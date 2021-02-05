https://ria.ru/20210205/mishustin-1596119532.html

Мишустин рассказал о рисках отсутствия в ЕАЭС общих цифровых систем

Мишустин рассказал о рисках отсутствия в ЕАЭС общих цифровых систем

Партнеры по ЕАЭС демонстрируют острожный подход к внедрению совместных цифровых платформ, есть попытки сохранить национальные правила, но угрозу суверенитетам... РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T09:59

2021-02-05T09:59

2021-02-05T10:01

россия

евразийский экономический союз

михаил мишустин

евразийская экономическая комиссия

казахстан

технологии

экономика

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АЛМА-АТА, 5 фев - РИА Новости. Партнеры по ЕАЭС демонстрируют острожный подход к внедрению совместных цифровых платформ, есть попытки сохранить национальные правила, но угрозу суверенитетам несут не общие цифровые системы, а их отсутствие, и если затягивать цифровизацию и унификацию таможенного администрирования, приднтся вернуться к контрольным мерам на внутренних границах стран союза, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."На практике мы видим, скажу откровенно, осторожный подход партнеров к цифровизации на пространстве "пятерки". К сожалению, есть попытки перенести сроки внедрения совместных цифровых платформ, сохранять национальные правила и системы", - сказал Мишустин в пятницу на пленарной сессии Almaty Digital Forum 2021 в Казахстане.Он уточнил, что это очень заметно по тому, как в Евразийской экономической комиссии идут дискуссии по введению систем регистрации лекарственных препаратов, цифровых паспортов транспортных средств, систем прослеживаемости и маркировки товаров.Мишустин отметил, что совместная цифровая платформа ЕАЭС должна быть нацелена на улучшение жизни людей и условий ведения бизнеса."Только так люди почувствуют, что интеграция действительно несет пользу. Цифровая платформа будет способствовать устранению барьеров, которые мешают формированию единого рынка товаров, услуг, капитала и рабочей силы в рамках союза. Она должна строиться с учетом национальных интересов и с сопряжением наших информационных систем. Только так, вместе, мы сможем эффективно развивать наши экономики", - считает он.

https://ria.ru/20210205/ogranicheniya-1596115174.html

https://ria.ru/20210205/mishustin-1596111664.html

россия

казахстан

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россия, евразийский экономический союз, михаил мишустин, евразийская экономическая комиссия, казахстан, технологии, экономика