https://ria.ru/20210205/medal-1596205500.html

В Татарстане вернули утерянную медаль 92-летней сестре фронтовика

В Татарстане вернули утерянную медаль 92-летней сестре фронтовика

Найденную спустя почти 70 лет медаль участника Великой Отечественной войны Михаила Феоктистова торжественно передали в Татарстане его сестре Людмиле Ивановой,... РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T16:50

2021-02-05T16:50

2021-02-05T17:26

75 лет великой победы

россия

центральный военный округ

великая отечественная война (1941-1945)

республика татарстан (татарстан)

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САМАРА, 5 фев - РИА Новости. Найденную спустя почти 70 лет медаль участника Великой Отечественной войны Михаила Феоктистова торжественно передали в Татарстане его сестре Людмиле Ивановой, сообщает в пятницу пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО)."В Татарстане родной сестре участника Великой Отечественной войны Феоктистова Михаила Николаевича - 92-летней Ивановой Людмиле Николаевне торжественно передали найденную спустя почти 70 лет медаль брата "За отвагу", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, торжественная передача медали прошла в военно-историческом музее Верхнеуслонского района Татарстана с участием военного комиссара и главы администрации района, представителей совета ветеранов и поискового отряда "Совесть памяти", а также членов детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "Юнармия". Перед вручением награды военкоматом была проведена реставрация медали и ее установка на стандартную колодку.Как рассказали в пресс-службе ЦВО, долгие годы медаль хранилась у жительницы украинского города Львова, женщина не подозревала, что все медали "За отвагу" были пронумерованы. В последующем по завещанию медаль досталась другой женщине, которая передала ее третьему лицу, принявшему решение найти хозяина по номеру медали. Владельцем оказался Михаил Феоктистов, который в ноябре 1954 года во время возвращения со службы домой был убит неизвестными в Днепропетровской области.Михаил Николаевич Феоктистов родился 4 ноября 1925 года в Верхнеуслонском районе Татарстанской АССР. За годы службы также был награжден Орденом Славы третьей степени, медалями "За взятие Вены", "За освобождение Праги" и "За победу над Германией". После Великой Отечественной войны проходил службу в должности инструктора по парашютной подготовке в одной из воинских частей Днепропетровской области Украинской ССР.

https://ria.ru/20191102/1560515900.html

https://ria.ru/20210131/otnoshenie-1595371515.html

россия

республика татарстан (татарстан)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, центральный военный округ, великая отечественная война (1941-1945), республика татарстан (татарстан)