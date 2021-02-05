https://ria.ru/20210205/mishustin-1596113586.html

Мишустин рассказал о важности создания своих цифровых платформ

Мишустин рассказал о важности создания своих цифровых платформ

Пандемия коронавируса обострила стратегические вызовы и угрозы в цифровой сфере, не имеющие своих цифровых платформ страны рискуют попасть в политическую и... РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T09:05

2021-02-05T09:05

2021-02-05T10:02

россия

евразийский экономический союз

михаил мишустин

казахстан

технологии

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АЛМА-АТА, 5 фев - РИА Новости. Пандемия коронавируса обострила стратегические вызовы и угрозы в цифровой сфере, не имеющие своих цифровых платформ страны рискуют попасть в политическую и экономическую зависимость от чужих цифровых решений, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин."Пандемия не только ускорила цифровую трансформацию, но и обострила связанные с этим стратегические вызовы и угрозы. Страны, у которых нет собственных цифровых платформ, рискуют попасть в информационную, политическую, экономическую зависимость от чужих цифровых решений", - сказал Мишустин в пятницу на пленарной сессии Almaty Digital Forum 2021 в Казахстане.Он отметил, что ЕАЭС должен помочь странам-участникам союза развивать собственную общую цифровую платформу, при этом сохраняя национальный суверенитет.

https://ria.ru/20210205/mishustin-1596111664.html

россия

казахстан

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россия, евразийский экономический союз, михаил мишустин, казахстан, технологии