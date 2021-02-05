https://ria.ru/20210205/monastyr-1596150600.html

Епархия зарегистрировала захваченный Сергием монастырь как юрлицо

Епархия зарегистрировала захваченный Сергием монастырь как юрлицо

Екатеринбургская епархия зарегистрировала Среднеуральский женский монастырь, где вел свою деятельность ныне арестованный бывший схиигумен Сергий (Николай... РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T12:26

2021-02-05T12:26

2021-02-05T12:26

религия и мировоззрение

среднеуральский женский монастырь

новости - религия и мировоззрение

екатеринбург

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 фев – РИА Новости. Екатеринбургская епархия зарегистрировала Среднеуральский женский монастырь, где вел свою деятельность ныне арестованный бывший схиигумен Сергий (Николай Романов), как отдельное юрлицо, сообщили РИА Новости в пресс-службе епархии.Ранее в видео на YouTube-канале "Среднеуральский женский монастырь" монахиня заявила, что сторонники Сергия ожидают в ближайшее время силового захвата монастыря со стороны екатеринбургской епархии."В январе 2021 года екатеринбургская епархия зарегистрировала Среднеуральский женский монастырь в качестве отдельного юридического лица. До этого момента деятельность этого монастыря проходила через юридическое лицо екатеринбургской епархии. В свое время Среднеуральский монастырь не зарегистрировался в органах юстиции, поскольку его насельники страшились принятия налоговых документов учета и предпочитали минимизировать количество каких-либо документов", - говорится в сообщении.Теперь епархия приводит в должный канонический и юридический порядок статус монастыря, что обычно происходит сразу после постановления Священного Синода об открытии новой обители. Руководителем монастыря с 2005 года канонически, а теперь и формально является игумения Варвара (Крыгина), подчеркивает епархия."Екатеринбургская епархия не может знать доподлинно о причинах панических страхов, царящих среди последователей бывшего схиигумена, поскольку не давала к ним поводов. У епархии нет ни намерений кого-то захватывать, ни возможностей это сделать", - отмечается в сообщении.Секретарь епархиального совета игумен Вениамин (Райников) заявил, что екатеринбургская епархия к силовым структурам с просьбой брать штурмом монастырь не обращалась."Источник возникшей паники не имеет отношения к екатеринбургской епархии", - приводятся в сообщении слова Райникова.Бывший схиигумен Сергий был задержан ночью 29 декабря в Среднеуральском женском монастыре во время штурма ОМОНа, после допроса его доставили в Москву из Екатеринбурга. Басманный суд в Москве в тот же день арестовал Романова на два месяца. Бывший монах обвиняется по статьям о склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и вероисповедания и самоуправстве (часть 3 статьи 110.1 УК РФ, часть 3 статьи 148 УК РФ, пункты "в", "д" части 1 статья 330 УК РФ).Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Позднее церковный суд лишил его сана, но он продолжил проводить богослужения и вести активную публичную деятельность. В сентябре прошлого года Романов был отлучен от Церкви.

https://ria.ru/20210127/moguchev-1594760451.html

https://ria.ru/20210120/eks-skhiigumen-1593898750.html

екатеринбург

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среднеуральский женский монастырь, новости - религия и мировоззрение, екатеринбург