https://ria.ru/20210205/moroz-1596217841.html

МЧС предупредило об аномальных морозах в Москве

МЧС предупредило об аномальных морозах в Москве

Спасатели предупредили жителей и гостей столицы об аномальных морозах 7-11 февраля, сообщается на сайте ГУМЧС России по Москве. РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T17:38

2021-02-05T17:38

2021-02-05T17:38

россия

татьяна позднякова

федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)

москва

общество

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Спасатели предупредили жителей и гостей столицы об аномальных морозах 7-11 февраля, сообщается на сайте ГУМЧС России по Москве.Ранее сообщалось, что на предстоящих выходных в Москве похолодает, ожидается морозная ветреная погода с температурами до минус 12-14 в дневные часы. Как добавляла главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова, самыми холодными днями этой зимы в Москве могут стать 9-10 февраля, в ночные часы ожидается до минус 25-30 градусов, дневная температура может опуститься до минус 17 градусов."По прогнозам синоптиков Росгидромет, с 7 по 11 февраля в Москве ожидается аномально-холодная погода, со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 7-12 градусов Цельсия", - говорится в сообщении.Спасатели рекомендуют не использовать для обогрева помещений не предназначенные для этого электроприборы, при использовании электрообогревателей – не допускать перегрузки в электросети и не оставлять их без присмотра, а также не оставлять детей одних в помещении с включенными обогревателями.

https://ria.ru/20210202/pogoda-1595687565.html

россия

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россия, татьяна позднякова, федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), москва, общество