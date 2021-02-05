https://ria.ru/20210205/leopardy-1596056915.html

В Приморье рассказали, где именно живут леопарды

В Приморье рассказали, где именно живут леопарды

Самые редкие на планете крупные кошки заселили практически все пригодные для обитания места на юго-западе Приморского края и в три раза расширили ареал по... РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T00:34

2021-02-05T00:34

2021-02-05T00:34

национальный парк "земля леопарда"

туризм

дикие животные

россия

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новости - туризм

китай

приморский край

животные

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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Самые редкие на планете крупные кошки заселили практически все пригодные для обитания места на юго-западе Приморского края и в три раза расширили ареал по сравнению с началом века, сообщает пресс-служба нацпарка "Земля леопарда". Эксперты уточнили, что из-за уничтожения леопардов и их местообитаний в течение прошлого столетия ареал зверя сократился более чем в 35 раз к началу XXI века. Единственная популяция сохранилась только на юго-западе Приморского края, последние в мире 30 особей очагами заселяли всего 223 300 гегтар территории. После принятия мер по сохранению леопарда его численность начала восстанавливаться."Сегодня этот хищник обитает на всех лесных участках на юго-западе Приморья – на 460 тысячах гектар, — сообщают в пресс-службе нацпарка. — Исключением стали территории с интенсивной хозяйственной деятельностью, непригодные для жизни этих животных". Причем, благодаря работе по охране местообитаний больших кошек в России, эти звери стали расселяться и в соседний Китай, заняв еще 150 тысяч гектар. Там они обитают в основном в приграничной с РФ зоне.Ядро популяции находится под охраной от браконьерства, пожаров и рубок леса в национальном парке "Земля леопарда", а также в заповеднике "Кедровая падь". Помимо около 100 леопардов, 30 тигров на этих территориях обитают до 22 тысячи пятнистых оленей, косуль и кабанов.

https://ria.ru/20201218/zapovednik-1589557209.html

россия

китай

приморский край

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национальный парк "земля леопарда", дикие животные, россия, леопарды, новости - туризм, китай, приморский край, животные