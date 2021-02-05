https://ria.ru/20210205/navalnyy-1596140411.html
Судья сделала замечание Навальному после возобновления процесса
Судья сделала замечание Навальному после возобновления процесса
Алексей Навальный получил замечание от судьи за неоднократные пререкания и выступления без разрешения суда, передает корреспондент РИА Новости из зала... РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T11:48
2021-02-05T11:48
2021-02-05T13:37
россия
владимир путин
германия
алексей навальный
происшествия
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Алексей Навальный получил замечание от судьи за неоднократные пререкания и выступления без разрешения суда, передает корреспондент РИА Новости из зала Бабушкинского суда."Я бы хотел обратить внимание суда, что потерпевший отвечает на вопросы с чужой подачи", - сказал Навальный, после чего судья сделала ему замечание."Я делаю вам замечание относительно вашего поведения в суде", - сказала судья.Дело о клевете в отношении Навального возбудили из-за его комментариев к видео, на котором ветеран Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений в конституцию. В конце августа суд решил приостановить процесс в связи с болезнью Навального – на тот момент он был в Германии, но в январе вернулся в Россию и был задержан.Навальному вменяется клевета (часть 2 статьи 128.1 УК РФ). Ранее статья не предполагала наказания в виде лишения свободы, однако в конце 2020 года президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон об усилении уголовной ответственности за клевету в интернете, и теперь за подобное нарушение теперь может грозить двухлетний срок.
https://ria.ru/20210205/trebovanie-1596163088.html
россия
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Кадры с Навальным на суде по делу о клевете на ветерана
Бабушкинский районный суд Москвы.
Кадры оппозиционного политика Алексея Навального, обвиняемого в клевете (статья 128.1 УК).
Потерпевшим проходит ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко.
2021-02-05T11:48
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Обстановка у здания Бабушкинского суда, где слушается дело Навального о клевете
Обстановка у здания Бабушкинского суда, где слушается дело Навального о клевете
2021-02-05T11:48
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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россия, владимир путин, германия, алексей навальный, происшествия