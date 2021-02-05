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https://ria.ru/20210205/mishustin-1596119532.html
Мишустин рассказал о рисках отсутствия в ЕАЭС общих цифровых систем
Мишустин рассказал о рисках отсутствия в ЕАЭС общих цифровых систем
Партнеры по ЕАЭС демонстрируют острожный подход к внедрению совместных цифровых платформ, есть попытки сохранить национальные правила, но угрозу суверенитетам... РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T09:59
2021-02-05T10:01
россия
евразийский экономический союз
михаил мишустин
евразийская экономическая комиссия
казахстан
технологии
экономика
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АЛМА-АТА, 5 фев - РИА Новости. Партнеры по ЕАЭС демонстрируют острожный подход к внедрению совместных цифровых платформ, есть попытки сохранить национальные правила, но угрозу суверенитетам несут не общие цифровые системы, а их отсутствие, и если затягивать цифровизацию и унификацию таможенного администрирования, приднтся вернуться к контрольным мерам на внутренних границах стран союза, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."На практике мы видим, скажу откровенно, осторожный подход партнеров к цифровизации на пространстве "пятерки". К сожалению, есть попытки перенести сроки внедрения совместных цифровых платформ, сохранять национальные правила и системы", - сказал Мишустин в пятницу на пленарной сессии Almaty Digital Forum 2021 в Казахстане.Он уточнил, что это очень заметно по тому, как в Евразийской экономической комиссии идут дискуссии по введению систем регистрации лекарственных препаратов, цифровых паспортов транспортных средств, систем прослеживаемости и маркировки товаров.Мишустин отметил, что совместная цифровая платформа ЕАЭС должна быть нацелена на улучшение жизни людей и условий ведения бизнеса."Только так люди почувствуют, что интеграция действительно несет пользу. Цифровая платформа будет способствовать устранению барьеров, которые мешают формированию единого рынка товаров, услуг, капитала и рабочей силы в рамках союза. Она должна строиться с учетом национальных интересов и с сопряжением наших информационных систем. Только так, вместе, мы сможем эффективно развивать наши экономики", - считает он.
https://ria.ru/20210205/ogranicheniya-1596115174.html
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россия, евразийский экономический союз, михаил мишустин, евразийская экономическая комиссия, казахстан, технологии, экономика

Мишустин рассказал о рисках отсутствия в ЕАЭС общих цифровых систем

09:59 05.02.2021 (обновлено: 10:01 05.02.2021)
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин принимает участие в пленарной сессии форума Digital Almaty 2021
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин принимает участие в пленарной сессии форума Digital Almaty 2021 - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
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АЛМА-АТА, 5 фев - РИА Новости. Партнеры по ЕАЭС демонстрируют острожный подход к внедрению совместных цифровых платформ, есть попытки сохранить национальные правила, но угрозу суверенитетам несут не общие цифровые системы, а их отсутствие, и если затягивать цифровизацию и унификацию таможенного администрирования, приднтся вернуться к контрольным мерам на внутренних границах стран союза, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"На практике мы видим, скажу откровенно, осторожный подход партнеров к цифровизации на пространстве "пятерки". К сожалению, есть попытки перенести сроки внедрения совместных цифровых платформ, сохранять национальные правила и системы", - сказал Мишустин в пятницу на пленарной сессии Almaty Digital Forum 2021 в Казахстане.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарной сессии форума Digital Almaty 2021 - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
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Он уточнил, что это очень заметно по тому, как в Евразийской экономической комиссии идут дискуссии по введению систем регистрации лекарственных препаратов, цифровых паспортов транспортных средств, систем прослеживаемости и маркировки товаров.
"Коллеги, мне кажется, угрозу нашим экономикам и суверенитетам несут не общие цифровые платформы и системы, а именно их отсутствие. Если не заниматься их созданием, чтобы обеспечить прозрачность общих товарных рынков, то по сути это будет равносильно восстановлению таможни на границах между нашими странами. Это то, от чего мы уходили, создавая союз. Если затягивать цифровизацию и унификацию, в том числе таможенного администрирования, других видов контроля на внешнем контуре, для всех одинакового, придется вернуться к контрольным мерам на внутренних границах", - добавил премьер РФ.
Мишустин отметил, что совместная цифровая платформа ЕАЭС должна быть нацелена на улучшение жизни людей и условий ведения бизнеса.
"Только так люди почувствуют, что интеграция действительно несет пользу. Цифровая платформа будет способствовать устранению барьеров, которые мешают формированию единого рынка товаров, услуг, капитала и рабочей силы в рамках союза. Она должна строиться с учетом национальных интересов и с сопряжением наших информационных систем. Только так, вместе, мы сможем эффективно развивать наши экономики", - считает он.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарной сессии форума Digital Almaty 2021 - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
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РоссияЕвразийский экономический союзМихаил МишустинЕвразийская экономическая комиссияКазахстанТехнологииЭкономика
 
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