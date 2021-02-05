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Брифинг заместителя Министра иностранных дел России Сергея Рябкова
Брифинг заместителя Министра иностранных дел России Сергея Рябкова
10 февраля в 12:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится брифинг заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации Сергея РЯБКОВА о контроле над вооружениями и по вопросам стратегической стабильности, который пройдет в День дипломатического работника.
2021-02-05T15:29
2021-02-05T15:29
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Задать вопрос3 февраля Россия и США обменялись нотами о завершении внутренних процедур, необходимых для продления действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений до 5 февраля 2026 года.Обращаем Ваше внимание, что в&nbsp;целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в&nbsp;онлайн-режиме. По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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353
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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353
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Брифинг заместителя Министра иностранных дел России Сергея Рябкова

15:29 05.02.2021
 
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10 февраля в 12:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится брифинг заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации Сергея РЯБКОВА о контроле над вооружениями и по вопросам стратегической стабильности, который пройдет в День дипломатического работника.
Задать вопрос

3 февраля Россия и США обменялись нотами о завершении внутренних процедур, необходимых для продления действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений до 5 февраля 2026 года.

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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