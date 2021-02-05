https://ria.ru/20210205/lvov-1596117440.html

Памятник Бандере во Львове облили краской

Памятник Бандере во Львове облили краской

Неизвестные в ночь на пятницу облили краской памятник Степану Бандере во Львове, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба областного управления... РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T09:43

2021-02-05T09:43

2021-02-05T11:56

украинская повстанческая армия

петр порошенко

организация украинских националистов

степан бандера

львов

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/05/1596125666_134:134:596:394_1920x0_80_0_0_f6102981761c637e78274a0c3af0cfbd.jpg

КИЕВ, 5 фев — РИА Новости. Неизвестные в ночь на пятницу облили краской памятник Степану Бандере во Львове, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины."Сегодня, 5 февраля, в 02:20 (03:20 мск) в полицию поступило сообщение о том, что неизвестные облили краской памятник Степану Бандере на площади Кропивницкого во Львове", — говорится в сообщении пресс-службы в фейсбуке.На месте работали правоохранители. Полиция возбудила уголовное дело по статье "Хулиганство", санкция которой предусматривает до четырех лет лишения свободы. Полицейские принимают все меры для установления злоумышленников и обстоятельств происшествия.Бандера был лидером "Организации украинских националистов" (ОУН), одним из главных инициаторов создания боевого крыла ОУН — "Украинской повстанческой армии" (УПА)*, целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА* была сформирована в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами.В мае 2015 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко дал ОУН-УПА статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам — право на соцгарантии. Москва это решение осудила, отметив, что "Украина — это та страна, где неонацисты от слов перешли к делу и убили тысячи гражданских лиц" и "что подобным действиям надо давать адекватную оценку на международном уровне".*Экстремистская организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20190830/1558095377.html

львов

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украинская повстанческая армия, петр порошенко, организация украинских националистов, степан бандера, львов, в мире