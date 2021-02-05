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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210205/migranty-1596236365.html
Фонд помощи РПЦ организует для детей мигрантов бесплатный детсад в Москве
Фонд помощи РПЦ организует для детей мигрантов бесплатный детсад в Москве
Церковный фонд помощи мигрантам "Рядом дом" будет регулярно выдавать трудящимся в Москве иностранцам продуктовые гуманитарные наборы, вещи и медикаменты, а... РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T18:50
2021-02-05T18:50
религия и мировоззрение
московский патриархат
новости - религия и мировоззрение
москва
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Церковный фонд помощи мигрантам "Рядом дом" будет регулярно выдавать трудящимся в Москве иностранцам продуктовые гуманитарные наборы, вещи и медикаменты, а также планирует организовать для детей приезжих бесплатный детский сад и помогать им с жильем, сообщил организатор фонда священник Дионисий Гришков.По его словам, в период пандемии фонд "Рядом дом" начал развивать системную гуманитарную помощь мигрантам."С конца марта 2020 года мы организовали еженедельные раздачи продуктов. Сейчас продуктовая помощь оказывается регулярно. В неделю мы выдаем продуктовые наборы 4-5 семьям. Эти продукты мы приобретаем на собственные средства. В конце года мы также начали завозить на наш склад вещи и медикаменты, которые будем выдавать нашим подопечным", - сказал Гришков, слова которого приводит в пятницу сайт Московского патриархата.Руководитель фонда отметил, что планируется также "организовать бесплатный детский сад для детей мигрантов и оказывать помощь иностранцам с жильем - снимать жилье для тех, кто попал в трудную жизненную ситуацию".В целом, в деятельности церковного фонда священник отметил три этапа развития работы с мигрантами. Первый проект появился в 2018 году – создание первой в Москве бесплатной школы русского языка для детей мигрантов."Мы организовали несколько образовательных бесплатных групп и помогали детям готовиться к поступлению в русскую школу. Постепенно эта деятельность развивалась, количество групп и детей увеличивались. Если сначала занятия проходили один раз в неделю, по воскресеньям, то сейчас - три раза в неделю для шести групп и по шести направлениям. Мы выстроили системную работу по обучению детей. По сути это бесплатное и доступное репетиторство", - рассказал Гришков.В 2019 году сотрудники фонда запустили второй проект помощи мигрантам — медицинский кабинет. Изначально он располагался на базе столичной церковной больницы в честь святителя Алексия Московского. В кабинете принимал врач общей специальности — терапевт, который давал уже направление в городскую больницу. В больнице за счет средств фонда можно было получить те или иные медицинские услуги."В 2020 году мы получили поддержку Федерального агентства по делам национальностей, благодаря этому мы развили и укрепили наш медицинский проект. Мы смогли оплатить несколько дорогостоящих высокотехнологичных операций для мигрантов и стали делать плановые операции на регулярной основе – 3-4 операции в месяц", - проинформировал организатор церковного фонда.
https://ria.ru/20200603/1572431961.html
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московский патриархат, новости - религия и мировоззрение, москва

Фонд помощи РПЦ организует для детей мигрантов бесплатный детсад в Москве

18:50 05.02.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУчащаяся вечерней школы № 90 во время урока русского языка
Учащаяся вечерней школы № 90 во время урока русского языка - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Церковный фонд помощи мигрантам "Рядом дом" будет регулярно выдавать трудящимся в Москве иностранцам продуктовые гуманитарные наборы, вещи и медикаменты, а также планирует организовать для детей приезжих бесплатный детский сад и помогать им с жильем, сообщил организатор фонда священник Дионисий Гришков.
По его словам, в период пандемии фонд "Рядом дом" начал развивать системную гуманитарную помощь мигрантам.
"С конца марта 2020 года мы организовали еженедельные раздачи продуктов. Сейчас продуктовая помощь оказывается регулярно. В неделю мы выдаем продуктовые наборы 4-5 семьям. Эти продукты мы приобретаем на собственные средства. В конце года мы также начали завозить на наш склад вещи и медикаменты, которые будем выдавать нашим подопечным", - сказал Гришков, слова которого приводит в пятницу сайт Московского патриархата.
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Руководитель фонда отметил, что планируется также "организовать бесплатный детский сад для детей мигрантов и оказывать помощь иностранцам с жильем - снимать жилье для тех, кто попал в трудную жизненную ситуацию".
В целом, в деятельности церковного фонда священник отметил три этапа развития работы с мигрантами. Первый проект появился в 2018 году – создание первой в Москве бесплатной школы русского языка для детей мигрантов.
"Мы организовали несколько образовательных бесплатных групп и помогали детям готовиться к поступлению в русскую школу. Постепенно эта деятельность развивалась, количество групп и детей увеличивались. Если сначала занятия проходили один раз в неделю, по воскресеньям, то сейчас - три раза в неделю для шести групп и по шести направлениям. Мы выстроили системную работу по обучению детей. По сути это бесплатное и доступное репетиторство", - рассказал Гришков.
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В 2019 году сотрудники фонда запустили второй проект помощи мигрантам — медицинский кабинет. Изначально он располагался на базе столичной церковной больницы в честь святителя Алексия Московского. В кабинете принимал врач общей специальности — терапевт, который давал уже направление в городскую больницу. В больнице за счет средств фонда можно было получить те или иные медицинские услуги.
"В 2020 году мы получили поддержку Федерального агентства по делам национальностей, благодаря этому мы развили и укрепили наш медицинский проект. Мы смогли оплатить несколько дорогостоящих высокотехнологичных операций для мигрантов и стали делать плановые операции на регулярной основе – 3-4 операции в месяц", - проинформировал организатор церковного фонда.
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