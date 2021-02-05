https://ria.ru/20210205/mishustin-1596153971.html
Мишустин: ряд стран используют последствия пандемии в своих интересах
Мишустин: ряд стран используют последствия пандемии в своих интересах
Некоторые страны используют последствия пандемии коронавируса в своих интересах, с каждым годом в мире усиливаются санкции, протекционизм и недобросовестная... РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T12:40
2021-02-05T12:40
2021-02-05T12:40
россия
евразийский экономический союз
михаил мишустин
алма-ата
в мире
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АЛМА-АТА, 5 фев - РИА Новости. Некоторые страны используют последствия пандемии коронавируса в своих интересах, с каждым годом в мире усиливаются санкции, протекционизм и недобросовестная конкуренция, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Казалось бы, распространение опасного заболевания подорвало экономическую активность в большинстве стран мира... но вместо того, чтобы пересмотреть свои позиции, наладить сотрудничество для борьбы с последствиями пандемии, к сожалению, некоторые государства используют сложившуюся ситуацию в своих интересах", - сказал Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) в пятницу в Алма-Ате.Он добавил, что все это может привести к непредсказуемым, даже опасным последствиям."С каждым годом усиливаются экономические санкции, протекционизм, обостряются торговые войны, и в этих условиях нашим приоритетом должно стать развитие в рамках союза промышленной кооперации и выведение государственных программ по импортозамещению на наднациональный уровень", - сказал Мишустин.Он рассчитывает, что страны союза оперативно приступят к реализации достигнутых договоренностей в этой сфере.
https://ria.ru/20210205/mishustin-1596119532.html
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россия, евразийский экономический союз, михаил мишустин, алма-ата, в мире