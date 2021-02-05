Брифинг заместителя Министра иностранных дел России Сергея Рябкова
10 февраля в 12:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится брифинг заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации Сергея РЯБКОВА о контроле над вооружениями и по вопросам стратегической стабильности, который пройдет в День дипломатического работника.
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3 февраля Россия и США обменялись нотами о завершении внутренних процедур, необходимых для продления действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений до 5 февраля 2026 года.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
3 февраля Россия и США обменялись нотами о завершении внутренних процедур, необходимых для продления действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений до 5 февраля 2026 года.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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