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Кайли Миноуг выходит замуж впервые в 52 года

Кайли Миноуг выходит замуж впервые в 52 года

Австралийская певица и актриса Кайли Миноуг собралась замуж за 46-летнего креативного директора британского журнала GQ Пола Соломонса. РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T17:26

2021-02-05T17:26

2021-02-05T17:56

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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Австралийская певица и актриса Кайли Миноуг собралась замуж за 46-летнего креативного директора британского журнала GQ Пола Соломонса.Ранее она встречалась со многими известными музыкантами и актерами, но до свадьбы дело не доходило.Если на этот раз ничто не помешает паре, то это будет первый официальный брак 52-летней Миноуг. С Полом Кайли встречается с 2018 года, в ее Instagram иногда появлялись совместные фото с возлюбленным.О том, что уже состоялась помолвка, подтвердила изданию Daily Mail мачеха Пола Глория Соломонс."Она (Кайли) очень милая, и я так счастлива, что они помолвлены! Это замечательно. Но, простите, я не могу вам сказать большего, потому что меня просили об этом. Я уважаю моего сына и слишком уважаю Кайли, чтобы наговорить лишнего", – сказала Глория журналистам.На вопрос, где именно будет проходить свадебная церемония, она ответила, что не знает.

https://ria.ru/20210130/anderson-1595176283.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, актеры, кайли миноуг, свадьба