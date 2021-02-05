https://ria.ru/20210205/nevzorov-1596187838.html

Невзоров отказался "каяться" за слова о Космодемьянской

Невзоров отказался "каяться" за слова о Космодемьянской

Журналист Александр Невзоров прокомментировал обращение Российского военно-исторического общества (РВИО) к Генпрокуратуре с просьбой проверить его слова о герое РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T15:24

2021-02-05T15:24

2021-02-05T18:17

российское военно-историческое общество (рвио)

генеральная прокуратура рф

александр невзоров

общество

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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Журналист Александр Невзоров прокомментировал обращение Российского военно-исторического общества (РВИО) к Генпрокуратуре с просьбой проверить его слова о герое Советского Союза Зое Космодемьянской на предмет нарушения уголовной статьи о реабилитации нацизма.Невзоров назвал это "доносом на высшем уровне" и заявил, что его обвиняют "в недостатке бездумного почтения к мифам сталинской пропаганды"."Я ни каяться, ни извиняться не буду", — подчеркнул Невзоров в своем посте в Instagram.Ранее РВИО обратилось в Генеральную прокуратуру с призывом проверить высказывания Невзорова, прозвучавшие в эфире "Эха Москвы" 3 февраля. Комментируя выход нового фильма "Зоя", журналист сказал следующее: "Заслуги-то никакой не было. <…> Фанатик, исполняющий преступный приказ".Историки полагают, что высказывания Невзорова изложены в "уничижительно-агрессивной форме с использованием оскорбительной лексики, направлены на отрицание подвига" Космодемьянской и в итоге — "на умаление памяти о Великой Отечественной войне, ее событиях, участниках, ветеранах и жертвах".Зоя Космодемьянская — партизанка, красноармеец, разведчица диверсионной бригады Западного фронта. Фашисты схватили ее в подмосковной деревне Петрищево при попытке поджога дома на оккупированной территории. Ее пытали и повесили 29 ноября 1941 года. Она стала первой из 89 женщин — Героев Советского Союза, удостоенных этого высокого звания в годы Великой Отечественной войны.

https://ria.ru/20200508/1571146491.html

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российское военно-историческое общество (рвио), генеральная прокуратура рф, александр невзоров, общество