https://ria.ru/20210205/mars-1596210333.html

Китайский зонд прислал первый снимок Марса

Китайский зонд прислал первый снимок Марса

Китайский зонд по исследованию Марса "Тяньвэнь-1" прислал первый снимок Красной планеты, сделанный с расстояния 2,2 миллиона километров, после чего успешно... РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T17:15

2021-02-05T17:15

2021-02-05T17:27

земля

марс

космос - риа наука

китай

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ПЕКИН, 5 фев – РИА Новости. Китайский зонд по исследованию Марса "Тяньвэнь-1" прислал первый снимок Красной планеты, сделанный с расстояния 2,2 миллиона километров, после чего успешно выполнил четвертую коррекцию орбиты, сообщает Государственное космическое управление Китая (CNSA)."Пятого февраля в 20.00 по пекинскому времени (15.00 мск) первый китайский зонд по исследованию Марса "Тяньвэнь-1" успешно совершил четвертую коррекцию орбиты", – говорится в сообщении ведомства.Зонд "Тяньвэнь-1" был запущен 23 июля с космодрома Вэньчан на острове Хайнань. Зонд находится в полете уже 197 дней, дальность полета превысила 465 миллионов километров, от Земли он находится на расстоянии примерно в 184 миллионов километров, расстояние до Марса – 1,1 миллиона километров, все системы работают нормально.В случае успеха миссии аппарат направит полученные данные на Землю уже в этом году. В апреле 2020 года Китай сообщил, что его первая миссия по исследованию Марса будет называться "Тяньвэнь-1" ("Вопросы к небу"). "Тяньвэнь" - произведение великого китайского поэта Цай Юаня.Миссия включает выход и вращение на орбите Марса, посадку и перемещение по поверхности Красной планеты. В случае успеха миссии ученые смогут изучить атмосферу, рельеф, геологические характеристики, особенности магнитного поля планеты, что поможет получить ключ к разгадке происхождения и эволюции Марса и всей Солнечной системы.При этом главная цель миссии - найти возможные признаки жизни на Марсе, а также помочь ученым понять, могут ли условия на этой планете измениться в будущем так, что она станет пригодна для жизни людей.

https://ria.ru/20210120/dragmetally-1593767603.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

земля, марс, космос - риа наука, китай