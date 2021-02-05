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https://ria.ru/20210205/mosgorsud-1596234891.html
Мосгорсуд назвал число арестованных и оштрафованных на незаконных акциях
Мосгорсуд назвал число арестованных и оштрафованных на незаконных акциях
Столичными судами в период с 23 января по 2 февраля зарегистрировано 4908 дел, связанных с прошедшими несогласованными акциями, арестовано 972 человека,... РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T18:42
2021-02-05T20:32
алексей навальный
дмитрий песков
владимир путин
россия
московский городской суд
москва
происшествия
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Столичными судами в период с 23 января по 2 февраля зарегистрировано 4908 дел, связанных с прошедшими несогласованными акциями, арестовано 972 человека, оштрафовано 1232, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда."Из 54 дел по статье 19.3 КоАП ("Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции". — Прим. ред.) уже рассмотрены 35 дел: 30 гражданам назначен административный арест, пяти — административный штраф. Из 4854 дел по статье 20.2 КоАП ("Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания". — Прим. ред.) уже рассмотрены 2169 дел: 942 гражданам назначен административный арест, 1227 — административный штраф", — рассказал собеседник агентства.В инстанции уточнили, что к настоящему моменту рассмотрены не все протоколы, разбирательства по ним продолжаются.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, а также 2 февраля после решения суда по делу Алексея Навального.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. По словам Владимира Путина, право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно".
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алексей навальный, дмитрий песков, владимир путин, россия, московский городской суд, москва, происшествия

Мосгорсуд назвал число арестованных и оштрафованных на незаконных акциях

18:42 05.02.2021 (обновлено: 20:32 05.02.2021)
 
© РИА Новости / Илья ПиталевСотрудники правоохранительных органов во время несанкционированной акции сторонников в Москве
Сотрудники правоохранительных органов во время несанкционированной акции сторонников в Москве - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Столичными судами в период с 23 января по 2 февраля зарегистрировано 4908 дел, связанных с прошедшими несогласованными акциями, арестовано 972 человека, оштрафовано 1232, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда.
"Из 54 дел по статье 19.3 КоАП ("Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции". — Прим. ред.) уже рассмотрены 35 дел: 30 гражданам назначен административный арест, пяти — административный штраф. Из 4854 дел по статье 20.2 КоАП ("Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания". — Прим. ред.) уже рассмотрены 2169 дел: 942 гражданам назначен административный арест, 1227 — административный штраф", — рассказал собеседник агентства.
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В инстанции уточнили, что к настоящему моменту рассмотрены не все протоколы, разбирательства по ним продолжаются.
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, а также 2 февраля после решения суда по делу Алексея Навального.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. По словам Владимира Путина, право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно".
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Алексей НавальныйДмитрий ПесковВладимир ПутинРоссияМосковский городской судМоскваПроисшествия
 
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