https://ria.ru/20210205/marvel-1596043735.html

Сальма Хайек назвала главное отличие "Вечных" от других фильмов Marvel

Сальма Хайек назвала главное отличие "Вечных" от других фильмов Marvel

Мексикано-американская актриса Сальма Хайек в беседе с Рэйчел Смит из ET рассказала, чем предстоящий блокбастер Marvel "Вечные" будет отличаться от других... РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T02:36

2021-02-05T02:36

2021-02-05T02:36

ричард мэдден

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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Мексикано-американская актриса Сальма Хайек в беседе с Рэйчел Смит из ET рассказала, чем предстоящий блокбастер Marvel "Вечные" будет отличаться от других фильмов киновселенной. Выход ленты, созданной режиссером Хлоей Чжао, из-за пандемии коронавируса постоянно откладывается. Но Хайек уверяет, что ожидание того стоит. Сальма Хайек с нетерпением ждет премьеру "Вечных", так как полюбила своего персонажа (в блокбастере она играет Аяка — лидера "Вечных". — Прим. ред.), актерский состав и атмосферу, которую удалось создать в фильме. Вместе с Хайек в фильме также снялись: Анджелина Джоли (Тена), Ричард Мэдден (Икарис), Кумэйл Нанджиани (Кинго), Кит Харингтон (Черный рыцарь), Джемма Чан (Серси) и другие.В "Вечных" рассказывают о расе суперлюдей — защитников человечества, к появлению которых на Земле причастна внеземная цивилизация. Премьера фильма запланирована на осень 2021 года.

https://ria.ru/20210204/wandavision-1595901433.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ричард мэдден, анджелина джоли (войт), кино и сериалы, новости культуры, сальма хайек, marvel comics