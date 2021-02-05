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Кайли Миноуг выходит замуж впервые в 52 года
Кайли Миноуг выходит замуж впервые в 52 года
Австралийская певица и актриса Кайли Миноуг собралась замуж за 46-летнего креативного директора британского журнала GQ Пола Соломонса. РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T17:26
2021-02-05T17:56
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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Австралийская певица и актриса Кайли Миноуг собралась замуж за 46-летнего креативного директора британского журнала GQ Пола Соломонса.Ранее она встречалась со многими известными музыкантами и актерами, но до свадьбы дело не доходило.Если на этот раз ничто не помешает паре, то это будет первый официальный брак 52-летней Миноуг. С Полом Кайли встречается с 2018 года, в ее Instagram иногда появлялись совместные фото с возлюбленным.О том, что уже состоялась помолвка, подтвердила изданию Daily Mail мачеха Пола Глория Соломонс."Она (Кайли) очень милая, и я так счастлива, что они помолвлены! Это замечательно. Но, простите, я не могу вам сказать большего, потому что меня просили об этом. Я уважаю моего сына и слишком уважаю Кайли, чтобы наговорить лишнего", – сказала Глория журналистам.На вопрос, где именно будет проходить свадебная церемония, она ответила, что не знает.
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новости культуры, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, актеры, кайли миноуг, свадьба

Кайли Миноуг выходит замуж впервые в 52 года

17:26 05.02.2021 (обновлено: 17:56 05.02.2021)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкКайли Миноуг
Кайли Миноуг - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Австралийская певица и актриса Кайли Миноуг собралась замуж за 46-летнего креативного директора британского журнала GQ Пола Соломонса.
Ранее она встречалась со многими известными музыкантами и актерами, но до свадьбы дело не доходило.
Если на этот раз ничто не помешает паре, то это будет первый официальный брак 52-летней Миноуг. С Полом Кайли встречается с 2018 года, в ее Instagram иногда появлялись совместные фото с возлюбленным.
О том, что уже состоялась помолвка, подтвердила изданию Daily Mail мачеха Пола Глория Соломонс.
"Она (Кайли) очень милая, и я так счастлива, что они помолвлены! Это замечательно. Но, простите, я не могу вам сказать большего, потому что меня просили об этом. Я уважаю моего сына и слишком уважаю Кайли, чтобы наговорить лишнего", – сказала Глория журналистам.
На вопрос, где именно будет проходить свадебная церемония, она ответила, что не знает.
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