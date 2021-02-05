https://ria.ru/20210205/mosgorsud-1596234891.html

Мосгорсуд назвал число арестованных и оштрафованных на незаконных акциях

Мосгорсуд назвал число арестованных и оштрафованных на незаконных акциях

Столичными судами в период с 23 января по 2 февраля зарегистрировано 4908 дел, связанных с прошедшими несогласованными акциями, арестовано 972 человека,... РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T18:42

2021-02-05T18:42

2021-02-05T20:32

алексей навальный

дмитрий песков

владимир путин

россия

московский городской суд

москва

происшествия

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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Столичными судами в период с 23 января по 2 февраля зарегистрировано 4908 дел, связанных с прошедшими несогласованными акциями, арестовано 972 человека, оштрафовано 1232, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда."Из 54 дел по статье 19.3 КоАП ("Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции". — Прим. ред.) уже рассмотрены 35 дел: 30 гражданам назначен административный арест, пяти — административный штраф. Из 4854 дел по статье 20.2 КоАП ("Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания". — Прим. ред.) уже рассмотрены 2169 дел: 942 гражданам назначен административный арест, 1227 — административный штраф", — рассказал собеседник агентства.В инстанции уточнили, что к настоящему моменту рассмотрены не все протоколы, разбирательства по ним продолжаются.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, а также 2 февраля после решения суда по делу Алексея Навального.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. По словам Владимира Путина, право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно".

https://ria.ru/20210205/aktsii-1596169554.html

https://ria.ru/20210205/arest-1596117681.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей навальный, дмитрий песков, владимир путин, россия, московский городской суд, москва, происшествия