на высшем уровне" и заявил, что его обвиняют "в недостатке бездумного почтения к мифам сталинской пропаганды".
"Я ни каяться, ни извиняться не буду", — подчеркнул Невзоров в своем посте в Instagram.
Ранее РВИО обратилось в Генеральную прокуратуру с призывом проверить высказывания Невзорова, прозвучавшие в эфире "Эха Москвы" 3 февраля. Комментируя выход нового фильма "Зоя", журналист сказал следующее: "Заслуги-то никакой не было. <…> Фанатик, исполняющий преступный приказ".
Историки полагают, что высказывания Невзорова изложены в "уничижительно-агрессивной форме с использованием оскорбительной лексики, направлены на отрицание подвига" Космодемьянской и в итоге — "на умаление памяти о Великой Отечественной войне, ее событиях, участниках, ветеранах и жертвах".
Зоя Космодемьянская — партизанка, красноармеец, разведчица диверсионной бригады Западного фронта. Фашисты схватили ее в подмосковной деревне Петрищево при попытке поджога дома на оккупированной территории. Ее пытали и повесили 29 ноября 1941 года. Она стала первой из 89 женщин — Героев Советского Союза, удостоенных этого высокого звания в годы Великой Отечественной войны.
Открытие памятника Герою Советского Союза Зое Космодемьянской - РИА Новости, 1920, 08.05.2020
8 мая 2020, 11:3675 лет Великой Победы
Путин назвал жизнь Зои Космодемьянской примером преданности Родине
 
Российское военно-историческое общество (РВИО)Генеральная прокуратура РФАлександр НевзоровОбщество
 
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