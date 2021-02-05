https://ria.ru/20210205/mvd-1596148279.html

РБК: МВД планирует объединить два ключевых подразделения

РБК: МВД планирует объединить два ключевых подразделения

В Министерстве внутренних дел решили объединить два ключевых подразделения, сообщает РБК со ссылкой на источники в правоохранительных органах. РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T12:16

2021-02-05T12:16

2021-02-05T13:02

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

безопасность

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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. В Министерстве внутренних дел решили объединить два ключевых подразделения, сообщает РБК со ссылкой на источники в правоохранительных органах.В соответствии с изменениями, оперативно-поисковое бюро войдет в состав бюро специальных технических мероприятий. По информации издания, новый совместный проект ФСБ и МВД представят на ежегодной коллегии российской полиции в марте.Отмечается, что в результате объединения Федеральная служба безопасности усилит контроль за оперативно-разыскной деятельностью и получит доступ к базе данных, в которой содержится информация обо всех оперативных разработках МВД с 1990-х. Работу подразделения будет курировать заместитель руководителя бюро специальных технических мероприятий.

https://ria.ru/20210205/telefon-1596140255.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство внутренних дел рф (мвд россии), безопасность