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Памятник Бандере во Львове облили краской
Памятник Бандере во Львове облили краской
Неизвестные в ночь на пятницу облили краской памятник Степану Бандере во Львове, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба областного управления... РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T09:43
2021-02-05T11:56
украинская повстанческая армия
петр порошенко
организация украинских националистов
степан бандера
львов
в мире
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КИЕВ, 5 фев — РИА Новости. Неизвестные в ночь на пятницу облили краской памятник Степану Бандере во Львове, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины."Сегодня, 5 февраля, в 02:20 (03:20 мск) в полицию поступило сообщение о том, что неизвестные облили краской памятник Степану Бандере на площади Кропивницкого во Львове", — говорится в сообщении пресс-службы в фейсбуке.На месте работали правоохранители. Полиция возбудила уголовное дело по статье "Хулиганство", санкция которой предусматривает до четырех лет лишения свободы. Полицейские принимают все меры для установления злоумышленников и обстоятельств происшествия.Бандера был лидером "Организации украинских националистов" (ОУН), одним из главных инициаторов создания боевого крыла ОУН — "Украинской повстанческой армии" (УПА)*, целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА* была сформирована в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами.В мае 2015 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко дал ОУН-УПА статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам — право на соцгарантии. Москва это решение осудила, отметив, что "Украина — это та страна, где неонацисты от слов перешли к делу и убили тысячи гражданских лиц" и "что подобным действиям надо давать адекватную оценку на международном уровне".*Экстремистская организация, запрещенная в России.
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украинская повстанческая армия, петр порошенко, организация украинских националистов, степан бандера, львов, в мире

Памятник Бандере во Львове облили краской

09:43 05.02.2021 (обновлено: 11:56 05.02.2021)
 
© Фото : @andriy.sadovyi/FacebookПамятник Бандере во Львове облили краской
Памятник Бандере во Львове облили краской - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
© Фото : @andriy.sadovyi/Facebook
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КИЕВ, 5 фев — РИА Новости. Неизвестные в ночь на пятницу облили краской памятник Степану Бандере во Львове, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.
"Сегодня, 5 февраля, в 02:20 (03:20 мск) в полицию поступило сообщение о том, что неизвестные облили краской памятник Степану Бандере на площади Кропивницкого во Львове", — говорится в сообщении пресс-службы в фейсбуке.

Поліцейські встановлюють зловмисників, причетних до пошкодження пам‘ятника Степану Бандері у Львові За скоєне їм...

Опубликовано Поліція Львівської області Четверг, 4 февраля 2021 г.
На месте работали правоохранители. Полиция возбудила уголовное дело по статье "Хулиганство", санкция которой предусматривает до четырех лет лишения свободы. Полицейские принимают все меры для установления злоумышленников и обстоятельств происшествия.
Бандера был лидером "Организации украинских националистов" (ОУН), одним из главных инициаторов создания боевого крыла ОУН — "Украинской повстанческой армии" (УПА)*, целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА* была сформирована в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами.
В мае 2015 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко дал ОУН-УПА статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам — право на соцгарантии. Москва это решение осудила, отметив, что "Украина — это та страна, где неонацисты от слов перешли к делу и убили тысячи гражданских лиц" и "что подобным действиям надо давать адекватную оценку на международном уровне".
*Экстремистская организация, запрещенная в России.
Серп и молот, нарисованные на памятнике Степану Бандере во Львове - РИА Новости, 1920, 30.08.2019
30 августа 2019, 18:16
Во Львове неизвестные нарисовали серп и молот на памятнике Бандере
 
Украинская повстанческая армияПетр ПорошенкоОрганизация украинских националистовСтепан БандераЛьвовВ мире
 
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