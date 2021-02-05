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РБК: МВД планирует объединить два ключевых подразделения
РБК: МВД планирует объединить два ключевых подразделения
В Министерстве внутренних дел решили объединить два ключевых подразделения, сообщает РБК со ссылкой на источники в правоохранительных органах. РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T12:16
2021-02-05T12:16
2021-02-05T13:02
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
безопасность
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. В Министерстве внутренних дел решили объединить два ключевых подразделения, сообщает РБК со ссылкой на источники в правоохранительных органах.В соответствии с изменениями, оперативно-поисковое бюро войдет в состав бюро специальных технических мероприятий. По информации издания, новый совместный проект ФСБ и МВД представят на ежегодной коллегии российской полиции в марте.Отмечается, что в результате объединения Федеральная служба безопасности усилит контроль за оперативно-разыскной деятельностью и получит доступ к базе данных, в которой содержится информация обо всех оперативных разработках МВД с 1990-х. Работу подразделения будет курировать заместитель руководителя бюро специальных технических мероприятий.
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министерство внутренних дел рф (мвд россии), безопасность