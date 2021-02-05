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https://ria.ru/20210205/marvel-1596043735.html
Сальма Хайек назвала главное отличие "Вечных" от других фильмов Marvel
Сальма Хайек назвала главное отличие "Вечных" от других фильмов Marvel
Мексикано-американская актриса Сальма Хайек в беседе с Рэйчел Смит из ET рассказала, чем предстоящий блокбастер Marvel "Вечные" будет отличаться от других... РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T02:36
2021-02-05T02:36
ричард мэдден
анджелина джоли (войт)
культура
кино и сериалы
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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Мексикано-американская актриса Сальма Хайек в беседе с Рэйчел Смит из ET рассказала, чем предстоящий блокбастер Marvel "Вечные" будет отличаться от других фильмов киновселенной. Выход ленты, созданной режиссером Хлоей Чжао, из-за пандемии коронавируса постоянно откладывается. Но Хайек уверяет, что ожидание того стоит. Сальма Хайек с нетерпением ждет премьеру "Вечных", так как полюбила своего персонажа (в блокбастере она играет Аяка — лидера "Вечных". — Прим. ред.), актерский состав и атмосферу, которую удалось создать в фильме. Вместе с Хайек в фильме также снялись: Анджелина Джоли (Тена), Ричард Мэдден (Икарис), Кумэйл Нанджиани (Кинго), Кит Харингтон (Черный рыцарь), Джемма Чан (Серси) и другие.В "Вечных" рассказывают о расе суперлюдей — защитников человечества, к появлению которых на Земле причастна внеземная цивилизация. Премьера фильма запланирована на осень 2021 года.
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ричард мэдден, анджелина джоли (войт), кино и сериалы, новости культуры, сальма хайек, marvel comics

Сальма Хайек назвала главное отличие "Вечных" от других фильмов Marvel

02:36 05.02.2021
 
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаАктриса Сальма Хайек на пресс-конференции фильма "Неизбранные дороги" в рамках кинофестиваля "Берлинале - 2020"
Актриса Сальма Хайек на пресс-конференции фильма Неизбранные дороги в рамках кинофестиваля Берлинале - 2020 - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Мексикано-американская актриса Сальма Хайек в беседе с Рэйчел Смит из ET рассказала, чем предстоящий блокбастер Marvel "Вечные" будет отличаться от других фильмов киновселенной.
Выход ленты, созданной режиссером Хлоей Чжао, из-за пандемии коронавируса постоянно откладывается. Но Хайек уверяет, что ожидание того стоит.

"У этого фильма есть своя ДНК во вселенной Marvel. Это будет нечто другое", – прокомментировала актриса. – "Вместе с Хлоей большую часть сцен мы снимали в реальных местах, а не в студии. Что необычно для Marvel".

Сальма Хайек с нетерпением ждет премьеру "Вечных", так как полюбила своего персонажа (в блокбастере она играет Аяка — лидера "Вечных". — Прим. ред.), актерский состав и атмосферу, которую удалось создать в фильме.
Вместе с Хайек в фильме также снялись: Анджелина Джоли (Тена), Ричард Мэдден (Икарис), Кумэйл Нанджиани (Кинго), Кит Харингтон (Черный рыцарь), Джемма Чан (Серси) и другие.
В "Вечных" рассказывают о расе суперлюдей — защитников человечества, к появлению которых на Земле причастна внеземная цивилизация.
Премьера фильма запланирована на осень 2021 года.
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