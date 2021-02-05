https://ria.ru/20210205/mironov-1596198650.html

Миронов призвал возбудить дело из-за слов Невзорова о Космодемьянской

Миронов призвал возбудить дело из-за слов Невзорова о Космодемьянской

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов призвал возбудить уголовное дело по факту оскорбительных высказываний журналиста Александра Невзорова о Зое... РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T16:12

2021-02-05T16:12

2021-02-05T16:12

россия

российское военно-историческое общество (рвио)

сергей миронов

госдума рф

генеральная прокуратура рф

александр невзоров

владимир путин

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов призвал возбудить уголовное дело по факту оскорбительных высказываний журналиста Александра Невзорова о Зое Космодемьянской.Ранее РВИО сообщило, что направило заявление в Генпрокуратуру с просьбой проверить высказывания Невзорова о Зое Космодемьянской на предмет нарушения статьи Уголовного кодекса РФ о реабилитации нацизма. Как отмечалось в заявлении РВИО, 3 февраля Невзоров в эфире радиостанции "Эхо Москвы" сказал, что Космодемьянская не совершала подвиг, а была фанатиком, исполнявшим преступный приказ."Выражаю крайнее возмущение домыслами о героизме советских людей в годы Великой Отечественной, прозвучавшими 3 февраля в программе "Невзоровские среды" радиостанции "Эхо Москвы". Недавно президент РФ Владимир Путин рекомендовал Госдуме установить запрет на публичное отождествление роли СССР и фашистской Германии во Второй мировой войне. Это правильный шаг. Но вчерашний демарш не просто ставит на одну доску палачей и героев, а меняет их местами. Ведь это не фашистские захватчики, а патриоты, оказывается, обрекали на смерть "несчастных русских крестьян". Чтобы на такое отреагировать должным образом, новые нормы не нужны. У нас есть пункт 2 статьи 354.1. УК РФ "Реабилитация нацизма", по которому можно сесть на пять лет. Самое время его применить", - написал Миронов в своем Telegram-канале.Политик видит закономерность в том, что именно подвиг Зои Космодемьянской вызывает патологическую ненависть "либеральных русофобов". "Самопожертвование, верность родине – эти вещи недоступны пониманию этой публики, что обнажает их ущербность и страшно бесит. И тогда сытые жлобы, сидя в теплой студии, начинают рассуждать, что так или не так сделала девочка, которая в ночь и мороз шла в тыл врага, такой или не такой приказ она выполняла", - подчеркнул лидер эсеров.Зоя Космодемьянская (1923-1941) - партизанка, красноармеец, разведчица диверсионной бригады Западного фронта. Космодемьянская была схвачена фашистами в подмосковной деревне Петрищево при попытке поджога дома на оккупированной территории. Ее пытали и казнили через повешение 29 ноября 1941 года. Она стала первой из 89 женщин-Героев Советского Союза, удостоенных этого высокого звания в годы Великой Отечественной войны.

https://ria.ru/20210205/nevzorov-1596187838.html

https://ria.ru/20200508/1571146491.html

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германия

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россия, российское военно-историческое общество (рвио), сергей миронов, госдума рф, генеральная прокуратура рф, александр невзоров, владимир путин, германия, ссср, общество