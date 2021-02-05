Меркель ответила на угрозы США "Северному потоку — 2"
19:01 05.02.2021 (обновлено: 20:53 05.02.2021)
© REUTERS / Stine Jacobsen/File PhotoПодготовка трубы для строительства газопровода Nord Stream 2 в Балтийском море
БЕРЛИН, 5 фев - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что считает расхождения среди стран Запада, в том числе с США, по проекту "Северный поток — 2" не такими большими, как кажется.
"Что касается "Северного потока — 2", то мы часто говорили о том, что с одной стороны, это экономический проект, с другой стороны, у него есть политические последствия, и это играет большую роль в трансатлантических отношениях", - сказала Меркель на пресс-конференции по итогам виртуального заседания Совета по обороне и безопасности ФРГ и Франции.
Меркель напомнила, что в ЕС были приняты законодательные изменения в этом контексте, а именно так называемый Третий энергетический проект. "У нас есть определенные механизмы работы, чтобы не оказаться в односторонней зависимости так, что мы окажемся в "опасных водах". С другой стороны, мы еще с холодной войны, как с немецкой стороны, но и не только, имели поставки газа, переговоры и контракты с Россией или бывшим Советским союзом", - продолжила она.
Канцлер также подчеркнула, что обсуждала с президентом Франции Эммануэлем Макроном проблематику энергоснабжения. Она пояснила, что у Франции есть атомная энергетика и потому для нее роль газа меньше, чем для Германии, которая в настоящее время заканчивает использование как атомной, так и угольной энергетики, поэтому Германии нужен газ как "переходный источник" к возобновляемой энергетике.
"Что касается администрации Байдена, то, разумеется, мы вступим в переговоры с этой администрацией", - заявила Меркель.
Она подчеркнула, что считает экстерриториальные санкции "не лучшим путем" в качестве метода урегулирования. "Я всегда это говорила, поэтому, возможно, расхождения не являются столько серьезными, какими они кажутся. Но это противоречивый проект, который будет обсуждаться в Европе, это очевидно. Но я считаю, что в рамках мной озвученных условий мы сможем найти общее решение", - добавила канцлер.
30 сентября 2019, 11:18Инфографика"Северный поток — 2"