В Татарстане вернули утерянную медаль 92-летней сестре фронтовика
16:50 05.02.2021 (обновлено: 17:26 05.02.2021)
© Фото : пресс-служба ЦВОМедаль участника Великой Отечественной войны Михаила Феоктистова торжественно передали его сестре в Татарстане
© Фото : пресс-служба ЦВО
САМАРА, 5 фев - РИА Новости. Найденную спустя почти 70 лет медаль участника Великой Отечественной войны Михаила Феоктистова торжественно передали в Татарстане его сестре Людмиле Ивановой, сообщает в пятницу пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).
© Фото : пресс-служба ЦВОМедаль участника Великой Отечественной войны Михаила Феоктистова торжественно передали его сестре в Татарстане
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Медаль участника Великой Отечественной войны Михаила Феоктистова торжественно передали его сестре в Татарстане
© Фото : пресс-служба ЦВО
© Фото : пресс-служба ЦВОМедаль участника Великой Отечественной войны Михаила Феоктистова торжественно передали его сестре в Татарстане
2 из 4
Медаль участника Великой Отечественной войны Михаила Феоктистова торжественно передали его сестре в Татарстане
© Фото : пресс-служба ЦВО
© Фото : пресс-служба ЦВОМедаль участника Великой Отечественной войны Михаила Феоктистова торжественно передали его сестре в Татарстане
3 из 4
Медаль участника Великой Отечественной войны Михаила Феоктистова торжественно передали его сестре в Татарстане
© Фото : пресс-служба ЦВО
© Фото : пресс-служба ЦВОМедаль участника Великой Отечественной войны Михаила Феоктистова торжественно передали его сестре в Татарстане
4 из 4
Медаль участника Великой Отечественной войны Михаила Феоктистова торжественно передали его сестре в Татарстане
© Фото : пресс-служба ЦВО
1 из 4
Медаль участника Великой Отечественной войны Михаила Феоктистова торжественно передали его сестре в Татарстане
© Фото : пресс-служба ЦВО
2 из 4
Медаль участника Великой Отечественной войны Михаила Феоктистова торжественно передали его сестре в Татарстане
© Фото : пресс-служба ЦВО
3 из 4
Медаль участника Великой Отечественной войны Михаила Феоктистова торжественно передали его сестре в Татарстане
© Фото : пресс-служба ЦВО
4 из 4
Медаль участника Великой Отечественной войны Михаила Феоктистова торжественно передали его сестре в Татарстане
© Фото : пресс-служба ЦВО
"В Татарстане родной сестре участника Великой Отечественной войны Феоктистова Михаила Николаевича - 92-летней Ивановой Людмиле Николаевне торжественно передали найденную спустя почти 70 лет медаль брата "За отвагу", - говорится в сообщении.
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По данным пресс-службы, торжественная передача медали прошла в военно-историческом музее Верхнеуслонского района Татарстана с участием военного комиссара и главы администрации района, представителей совета ветеранов и поискового отряда "Совесть памяти", а также членов детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "Юнармия". Перед вручением награды военкоматом была проведена реставрация медали и ее установка на стандартную колодку.
Как рассказали в пресс-службе ЦВО, долгие годы медаль хранилась у жительницы украинского города Львова, женщина не подозревала, что все медали "За отвагу" были пронумерованы. В последующем по завещанию медаль досталась другой женщине, которая передала ее третьему лицу, принявшему решение найти хозяина по номеру медали. Владельцем оказался Михаил Феоктистов, который в ноябре 1954 года во время возвращения со службы домой был убит неизвестными в Днепропетровской области.
Михаил Николаевич Феоктистов родился 4 ноября 1925 года в Верхнеуслонском районе Татарстанской АССР. За годы службы также был награжден Орденом Славы третьей степени, медалями "За взятие Вены", "За освобождение Праги" и "За победу над Германией". После Великой Отечественной войны проходил службу в должности инструктора по парашютной подготовке в одной из воинских частей Днепропетровской области Украинской ССР.
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