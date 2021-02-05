https://ria.ru/20210205/navalnyy-1596162995.html

Ветерану стало плохо на процессе по делу Навального

Ветерану стало плохо на процессе по делу Навального

Ветеран Игнат Артеменко попросил прекратить свой допрос на заседании по делу Алексея Навального о клевете, сославшись на плохое самочувствие, передает... РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T13:19

2021-02-05T13:19

2021-02-05T13:40

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алексей навальный

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Ветеран Игнат Артеменко попросил прекратить свой допрос на заседании по делу Алексея Навального о клевете, сославшись на плохое самочувствие, передает корреспондент РИА Новости.Выступая по видеоконференцсвязи из своей квартиры, Артеменко потребовал от Навального извинений за оскорбления."Прошу прекратить допрос, так как плохо себя чувствую", - сказал он в конце своей речи.Сторона Навального была против прекращения допроса и обнародования протокола допроса Артеменко со следователем, ссылаясь на некорректность использования в данном случае письменных материалов в суде.После этого в суде начали зачитывать показания, которые Артеменко дал следователю в прошлом году.Дело о клевете в отношении Навального возбудили из-за его комментариев к видео, на котором ветеран Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений в конституцию. В конце августа суд решил приостановить процесс в связи с болезнью Навального – на тот момент он был в Германии, но в январе вернулся в Россию и был задержан.Навальному вменяется клевета (часть 2 статьи 128.1 УК РФ). Ранее статья не предполагала наказания в виде лишения свободы, однако в конце 2020 года президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон об усилении уголовной ответственности за клевету в интернете, и теперь за подобное нарушение теперь может грозить двухлетний срок.

https://ria.ru/20210205/trebovanie-1596163088.html

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Кадры с Навальным на суде по делу о клевете на ветерана Бабушкинский районный суд Москвы. Кадры оппозиционного политика Алексея Навального, обвиняемого в клевете (статья 128.1 УК). Потерпевшим проходит ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко. 2021-02-05T13:19 true PT0M08S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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владимир путин, германия, россия, алексей навальный, общество