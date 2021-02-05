https://ria.ru/20210205/merkel-1596238794.html

Меркель ответила на угрозы США "Северному потоку — 2"

Меркель ответила на угрозы США "Северному потоку — 2"

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что считает расхождения среди стран Запада, в том числе с США, по проекту "Северный поток — 2" не такими большими, как... РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T19:01

2021-02-05T19:01

2021-02-05T20:53

россия

северный поток — 2

ангела меркель

германия

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595451342_0:400:2730:1936_1920x0_80_0_0_31e345bf13adb9fc8d31f02b1620706b.jpg

БЕРЛИН, 5 фев - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что считает расхождения среди стран Запада, в том числе с США, по проекту "Северный поток — 2" не такими большими, как кажется."Что касается "Северного потока — 2", то мы часто говорили о том, что с одной стороны, это экономический проект, с другой стороны, у него есть политические последствия, и это играет большую роль в трансатлантических отношениях", - сказала Меркель на пресс-конференции по итогам виртуального заседания Совета по обороне и безопасности ФРГ и Франции.Меркель напомнила, что в ЕС были приняты законодательные изменения в этом контексте, а именно так называемый Третий энергетический проект. "У нас есть определенные механизмы работы, чтобы не оказаться в односторонней зависимости так, что мы окажемся в "опасных водах". С другой стороны, мы еще с холодной войны, как с немецкой стороны, но и не только, имели поставки газа, переговоры и контракты с Россией или бывшим Советским союзом", - продолжила она.Канцлер также подчеркнула, что обсуждала с президентом Франции Эммануэлем Макроном проблематику энергоснабжения. Она пояснила, что у Франции есть атомная энергетика и потому для нее роль газа меньше, чем для Германии, которая в настоящее время заканчивает использование как атомной, так и угольной энергетики, поэтому Германии нужен газ как "переходный источник" к возобновляемой энергетике."Что касается администрации Байдена, то, разумеется, мы вступим в переговоры с этой администрацией", - заявила Меркель.Она подчеркнула, что считает экстерриториальные санкции "не лучшим путем" в качестве метода урегулирования. "Я всегда это говорила, поэтому, возможно, расхождения не являются столько серьезными, какими они кажутся. Но это противоречивый проект, который будет обсуждаться в Европе, это очевидно. Но я считаю, что в рамках мной озвученных условий мы сможем найти общее решение", - добавила канцлер.

https://radiosputnik.ria.ru/20210205/sevpotok-1596229974.html

https://ria.ru/20190930/1559075156.html

россия

германия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, северный поток — 2, ангела меркель, германия, сша, в мире