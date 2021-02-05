https://ria.ru/20210205/mtsk-1596131757.html
Человек упал на рельсы на станции МЦК "Андроновка"
Человек упал на рельсы на станции МЦК "Андроновка"
Человек упал на рельсы с платформы станции МЦК "Андроновка" на востоке Москвы, информация о пострадавшем уточняется, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T11:03
2021-02-05T11:03
2021-02-05T11:03
московское центральное кольцо (мцк)
москва
происшествия
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Человек упал на рельсы с платформы станции МЦК "Андроновка" на востоке Москвы, информация о пострадавшем уточняется, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."Произошло падение человека на рельсы на станции "Андроновка", - сказал собеседник агентства.По его словам, на место происшествия вызваны спасатели. Обстоятельства ЧП и состояние пострадавшего уточняются.
https://ria.ru/20201229/obrushenie-1591486062.html
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московское центральное кольцо (мцк), москва, происшествия