Памятник Бандере во Львове облили краской
09:43 05.02.2021 (обновлено: 11:56 05.02.2021)
КИЕВ, 5 фев — РИА Новости. Неизвестные в ночь на пятницу облили краской памятник Степану Бандере во Львове, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.
"Сегодня, 5 февраля, в 02:20 (03:20 мск) в полицию поступило сообщение о том, что неизвестные облили краской памятник Степану Бандере на площади Кропивницкого во Львове", — говорится в сообщении пресс-службы в фейсбуке.
Поліцейські встановлюють зловмисників, причетних до пошкодження пам‘ятника Степану Бандері у Львові За скоєне їм...Опубликовано Поліція Львівської області Четверг, 4 февраля 2021 г.
На месте работали правоохранители. Полиция возбудила уголовное дело по статье "Хулиганство", санкция которой предусматривает до четырех лет лишения свободы. Полицейские принимают все меры для установления злоумышленников и обстоятельств происшествия.
Бандера был лидером "Организации украинских националистов" (ОУН), одним из главных инициаторов создания боевого крыла ОУН — "Украинской повстанческой армии" (УПА)*, целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА* была сформирована в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами.
Невідомі облили червоною фарбою пам’ятник Степану Бандері у Львові - https://t.co/iD0rV6Eewz #lviv #львів pic.twitter.com/bBp9j05AUF— То є Львів! (@InlvivUa) February 5, 2021
В мае 2015 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко дал ОУН-УПА статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам — право на соцгарантии. Москва это решение осудила, отметив, что "Украина — это та страна, где неонацисты от слов перешли к делу и убили тысячи гражданских лиц" и "что подобным действиям надо давать адекватную оценку на международном уровне".
*Экстремистская организация, запрещенная в России.
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