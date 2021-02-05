https://ria.ru/20210205/mtsk-1596131757.html

Человек упал на рельсы на станции МЦК "Андроновка"

Человек упал на рельсы на станции МЦК "Андроновка"

Человек упал на рельсы с платформы станции МЦК "Андроновка" на востоке Москвы, информация о пострадавшем уточняется, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T11:03

2021-02-05T11:03

2021-02-05T11:03

московское центральное кольцо (мцк)

москва

происшествия

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Человек упал на рельсы с платформы станции МЦК "Андроновка" на востоке Москвы, информация о пострадавшем уточняется, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."Произошло падение человека на рельсы на станции "Андроновка", - сказал собеседник агентства.По его словам, на место происшествия вызваны спасатели. Обстоятельства ЧП и состояние пострадавшего уточняются.

https://ria.ru/20201229/obrushenie-1591486062.html

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московское центральное кольцо (мцк), москва, происшествия