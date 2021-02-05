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Наука
https://ria.ru/20210205/litso-1596220438.html
Найден ген индейских черт лица
Найден ген индейских черт лица
Масштабное геномное исследование, проведенное в Латинской Америке, позволило впервые выявили гены, влияющие на черты лица. В том числе ученые обнаружили, что... РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T22:00
2021-02-05T22:00
наука
археология
генетика
биология
латинская америка
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Масштабное геномное исследование, проведенное в Латинской Америке, позволило впервые выявили гены, влияющие на черты лица. В том числе ученые обнаружили, что ген, определяющий форму губ у коренных жителей американского континента, очень древний и достался им еще от денисовцев. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances.Основой для исследования послужили данные полногеномного поиска ассоциаций (GWAS), полученные по шести тысячам добровольцев из Латинской Америки. Ученые идентифицировали 32 области гена, которые влияют на форму носа, губ, челюстей и бровей. Девять из них были обнаружены впервые, в том числе одна очень древняя.Авторы считают, что гены из области TBX15, которые влияют на форму губ, были унаследованы американскими индейцами от денисовского человека — вымершего подвида людей, обитавшего десятки тысяч лет назад в Центральной Азии. Доказано, что денисовцы скрещивались с современными людьми, и части их ДНК находят у современных жителей островов Тихого океана и коренных народов Америки."Обнаруженные нами гены формы лица, возможно, были продуктом эволюции, когда древние люди адаптировались к окружающей среде, — приводятся в пресс-релизе Университетского колледжа Лондона слова Каустуба Адхикари (Kaustubh Adhikari) из департамента генетики, эволюции и окружающей среды. — Возможно, версия гена, определяющего форму губ, которая присутствовала у денисовцев, способствовала такому распределению жировых отложений, которое обеспечивало адаптацию к холодному климату Центральной Азии, и этот ген был передан современным людям, когда эти две группы встретились и скрестились".Авторы отмечают, что это первый случай, когда обнаружен ген другого древнего подвида, определяющий черты лица современных людей."Это стало возможным, потому что мы впервые вышли за рамки евроцентрических исследований: ведь современные европейцы не несут ДНК денисовцев, а индейцы имеют ее фрагменты", — говорит еще один автор исследования доктор Пьер Фо (Pierre Faux) из Университета Экс-Марсель. В ходе проекта, который продолжался около двадцати лет, исследователи для поиска корреляций между чертами и генами анализировали сложные генетические данные, полученные от тысяч людей одновременно. Генетическую информацию участников ученые сравнивали с параметрами их лиц, количественно оцененными по 59 измерениям — расстояниям, углам и соотношениям между заданными точками. Отдельное внимание впервые уделяли оцифровке профилей.По мнению авторов, результаты исследования позволят лучше понять процессы эволюции, определяющие черты лиц современных людей, а также помогут определить генетические нарушения, приводящие к лицевым аномалиям.
https://ria.ru/20210128/genom-1595008428.html
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археология, генетика, биология, латинская америка

Найден ген индейских черт лица

22:00 05.02.2021
 
© UCL, Aix-Marseille University and The Open University research teamУченые определили, что гены из области TBX15, унаследованные от денисовцев, определяют форму губ у американских индейцев
Ученые определили, что гены из области TBX15, унаследованные от денисовцев, определяют форму губ у американских индейцев - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
© UCL, Aix-Marseille University and The Open University research team
Ученые определили, что гены из области TBX15, унаследованные от денисовцев, определяют форму губ у американских индейцев
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Масштабное геномное исследование, проведенное в Латинской Америке, позволило впервые выявили гены, влияющие на черты лица. В том числе ученые обнаружили, что ген, определяющий форму губ у коренных жителей американского континента, очень древний и достался им еще от денисовцев. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances.
Основой для исследования послужили данные полногеномного поиска ассоциаций (GWAS), полученные по шести тысячам добровольцев из Латинской Америки. Ученые идентифицировали 32 области гена, которые влияют на форму носа, губ, челюстей и бровей. Девять из них были обнаружены впервые, в том числе одна очень древняя.
Авторы считают, что гены из области TBX15, которые влияют на форму губ, были унаследованы американскими индейцами от денисовского человека — вымершего подвида людей, обитавшего десятки тысяч лет назад в Центральной Азии. Доказано, что денисовцы скрещивались с современными людьми, и части их ДНК находят у современных жителей островов Тихого океана и коренных народов Америки.
"Обнаруженные нами гены формы лица, возможно, были продуктом эволюции, когда древние люди адаптировались к окружающей среде, — приводятся в пресс-релизе Университетского колледжа Лондона слова Каустуба Адхикари (Kaustubh Adhikari) из департамента генетики, эволюции и окружающей среды. — Возможно, версия гена, определяющего форму губ, которая присутствовала у денисовцев, способствовала такому распределению жировых отложений, которое обеспечивало адаптацию к холодному климату Центральной Азии, и этот ген был передан современным людям, когда эти две группы встретились и скрестились".
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Авторы отмечают, что это первый случай, когда обнаружен ген другого древнего подвида, определяющий черты лица современных людей.
"Это стало возможным, потому что мы впервые вышли за рамки евроцентрических исследований: ведь современные европейцы не несут ДНК денисовцев, а индейцы имеют ее фрагменты", — говорит еще один автор исследования доктор Пьер Фо (Pierre Faux) из Университета Экс-Марсель.
В ходе проекта, который продолжался около двадцати лет, исследователи для поиска корреляций между чертами и генами анализировали сложные генетические данные, полученные от тысяч людей одновременно. Генетическую информацию участников ученые сравнивали с параметрами их лиц, количественно оцененными по 59 измерениям — расстояниям, углам и соотношениям между заданными точками. Отдельное внимание впервые уделяли оцифровке профилей.
По мнению авторов, результаты исследования позволят лучше понять процессы эволюции, определяющие черты лиц современных людей, а также помогут определить генетические нарушения, приводящие к лицевым аномалиям.
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